Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les spécifications

De nouveaux écouteurs sans fil de Google sont apparemment en route, mais pourraient bien être appelés Pixel Buds A plutôt que Pixel Buds 3. Ici, nous jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles et rumeurs liées à la date de sortie, au prix et aux spécifications.

Les écouteurs sans fil sont le style de casque préféré depuis un certain temps maintenant, mais Google n’a pas encore tout à fait défini une paire – pour le dire légèrement – soit en ne réussissant pas à obtenir le bon design comme les Pixel Buds d’origine (bien qu’ils ne soient pas vrais. sans fil) ou en s’appuyant sur des fonctionnalités astucieuses comme la traduction sur les Pixel Buds 2.

Sans parler de la durée de vie de la batterie inférieure à la normale et du manque de basses, même dans le modèle de l’année dernière. En espérant que ce soit la troisième fois, c’est un charme pour Google.

Quelle est la date de sortie des Pixel Buds A?

À l’origine, on s’attendait à ce que les Pixel Buds 3 arrivent à la fin de 2020, mais de nombreux lancements technologiques ont été retardés l’année dernière en raison de la pandémie.

L’attente continue, mais cela signifie que nous avons maintenant plus d’informations, notamment qu’ils semblent s’appeler les Pixel Buds A.

C’est via 9to5Google qui indique qu’une liste FCC pointe vers « quelque part dans la fenêtre de mi-année » pour le lancement, plutôt que vers l’événement automnal prévu par Google lorsque le Pixel 6 est censé arriver.

Google a mentionné et montré les Pixel Buds A via le compte Twitter officiel d’Android. En les appelant la « série A » et en vantant un couplage Bluetooth plus rapide en un clic sur les téléphones Android avec la version 6.0 ou ultérieure.

Bien que Google taquine souvent les produits à venir, cela semble être une erreur totale car le message – repéré par The Verge – a depuis été supprimé.

Il est probable que les Pixel Buds A seront annoncés lors de la conférence des développeurs Google I / O qui débutera le 18 mai.







Combien coûteront les Pixel Buds A?

Avec le nom des Pixel Buds A, cela suggère que Google opte pour une version moins chère qu’auparavant.

Il peut s’agir d’un A majuscule, mais cela correspond toujours à la marque utilisée pour les smartphones les plus abordables de Google ces dernières années, tels que le Pixel 4a.

Avec les Pixel Buds 2 à 179 £ / 179 $ US, il est probable que les Pixel Buds A cibleront plus près de 100-130 £ (le même montant en dollars) que des écouteurs rivaux comme le RHA TrueConnect 2 et Cambridge Audio Melomania Touch.

Cela signifiera également qu’ils surpassent des rivaux comme les Apple AirPods 2 et les Samsung Galaxy Buds +.

À quoi ressembleront les Pixel Buds A?

Au milieu de 2020, un brevet déposé auprès de l’Administration nationale de la propriété intellectuelle de Chine, repéré par 91mobiles, nous a donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler les prochains Pixel Buds.







Cependant, nous savons maintenant qu’il s’agit des Pixel Buds A avec 9to5Google disant qu’ils seront presque impossibles à distinguer des Pixel Buds 2 actuels.

On ne sait pas ce que Google va changer sur les spécifications des Pixel Buds pour 2021 pour les rendre moins chers – bien qu’ils garderont supposément les commandes tactiles – mais visuellement, ils seront disponibles dans deux nouvelles couleurs.

Le premier est un modèle entièrement blanc qui n’aura pas de sections noires sur les bourgeons eux-mêmes, ni à l’intérieur du boîtier. Ils peuvent être vus dans le tweet prématuré ci-dessus, qui mentionne également un couplage Bluetooth plus rapide.







L’autre option sera un vert forêt, beaucoup plus sombre que l’option actuelle Quite Mint ou même le Sage Green Pixel 5. En fait, Google a par inadvertance montré ce modèle dans un e-mail envoyé aux utilisateurs de Google Nest.

Vous pouvez voir les boutons et l’intérieur du boîtier dans le nouveau vert, qui, avec le tout blanc, pourrait bien correspondre aux prochains coloris du Pixel 5a.