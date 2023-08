Rumeurs sur l’appareil photo de l’iPhone 15 : les plus gros capteurs jamais vus dans un iPhone

L’iPhone 15 n’arrivera peut-être que dans quelques semaines, et nous avons déjà vu de nombreuses rumeurs passionnantes sur le prochain téléphone d’Apple. Des boutons à semi-conducteurs au chargement USB-C, la série iPhone 15 peut bénéficier de nombreuses mises à niveau. Mais je suis un photographe professionnel, ce sont donc les compétences en matière d’appareil photo des téléphones qui m’intéressent le plus.

L’iPhone 14 Pro est déjà l’un des téléphones avec appareil photo les plus sophistiqués que l’on puisse acheter, avec une configuration à triple caméra capable de prendre des photos que vous pourriez facilement confondre avec des photos prises avec un appareil photo de niveau professionnel.

Alors, à quelles améliorations de l’appareil photo pouvons-nous nous attendre sur la série iPhone 15 ? Voici ce que suggèrent les rumeurs. Gardez à l’esprit que toutes les rumeurs doivent être prises avec une pincée de sel, et nous ne connaîtrons pas les détails avec certitude jusqu’à ce qu’Apple dévoile ses prochains iPhones, probablement en septembre.

Nouveaux capteurs d’image sur les iPhone 15 et iPhone 15 Plus

Avec les iPhone 14 et 14 Plus de base, Apple n’a pas vraiment modifié la configuration de l’appareil photo par rapport à la gamme iPhone 13. Mais un rapport de l’analyste du secteur Jeff Pu (via MacRumeurs) indique que les capteurs des modèles de base de l’iPhone 15 bénéficieront d’une mise à niveau importante. De nouveaux capteurs de 48 mégapixels remplaceront les capteurs de 12 mégapixels présents sur l’iPhone 14 standard, permettant une qualité d’image améliorée et un meilleur zoom numérique. Les modèles Pro d’Apple sont les seuls iPhones dotés actuellement de capteurs de 48 mégapixels.

L’iPhone 15 pourrait être un téléphone avec appareil photo très puissant. Andrew Lanxon/CNET

Le rapport indique également que les téléphones utiliseront une technologie de capteur CMOS empilé capable de capturer plus de lumière que les modèles précédents. Plus un capteur capte de lumière, meilleures sont les images qu’il peut produire. Il est intéressant de voir Apple intégrer autant de nouvelles technologies dans ses modèles de base, plutôt que d’obliger les photographes passionnés à opter uniquement pour les modèles Pro.

Et même si ces capteurs devraient être physiquement plus grands que les modèles d’iPhone 14 de base, ils auraient ne sera pas aussi grand comme les capteurs d’image que l’on retrouve dans l’iPhone 14 Pro.

L’iPhone 15 Ultra pourrait bénéficier d’un zoom plus long

Selon certaines rumeurs, Apple lancerait une version encore plus chère de l’iPhone, potentiellement appelée iPhone 15 Ultra. Rumeurs d’un pronostiqueur connu sur Twitter Tech_Reve suggère que ce téléphone serait doté d’un zoom périscope offrant des niveaux de zoom optique jusqu’à 5 ou 6x. Ce serait un énorme progrès par rapport au zoom optique 3x actuellement disponible sur l’iPhone 14 Pro, et cela pourrait aider Apple à rivaliser avec ses rivaux Samsung et Google.

Le Google Pixel 7 Pro est doté d’un objectif à zoom optique 5x, ce qui en fait l’un de mes appareils photo préférés sur un téléphone. Pendant ce temps, le Galaxy S23 Ultra intègre un zoom optique 10x qui permet de réaliser des gros plans d’une qualité incroyable. J’aimerais voir Apple repousser les limites du zoom sur ses téléphones.

Le Galaxy 23 Ultra de Samsung et le Google Pixel 7 Pro sont tous deux dotés d’objectifs zoom impressionnants. Andrew Lanxon/CNET

Les rumeurs suggèrent également que cet objectif zoom pourrait même offrir un zoom continu, vous permettant de basculer en douceur entre les vues à zoom normal et complet, plutôt que de choisir entre 1x ou 3x. Ces systèmes sont rares sur les téléphones (le Sony Xperia 1 IV est l’un des seuls téléphones à l’utiliser) car ils nécessitent des composants techniques extrêmement délicats.

L’iPhone 15 Ultra pourrait avoir le plus grand capteur d’image jamais installé sur un iPhone

Pendant ce temps, un fuiteur prolifique Univers de Glace prédit que l’iPhone 15 Ultra (ou Pro Max) utilisera un capteur d’image Sony IMX903, qui mesurerait 1/1,14 pouces. Cela en ferait le plus grand capteur d’image jamais vu sur un iPhone.

Plus un capteur est grand, plus il peut capter de lumière. Et n’oubliez pas que plus de lumière signifie des photos plus belles. Même le capteur de l’appareil photo haut de gamme de l’iPhone 14 Pro ne mesure que 1/1,28 pouces, donc si c’est vrai, ce capteur constituerait un grand pas en avant.

Les caméras des modèles de base de l’iPhone 15 semblent prêtes à bénéficier d’une mise à niveau importante. James Martin/CNET

À quoi d’autre s’attendre de l’iPhone 15

Nous ne saurons pas si un iPhone Ultra existe vraiment jusqu’à ce qu’Apple annonce sa gamme d’iPhone 2023. Mais sinon, la famille iPhone 15 devrait bénéficier de plusieurs mises à niveau. De tels changements pourraient inclure le chargement USB-C au lieu de Lightning (en grande partie grâce aux nouvelles lois en Europe), un nouveau processeur (probablement appelé A17 Bionic) et un châssis en titane potentiellement mis à jour.

Apple devrait annoncer ses nouveaux iPhones entre début et mi-septembre. Apple met généralement ses produits en vente dans les semaines qui suivent, mais certaines rumeurs suggèrent que la société est déjà confrontée à des retards. Le modèle Pro Max pourrait être retardé jusqu’en octobre, car les rapports suggèrent que Sony a du mal à répondre à la demande pour ses capteurs de caméra, selon un analyste parlant à 9to5Mac.

En tant que photographe, je suis enthousiasmé par le potentiel du grand capteur de l’appareil photo et du zoom optique plus long. Ce sont deux fonctionnalités que j’ai sur ma liste de souhaits pour iPhone depuis un certain temps, mais ce sont également des fonctionnalités répandues pour l’iPhone Ultra. Et l’Ultra pourrait même ne pas être dévoilé cette année et pourrait plutôt être retenu pour une sortie en 2024, ce qui signifie que je devrai attendre plus longtemps pour l’appareil photo iPhone que je veux vraiment. Quoi qu’il en soit, je serai intéressé de voir comment Apple gardera les photographes comme moi heureux en septembre.