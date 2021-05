Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les spécifications

En un laps de temps relativement court, Samsung s’est fait un nom décent sur le marché des écouteurs sans fil et il semble que les Galaxy Buds 2 soient bientôt en route. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Samsung a déjà organisé plusieurs événements de lancement cette année avec les Galaxy Buds Pro en janvier.

La rumeur pense actuellement que les Galaxy Buds 2 arriveront cet été avec SamMobile disant juillet ou août.

Pendant ce temps, l’agence de presse Yonhap rapporte que Samsung lancera trois téléphones en août: le Samsung Galaxy S21 FE, le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3.

Ainsi, cet événement Unpacked pourrait bien concerner également les Buds 2 – et la Galaxy Watch 4 – en particulier lorsque nous regardons le moment où les modèles précédents ont été dévoilés avec deux sur quatre en août. D’autres sites, comme The Elec, disent que ce sera en juillet, donc c’est encore un peu en suspens.

Avec les Galaxy Buds 2 censés arriver en production de masse, cela suggère que les écouteurs ne sont pas trop loin du lancement – Roland Quandt dit « le plus tôt possible ». Au moment où ils le feront, nous pourrions en avoir d’autres tels que les AirPods 3 et Sony WF-1000XM4.

Nous savons avec certitude que les écouteurs Nothing Ear 1 de la nouvelle société de l’ancien co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, arriveront en juin.

Vous vous demandez peut-être où se situent les Galaxy Buds 2 dans la gamme, car les Buds + étaient déjà une sorte de modèle de deuxième génération. Eh bien, cela fait débat avec des prix différents pour les écouteurs selon la rumeur.

Combien coûteront les Galaxy Buds 2?

Certaines rumeurs suggèrent qu’ils remplaceront les Galaxy Buds d’origine au niveau d’entrée, car les Buds 2 seraient au prix de 100 £ / 100 $ US.

Cependant, tout le monde n’est pas d’accord avec SamMobile en disant qu’ils coûteront environ 170 $, ce qui les placerait en dessous des Galaxy Buds Pro. Cela en ferait peut-être une vente difficile pour Samsung contre des rivaux comme les AirPods 2, mais le site dit que ce n’est «qu’une supposition sauvage basée sur les numéros de modèle divulgués».

Le numéro de modèle supposé est «SM-R177».

Quelles sont les spécifications du Galaxy Buds 2?

On ne sait pas grand-chose sur les spécifications des Galaxy Buds 2, mais voici comment elles se présentent jusqu’à présent sur la base de rumeurs.

En termes de forme littérale, on pense qu’ils seront d’un design similaire à la plupart des Galaxy Buds existants. C’est-à-dire pas comme les Galaxy Buds Live en forme de haricot, mais plutôt comme des bourgeons arrondis sans tiges.

Une esquisse de l’affaire publiée sur Twitter ne donne pas grand-chose, même si elle est censée être plus grande qu’avant. Plus intéressant, le GalaxyClub dit que les Buds 2 correspondront à la couleur du Galaxy Z Fold 3 en noir, blanc, violet et vert.

Nouveau 𝙂𝙖𝙡𝙖𝙭𝙮 𝘽𝙪𝙙𝙨 bientôt! pic.twitter.com/AoSo3ykg6W – 𓆩 Yogesh 𓆪 (@heyitsyogesh)

21 avril 2021

SamMobile est également d’accord avec ces couleurs et nous savons d’après les appareils précédents que Samsung aime proposer une gamme de couleurs.

De petits détails comme la version Bluetooth devront probablement attendre Déballé, mais nous pouvons nous attendre à ce que les Buds 2 soient livrés avec des fonctionnalités telles que les commandes tactiles et la prise en charge des assistants numériques.

Une chose clé que vous vous demandez peut-être est de savoir s’ils obtiendront une suppression active du bruit (ANC) et le consensus général est non, Samsung réservant cette fonctionnalité pour les Galaxy Buds Pro et les Buds Live (même si la conception ouverte ne se prête pas) ainsi qu’à l’ANC).

Ce que nous aimerions voir, c’est une durée de vie de la batterie plus longue, car les Galaxy Buds d’origine ne pouvaient gérer que six heures avec sept autres du boîtier. Les choses ont évolué rapidement et des rivaux comme le Cambridge Melomania Touch peuvent durer 50 ans, Samsung doit donc améliorer son jeu ici.

Cela a été fait avec les modèles suivants, nous nous attendons donc à ce que Samsung offre une bonne autonomie de batterie avec les Galaxy Buds 2.

À mesure que de nouvelles rumeurs et fuites arriveront, nous mettrons à jour cet article.