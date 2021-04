Le Galaxy Z Fold 3 devrait être la troisième génération du produit pliable phare de Samsung, un appareil grand écran qui se replie à la taille d’un téléphone ordinaire.

Les téléphones pliables ne sont pas encore la norme, mais Samsung peut-il nous rapprocher avec un nouveau Z Fold? Cela y ressemble certainement, sur la base des rumeurs d’une conception améliorée et d’une caméra sous-écran.

Quelle est la date de sortie du Galaxy Z Fold 3?

Le Galaxy Z Fold 2 (photo) a été lancé en septembre 2020, il n’est donc pas surprenant que son successeur ne se soit pas lancé lors de l’événement Unpacked de Samsung en janvier lors du lancement de la gamme S21 – un suivi de 12 mois en septembre 2021 fait beaucoup plus de sens. Si vous croyez pronostiqueur Max Weinbach, chaque fois qu’il arrivera, il sera au moins aux côtés du prochain Galaxy S21 FE.

Selon le média coréen ETNews, la seconde moitié de 2021 est le moment où s’attendre à une, sinon deux, variantes du Galaxy Z Fold 3.

Le rapport fait mention de deux appareils « de type pliable » et de deux « flip-type » – tous cités comme prenant en charge la 5G. Le Fold 3 peut être accompagné d’un Galaxy Z Fold FE plus abordable et on pense que ce sera une situation similaire avec les téléphones Z Flip.

D’un autre côté, Ice Universe a évoqué une attente de cinq mois depuis son publication de février, suggérant que nous pourrions voir une paire de nouveaux téléphones Galaxy pliables – y compris un nouveau membre de la famille Fold – dès juillet.

Nous devrons peut-être attendre 5 mois pour voir Flip 3 et Fold 3. – Univers de glace (@UniverseIce)

4 février 2021

Cela ne viendra certainement pas avant cela. Le fournisseur de charnières S-Connect a confirmé qu’il entre dans la production de masse de la charnière Z Fold 3 au deuxième trimestre 2021, il est donc impossible que le téléphone soit lancé avant la fin de l’été ou l’automne.

SamMobile fait écho à ce calendrier, prédisant un lancement au troisième trimestre 2021 pour le Z Fold 3, ainsi que le Z Flip 2/3. Il y a aussi des rumeurs d’un Z Fold S et Z Fold Scroll, bien que s’ils sont réels, ils seront probablement lancés plus tard.

Quel est le prix du Galaxy Z Fold 3?

Bien que le Z Fold 3 soit encore loin, il y a déjà des rumeurs sur son prix. Mauri QHD, un fuyant avec un bon bilan, dit qu’il coûtera le même prix que le Z Fold 2.

Il dit de le prendre avec une pincée de sel à ce stade, mais si c’est vrai, cela mettrait le prix du Galaxy Z Fold 3 à environ 1800 £ ou 2000 $.

Quelles sont les spécifications du Galaxy Z Fold 3?

Compte tenu de l’énorme saut d’innovation entre les deux premiers modèles Fold, ne vous attendez plus à la même chose. Samsung a réussi à réparer un certain nombre d’éléments sur son appareil de deuxième génération, notamment en agrandissant le petit écran avant de 4,6 pouces et en améliorant la durabilité. Lisez notre revue Samsung Galaxy Z Fold pour découvrir ce que nous n’avons pas aimé dans cette première itération.

Le Fold 3 offrira probablement des améliorations et des raffinements plus subtils.

Conception

Lors de son forum des investisseurs Samsung 2020, la société a expliqué comment elle travaillait au lancement d’un appareil pliable plus fin et plus léger. Ceci, nous supposons, est le pli 3; bonne nouvelle étant donné que les téléphones pliables avec ce type de design ont été plutôt volumineux jusqu’à présent – le Z Fold 2 n’est pas loin de 300 g et mesure 16,8 mm d’épaisseur lorsqu’il est fermé, par exemple.

Ne vous attendez pas à une réduction radicale – leaker Univers de glace dit que le Fold 3 ne pèse que 13 g plus léger que la génération précédente – progrès, mais pas tout à fait transformateur.

Les fuites de SamMobile suggèrent que le téléphone sera disponible en noir et vert, et éventuellement dans d’autres couleurs. Une fuite ultérieure du même site indique également une classification IP du téléphone – la première pour un Samsung pliable – qui Leaker Chun corroboré, ajoutant qu’il pense qu’il s’agira d’une classification IP53, plutôt que de la classification IP68 plus forte trouvée sur des produits phares comme le S21 Ultra.

Affiche

Dans tous les cas, ces efforts semblent être à l’origine de ce que nous avons entendu à propos des deux écrans du téléphone. La plupart conviennent que les deux écrans rétrécir très légèrement: une baisse de 7,6 pouces à 7,5 pouces pour le panneau principal, et de 6,23 pouces à 6,21 pouces sur le devant – à peine perceptible. Le changement ferait partie des efforts visant à modifier les dimensions globales du téléphone et à le rendre plus court mais plus large, avec des ratios d’aspect légèrement différents qui aideront Samsung à réduire les lunettes, en particulier sur l’écran extérieur.

De manière inattendue, une fuite pointe vers une spécification d’affichage externe très différente. Un document partagé par le leaker Chun sur divers produits pliables à venir affirme que l’écran externe du téléphone ne sera que de 5,4 pouces – beaucoup plus petit que l’écran de 6,23 pouces à l’extérieur du Fold 2.

