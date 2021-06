Rumeurs sur la date de sortie, les prix et les fonctionnalités de Windows 11

Windows 10 est en passe d’avoir la plus longue durée de vie de tous les systèmes d’exploitation Microsoft à ce jour, restant la dernière version près de six ans après son premier lancement. Cela n’a pas été une énorme surprise – Jerry Nixon de Microsoft l’a décrit comme « la dernière version de Windows » à l’époque.

Cela ne signifie pas pour autant que Windows 10 est désormais identique à une version comme en 2015. Microsoft publie de nouvelles mises à jour de fonctionnalités deux fois par an, éliminant ainsi le besoin d’une toute nouvelle version.

Cependant, cela n’a pas empêché de nombreuses personnes de spéculer sur un potentiel Windows 11. Celles-ci n’étaient rien de plus que des vidéos conceptuelles jusqu’à récemment, lorsque Microsoft a commencé à taquiner «la prochaine génération de Windows». Cela semblait plus important qu’une mise à jour des fonctionnalités, même si la mise à jour 21H2 est censée apporter des changements importants.

Avec l’annonce par Microsoft d’un événement sur le thème de Windows le 24 juin, il y a un sentiment croissant que nous pourrions enfin voir le lancement officiel de Windows 11. Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand Windows 11 sera-t-il annoncé ?

Nous ne pouvons pas être sûrs que Microsoft lancera un jour Windows 11, mais un événement du 24 juin est sous-titré « Rejoignez-nous pour voir quelle est la prochaine étape pour Windows ». Il commencera à 11h HE / 16h BST / 17h CET, avec des présentations du PDG de Microsoft Satya Nadella et du chef de produit Panos Panay.

Naturellement, de nombreuses personnes ont émis l’hypothèse que c’est à ce moment-là que Windows 11 sera dévoilé. Il y a de fortes chances que ce soit pour la mise à jour 21H2 de Windows 10, nommée « Sun Valley ».

Cela ne devrait pas être officiellement déployé avant octobre 2021 au plus tôt. Si Windows 11 arrive à la place, nous envisagerons probablement un délai similaire avant que les utilisateurs puissent commencer à le télécharger.

Le programme Windows Insider ouvre la possibilité d’un accès plus précoce, bien qu’il s’agisse généralement de versions précoces et qu’elles aient donc le potentiel de générer davantage de bogues.

Combien coûtera Windows 11 ?

Nous nous sommes habitués aux mises à jour gratuites des fonctionnalités depuis le lancement de Windows 10, mais cela pourrait être une autre histoire si Windows 11 est lancé. Comme il s’agira d’une toute nouvelle version du système d’exploitation, attendez-vous à payer des frais pour l’obtenir sur votre appareil existant. Pour le contexte, voici combien coûte la mise à niveau vers Windows 10 :

Windows 10 Famille – 119,99 £/139 $ US

Windows 10 Professionnel – 219,99 £/199,99 $ US

Windows 10 Pro pour les stations de travail – 339 £ / 309 $ US

Bien sûr, ce ne sera pas votre seul moyen de commencer à utiliser Windows 11. Peu de temps après son lancement, attendez-vous à ce que de nombreux nouveaux ordinateurs portables et PC exécutent le système d’exploitation prêt à l’emploi, éliminant ainsi le besoin ou un achat séparé.

Windows 11 sera-t-il disponible sur les mêmes appareils que Windows 10 ?

Si Windows 11 était lancé, il aurait probablement une gamme d’appareils compatibles similaire à Windows 10. Cependant, Microsoft pourrait profiter de cette opportunité pour abandonner la prise en charge du matériel plus ancien – nous parlons d’appareils qui ont déjà du mal à exécuter la dernière version de Windows 10.

Avec les appareils à double écran susceptibles de gagner en popularité au cours des prochaines années, il est probable que Microsoft se concentrera sur l’optimisation de Windows 11 pour ces nouveaux facteurs de forme.

Quelles nouvelles fonctionnalités Windows 11 aura-t-il ?

Si Microsoft met Windows 11 sur le marché, il aura probablement beaucoup plus de fonctionnalités que celles qui sont annoncées pour Sun Valley. Cependant, c’est tout ce que nous avons à faire pour le moment.

Nous avons un article dédié sur ce qui devait être la mise à jour 21H2 de Windows 10. Pour éviter les doublons ici, nous allons simplement résumer certaines des fonctionnalités clés attendues.

Sun Valley devrait réorganiser l’expérience utilisateur de Windows, la rendant plus conforme au langage de conception « Fluent UI » de Microsoft. Cela signifie plus de fenêtres flottantes et de coins arrondis, avec de nombreuses applications Windows en cours de refonte.





Image : Microsoft



Ceux-ci devraient inclure l’explorateur de fichiers, les paramètres et les alarmes et l’horloge. Les boîtes de dialogue Fichier et Copie sont également susceptibles d’être mises à jour.

Ailleurs, Sun Valley aura un tout nouveau centre d’action, divisant les paramètres rapides, les notifications et un contrôleur de musique en sections distinctes. Son design devrait s’inspirer de Windows 10X, ce qui facilite la navigation à l’aide du pavé tactile, de la souris, du stylo ou du doigt.







Image : Windows Central



En parlant de saisie tactile, Microsoft devrait également mettre à jour le clavier à l’écran. Cela vous permettra de personnaliser la couleur, la taille et la transparence de chaque touche et sa bordure. Le mode tablette séparé prendra également désormais en charge les gestes.

Diverses nouvelles fonctionnalités multitâches ont également été évoquées. Ceux-ci incluent des bureaux virtuels distincts pour chaque écran que vous utilisez, ainsi que la possibilité de mémoriser les applications connectées à l’aide de Snap Assist lors de la connexion/déconnexion d’un moniteur.

Il y aura également la possibilité de réduire l’encombrement, Microsoft vous permettant de supprimer de nombreuses applications système qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement quotidien de l’appareil. On ne sait pas exactement lesquels seront, cependant.

La gestion des caméras externes semble devoir être simplifiée, tandis que les graphiques d’utilisation de la batterie dédiés faciliteront l’extension de la batterie.

Comme mentionné ci-dessus, l’approche de Microsoft pour les futures versions de Windows sera également probablement inspirée de Windows 10X, malgré l’annulation du système d’exploitation dérivé avant son lancement. Windows 10X était destiné à être une première version Web et allégée de Windows, offrant une alternative plus simple à la version standard de Windows.

Les rumeurs de fonctionnalités de Sun Valley sont bien plus importantes que tout ce que nous avons vu sur Windows 10 ces dernières années, mais elles ne justifient pas tout à fait la description de la « prochaine génération de Windows ». Si Microsoft commercialisait une autre version majeure de Windows (que ce soit Windows 11 ou autre), attendez-vous à de nombreux autres changements dont nous n’avons pas encore entendu parler.