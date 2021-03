Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les spécifications

Avec l’un des assistants numériques les plus populaires, il n’est pas surprenant que Google fabrique certains des meilleurs produits pour la maison intelligente que vous puissiez acheter. C’est donc une bonne nouvelle qu’un nouvel écran intelligent Nest Hub 2 arrive en 2021.

Après un premier boom, le marché des écrans intelligents a quelque peu ralenti. C’est bon pour l’environnement et il ne devrait pas s’agir d’appareils que vous mettez à niveau tous les six mois de toute façon, mais c’est excitant d’entendre des rumeurs sur un nouveau Nest Hub 2 (nom final à confirmer). Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Date de sortie de Google Nest Hub 2

Après une longue période sans rumeurs, il semble maintenant que Google lancera très bientôt le nouveau Nest Hub.

9to5Google dispose d’informations sur le nouvel appareil indiquant « Google prévoit d’annoncer le nouveau Nest Hub le plus tôt possible »,

Alors, gardez les yeux ouverts car cela pourrait arriver dans les prochaines semaines.

Prix ​​du Google Nest Hub 2

Le rapport indique également que Google maintiendra des prix similaires à ceux du produit actuel. Il coûte 79,99 £ / 89,99 $ US, bien qu’il ait initialement commencé plus haut que lors de son lancement en tant que « Hub domestique ».

Au Royaume-Uni, le Nest Hub est réduit à seulement 49,99 £, ce qui peut être un signe que Google tente de changer de stock avant de lancer le modèle 2021.







Spécifications et fonctionnalités du Google Nest Hub 2

La première chose que nous savons sur le nouveau Nest Hub pour 2021, toujours via 9to5Google, est qu’il utilisera le même langage de conception. Cela signifie un écran 7 pouces « flottant » sur une base recouverte de tissu.

Google a gardé le design du Nest Mini le même, donc ce n’est pas très surprenant.

Cela ne semble pas être identique, comme dans le même châssis, mais il ne sera pas non plus très différent. Les couleurs Charcoal, Chalk et Sand seront accompagnées d’un bleu clair pour remplacer Aqua, qui sera censé être le même que le haut-parleur bleu Nest Audio.







Passant aux spécifications et le Nest Hub 2 aura un microphone de champ lointain supplémentaire portant le total à trois – cela correspond au Nest Mini et au Nest Audio, ce qui était donc une mise à niveau probable. La qualité audio sera également améliorée, bien qu’il ne soit pas clair si ce sera avec du matériel ou des logiciels.

La plus grande fonctionnalité sera l’ajout du radar Soli, comme on le trouve sur les téléphones Pixel 4. Sur les téléphones, il vous permet de faire des choses comme sauter des pistes avec un balayage d’air ou faire une pause avec un robinet d’air.

Le radar Soli ajoutera des commandes gestuelles au Nest Hub 2 (c’est le Nest Hub Max qui prend en charge les gestes des mains avec la caméra), mais il sera également utilisé pour le suivi du sommeil car le capteur peut détecter les mouvements que vous faites pendant la nuit – si vous l’avez positionné sur votre table de chevet.

Il sera lié à Google Fit et l’écran intelligent pourra afficher «Résultats proactifs de santé et de remise en forme» à l’écran.