Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les spécifications du PlayStation Project Q

Les consoles de jeux portables ne sont pas nouvelles, mais elles ont connu une sorte de résurgence ces dernières années.

Le commutateur de Nintendo a été la seule option réaliste pendant un certain temps, mais il a depuis été rejoint par des alternatives telles que Valve (Steam Deck), Asus (ROG Ally) et Logitech (G Cloud).

Sony n’est pas étranger aux ordinateurs de poche, mais sa prochaine console Project Q sera la première tentative de l’entreprise depuis plus d’une décennie. Il adopte également une approche assez différente des rivaux – voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le PlayStation Project Q ?

Sony a officiellement annoncé l’appareil Project Q lors de sa PlayStation Showcase le 24 mai 2023.

Lors de l’événement, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a déclaré qu’il serait lancé « plus tard cette année ». Le tweet d’annonce officielle ne donne pas grand-chose non plus, déclarant simplement qu’il y aura « plus de détails à venir dans les mois à venir ».

Insider Gaming – un site qui avait correctement divulgué des détails sur l’ordinateur de poche avant son annonce – rapports que le matériel est « actuellement prévu pour sortir mi-fin novembre 2023 ».

Le projet Q est-il le nom définitif ?

Probablement pas. Sony aime taquiner son matériel avant qu’il n’en ait fini avec la marque, il est donc presque certain que le nom changera avant son lancement.

Comment cela s’appellera-t-il réellement, nous ne le savons pas. PlayStation Portable a déjà été fait – sera-ce quelque chose de direct comme PlayStation Stream ?

Combien coûtera le Project Q de Sony ?

Comme vous vous en doutez, la tarification est quelque chose que Sony n’est pas encore disposé à divulguer.

Selon Tom Henderson d’Insider Gaming (apparaissant sur le podcast Iron Lords), cela peut coûter environ 200 $. Cela réduirait considérablement son rival le plus évident, le Logitech G Cloud, qui vous coûtera 349,99 $ en payant le prix fort. Il est peu probable que les prix britanniques soient des conversions directes.

Cependant, pour utiliser Project Q, vous aurez également besoin d’une PS5. Si vous n’en possédez pas déjà un, les prix commencent à 399 $ / 389 £. Apprenez-en plus dans notre article séparé sur où acheter la PS5.

Sony

Qu’en est-il de la conception et des spécifications du Sony Project Q ?

La première chose à noter est que Project Q ne sera pas une console autonome. Au lieu de cela, cela vous permettra de diffuser des jeux depuis votre PS5 en utilisant la fonction de lecture à distance existante de Sony.

Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, il ne devrait prendre en charge que le Wi-Fi. Il y a une petite chance de prise en charge cellulaire, mais l’intention principale ici semble être un écran supplémentaire afin que vous puissiez continuer à jouer à la maison pendant que quelqu’un d’autre prend le contrôle du téléviseur.

La conception de l’appareil lui-même est relativement simple. Essentiellement, vous regardez un écran de 8 pouces avec la moitié du contrôleur DualSense de chaque côté – y compris les déclencheurs adaptatifs, le retour haptique et d’autres caractéristiques uniques du DualSense régulier.

Il s’agit d’un panneau LCD avec une résolution HD, et Sony dit qu’il sera capable d’exécuter des jeux 1080p jusqu’à 60 ips.

Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Jetez un coup d’œil aux nouveaux accessoires dévoilés lors de la présentation d’aujourd’hui – l’appareil Project Q pour jouer à des jeux installés sur votre PS5 et diffusés en WiFi, ainsi que nos premiers écouteurs sans fil officiels offrant un son sans perte sur PS5 et PC. Plus de détails à venir dans les mois à venir. pic.twitter.com/0nzemSWSCV – PlayStation (@PlayStation) 24 mai 2023

Tous les jeux PS5 seront pris en charge, à l’exception des titres VR conçus pour la PlayStation VR2. Tout ce que vous aurez à faire est de vous assurer qu’ils sont installés sur la console principale.

Comme vous l’avez peut-être remarqué dans la vidéo ci-dessus, Sony lancera également ses tout premiers écouteurs PlayStation. Ceux-ci sont sans fil et susceptibles d’être compatibles avec Project Q, de sorte que l’ordinateur de poche prendra presque certainement en charge Bluetooth.

Mais d’autres détails clés sur le projet Q n’ont pas encore été révélés. La vidéo teaser n’a pas révélé les ports qu’elle comprend, tandis que la durée de vie de la batterie et les vitesses de charge restent également inconnues.

Bien sûr, pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera l’expérience Project Q, vous n’avez pas besoin d’attendre que l’appareil lui-même se lance. La lecture à distance existe depuis des années et est compatible avec la plupart des smartphones, tablettes, ordinateurs portables et PC.