À l’exception de la taille de l’écran extérieur du Z Fold3 que je n’ai pas encore entendue, le reste correspond parfaitement à ce que j’ai entendu et divulgué (en référence aux téléphones Z, et je n’ai rien entendu à propos des téléphones pliables OPPO / vivo) pic.twitter.com/na9lbbtzs8 – PDG de Chun Corp (Tet forever) (@ chunvn8888)

6 avril 2021

Chun admet qu’il n’avait pas entendu cette spécification provenant d’autres sources, et nous sommes un peu sceptiques sur le fait que ce n’est pas une faute de frappe ou une autre erreur. Cela semble particulièrement plausible puisque le tableau indique également un rapport hauteur / largeur de 4,3: 2 pour l’affichage interne, ce qui n’est rien à côté de l’affichage carré que nous attendons. Avec tout cela à l’esprit, considérez celui-ci comme improbable pour le moment.

Spécifications

SamMobile rapporte que le téléphone portera le numéro de modèle SM-F926 et sera livré avec au moins 256 Go de stockage – pas de véritable choc. Le site affirme également qu’il exécutera Android 11 et One UI 3.5, ce qui est un autre point en faveur d’un lancement fin 2021, car c’est à ce moment que la version mise à jour du système d’exploitation de Samsung devrait être lancée.

L’une des autres spécifications de base est peut-être moins prévisible: le chipset. Leaker Ice Universe a indiqué que le processeur du Z Fold 3 était « top secret », laissant entendre qu’il pourrait s’agir de quelque chose de nouveau – bien que quelques jours plus tard rétracté et a suggéré qu’il utilisera en fait simplement le Qualcomm Snapdragon 888. La volte-face rapide nous laisse un peu incertain, bien qu’un Snapdragon 888 aurait du sens – Samsung a jusqu’à présent collé avec Qualcomm sur ses propres puces Exynos pour ses téléphones pliables.

Pendant ce temps, l’Elec rapporte une batterie de 4 380 mAh – la même que le Fold d’origine, mais légèrement plus petite que la capacité de 4 500 mAh du Fold 2. Encore une fois, une batterie légèrement plus petite aiderait à garder le téléphone lui-même un peu plus mince.

Appareils photo

Il existe également des rapports faisant état d’un changement plus important, sous la forme d’un capteur sous-écran qui sera utilisé pour la caméra selfie.

«On entend dire que Samsung Electronics conçoit un écran avec un espacement de pixels plus large dans la zone où l’UDC sera placé afin de sécuriser le rapport d’ouverture et de manière à ce qu’il n’y ait pas de problème pour prendre des photos», rapporte 9to5Google.

Leaker Ice Universe a rapporté séparément que Samsung prévoyait d’inclure une caméra sous-écran dans un téléphone pliable – vraisemblablement le Z Fold 3.

La deuxième moitié de l’année est celle où la caméra Under Display fait officiellement ses débuts, y compris au moins Samsung (pliable), Xiaomi (MIX4), OPPO (pliable), vivo et ZTE (version grandement améliorée) – Univers de glace (@UniverseIce)

19 avril 2021

Cela aiderait à résoudre le placement maladroit de la caméra intérieure sur le Z Fold 2, qui se trouve au centre d’un côté du panneau, le rendant étrangement placé lorsque l’écran est complètement ouvert. Et si une caméra sous-écran vous semble exagérée, gardez à l’esprit que Samsung a déjà lancé la technologie dans l’ordinateur portable Blade Bezel, alors que vous pouvez également la trouver dans un téléphone du ZTE Axon 20 5G.

En ce qui concerne le reste des spécifications de l’appareil photo, ne vous attendez pas à des changements radicaux par rapport à l’appareil de l’année dernière. Le tipster Twitter @FrontTron a partagé une possible spécification de la caméra, mais elle est très similaire au Fold 2.

Pliez 3 spécifications de la caméra

De face:

(couverture) 10MP / détails: Sony 1.22um IMX374

(pliable) 16MP / détails: Sony 1.12um IMX298 (détails incertains)

Arrière:

12MP + 12MP + 12MP – Tron ❂ (@FrontTron)

22 avril 2021

Les spécifications de la caméra arrière semblent être à peu près les mêmes – trois caméras 12Mp – bien que les détails ici soient si rares qu’il reste encore de la place pour des améliorations du capteur, de l’ouverture et d’autres spécifications.

La caméra selfie de la couverture extérieure est la même que celle du Fold 2, bien que la caméra intérieure soit mise à niveau vers 16Mp, bien qu’il s’agisse encore d’un capteur plus ancien. Le fait qu’il s’agisse de l’appareil photo avec les plus grands changements donne également du crédit à l’idée que cet objectif pourrait se déplacer sous l’écran.

Prise en charge du S Pen

Enfin, comme le Galaxy Note 21 ne sera pas du tout lancé, il est largement prévu que le Z Fold 3 inclue la prise en charge du stylet S Pen de Samsung, pour aider les acheteurs de Note à adopter le format pliable.

Il semble qu’il sera pris en charge de la même manière que le S21 Ultra, et vendu comme un accessoire séparé plutôt que regroupé – en partie parce que Samsung a eu du mal à trouver un moyen de faire de la nouvelle fente S Pen dans le pliable, rapporte Naver. Apparemment, l’inclusion du S Pen a compromis les efforts pour rétrécir le Fold 3 et le rendre étanche, donc pour l’instant, ce sera un supplément distinct.

