Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les spécifications

Samsung fabrique des tablettes depuis une décennie, mais ces dernières années, la société coréenne a vraiment intensifié son jeu ces dernières années.

Les Galaxy Tab S7 et Tab S7 + de 2020 ont été les meilleurs efforts de Samsung à ce jour, cette dernière représentant la meilleure expérience de tablette pure que vous puissiez obtenir sur Android. Cependant, tous les signes indiquent que l’entreprise publiera très bientôt des modèles plus abordables.

Cela semble prêt à commencer par la Tab S7 FE, le nom confirmé d’un nouvel appareil abordable qui, selon la rumeur, s’appelait initialement Tab S7 Lite. Nous connaissons déjà beaucoup de ses spécifications et fonctionnalités clés, ainsi que ce qui semble être une tarification confirmée en euros.

Cependant, y aura-t-il plus d’un appareil? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand le Samsung Galaxy Tab S7 Lite sortira-t-il?

Samsung n’a pas encore confirmé son intention de sortir prochainement une Tab S7 moins chère, ce qui rend difficile de savoir exactement quand l’appareil arrivera.

Cependant, le fuyant Evan Blass affirme avoir obtenu une feuille de route pour les prochaines versions de produits Samsung. Dans un article sur la plate-forme de médias sociaux Voice, Blass dit qu’il s’attend à ce que la Tab S7 Lite arrive Juin 2021.

Son lancement pourrait coïncider avec le Mobile World Congress (MWC), qui a lieu la dernière semaine de juin de cette année. Tous les nouveaux appareils serviront de successeurs directs au Galaxy Tab S6 Lite d’avril 2020, qui était lui-même une version abordable du Samsung Galaxy Tab S6 de 2019.

Combien coûtera la Samsung Galaxy Tab S7 FE?

Comme c’est souvent le cas, il n’y a eu aucune nouvelle concernant les prix de la Tab S7 FE pendant des mois. Cependant, tout a changé après que l’appareil soit brièvement apparu sur le site officiel de Samsung en Allemagne.

Le lien ci-dessus fonctionne toujours au départ, bien que les prix aient été supprimés et qu’il redirige maintenant vers la page principale des tablettes de Samsung. De nombreux téléspectateurs aux yeux d’aigle ont vu le prix de départ – 649 €, ce qui se traduit par environ 560 £ / 795 $ US via des conversions directes.

Cela vous donne un modèle avec 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et 5G, GSMArena spéculant que les modèles Wi-Fi uniquement seront entre 50 € et 100 € moins chers.

Pour le contexte, voici le coût des appareils Galaxy Tab récents:

Samsung Galaxy Tab S6 – 610 £ / 649 $

Samsung Galaxy Tab S6 Lite – 349 £ / 349 $

Samsung Galaxy Tab S7 – 619 £ / 649 $

Samsung Galaxy Tab S7 Plus – 799 £ / 849 $

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans la gamme Tab S7 Lite?

La grande fuite de Tab S7 FE jusqu’à présent est une gracieuseté d’Evan Blass, la même personne qui a révélé la date de sortie de juin 2021. Il a partagé ce qui ressemble à une image de presse officielle pour les appareils, offrant des vues avant, arrière et latérales:





Image: Evan Blass



Le design est tout à fait conforme à ce que nous avons vu des onglets S7 et S7 +. En fait, il est difficile de les distinguer. Il semble qu’il n’y ait qu’une seule caméra arrière (les Tab S7 et S7 + en ont deux), ainsi qu’un haut-parleur vers le bas à côté du port USB-C. Ce dernier signifie qu’il est peu probable que nous voyions des quatre haut-parleurs stéréo, bien que les lunettes relativement minces et le S-Pen attaché magnétiquement restent. L’économiseur d’écran rend impossible de glaner des informations concernant la qualité d’affichage.

Un autre leaker OnLeaks a également participé à l’acte. Via une publication sur la plate-forme de médias sociaux Voice, des rendus détaillés de ce qui ressemble beaucoup à l’onglet S7 FE ont été révélés. Ils étaient accompagnés de la vidéo tournante à 360 degrés suivante, à l’époque où l’appareil devait s’appeler Tab S7 Lite:

Cependant, là où les tablettes abordables font généralement des sacrifices, c’est sur les composants internes. Par exemple, là où la Galaxy Tab S6 était livrée avec un processeur Qualcomm Snapdragon 855, la Tab S6 Lite était alimentée par un Exynos 9611 plus lent qui apparaît également dans le Samsung Galaxy A50. Cela semble à nouveau être le cas, avec le même message Evan Blass que ci-dessus suggérant que la Tab S7 Lite sera alimentée par un processeur Snapdragon 750G. Cette puce apportera le support 5G à la gamme, le modèle d’entrée de gamme à 649 € l’associant à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Un récent tweet d’Evan Blass suggère que la Tab S7 Lite sera disponible dans une gamme de couleurs:

Les Tab S7 et S7 + sont disponibles en noir, argent, bronze et bleu marine, mais il est agréable de voir que Samsung propose des options de couleurs différentes. Une suite Evan Blass tweet a montré des rendus détaillés de la tablette dans une gamme de nouvelles couleurs. Ces images révèlent également qu’il y aura également des couvertures de livres officielles dans les mêmes couleurs, chacune offrant deux supports pour le stylet S-Pen.

La Tab S7 FE est brièvement apparue sur le site Web de Samsung en Allemagne, suggérant que son lancement officiel est imminent:







Il y a beaucoup de compromis disséminés dans la fiche technique des rumeurs, l’écran Tab S7 FE de 12,4 pouces étant un panneau IPS, par opposition à AMOLED sur les onglets S7 et S7 +. Il est également très peu probable que Samsung apportera un affichage à taux de rafraîchissement élevé à ce prix plus abordable.

Néanmoins, la Tab S7 FE n’est peut-être pas trop à la traîne en termes de performances visuelles. Un article précédent du GalaxyClub suggérait que les modèles les plus abordables refléteraient les tailles 11 pouces et 12,4 pouces des Galaxy Tab S7 et S7 Plus, bien qu’il n’y ait aucune mention du modèle plus petit dans les rumeurs plus récentes.

Nous n’avons eu qu’une seule rumeur de batterie concrète jusqu’à présent, mais c’est une lecture prometteuse. Un autre article du GalaxyClub indique que la Tab S7 FE aura la même cellule de 10 090 mAh que la Tab S7 +, ce qui devrait offrir une excellente autonomie.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, alors assurez-vous de revenir régulièrement pour voir ce que Samsung a en magasin.

D’ici là, lisez notre tour d’horizon des meilleures tablettes Android pour voir avec quoi les modèles Lite seront en concurrence lorsqu’ils apparaîtront enfin. Si vous êtes plus intéressé par les tablettes haut de gamme, consultez toutes les rumeurs sur la série Galaxy Tab S8.