La série X50 de Vivo n’est arrivée qu’en juillet 2020, mais nous attendons déjà les téléphones X60 de suivi – et pour la première fois, nous avons de bonnes raisons d’espérer que certaines des séries X60 pourraient réellement sortir au Royaume-Uni.

Des fuites indiquent une annonce de Vivo dans les prochaines semaines – voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le X60.

Quelle est la date de sortie du Vivo X60?

Vivo n’a pas confirmé quand il prévoit de lancer la série X60, mais Tipster Digital Chat Station réclamations que le lancement est prévu pour environ 28 décembre.

Ce ne sera probablement que la révélation des téléphones, qui seront mis en vente quelque temps en janvier.

Le X60 sera-t-il lancé au Royaume-Uni et en Europe?

Nous ne sommes pas encore sûrs. Techniquement, Vivo n’a jamais lancé les téléphones X50 au Royaume-Uni, mais au lieu de cela, il a renommé le X50 Pro et l’a publié ici sous le nom de Vivo X51 – le premier téléphone phare que la société a réellement lancé au Royaume-Uni.

Si Vivo envisage sérieusement de pénétrer le marché britannique, il est logique qu’il essaie de suivre le X51 avec au moins un des téléphones X60, mais il reste à voir s’il utiliserait ce nom ou le lancerait comme le X61.

Combien coûtera le X60?

Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de fuites sérieuses en termes de prix. Le X50 d’origine est parti de 3498 CNY (395 £ / 490 $) et est passé à environ 5998 CNY (680 £ / 850 $) pour le X50 Pro + au maximum. Lorsque le X51 a finalement été lancé au Royaume-Uni, il coûtait 749 £ assez élevé.

La série X60 devrait également inclure trois téléphones: le X60, le X60 Pro et le X60s 5G. Le X60 sera probablement un modèle d’entrée de gamme moins cher, donc les prix sur toute la gamme pourraient être un peu plus bas cette fois – et nous espérons certainement que ce sera vrai si l’un des modèles arrive sur le marché britannique.

Qu’en est-il de la conception et des spécifications du X60?

Ici, nous en savons un peu plus, grâce à des fuites assez importantes dans tous les domaines.







Le X60 et le X60 Pro ont été vus pour la première fois ensemble dans une photo divulguée qui est apparue sur Weibo, montrant les deux téléphones côte à côte, avec un écran plat sur le X60 et un écran incurvé pour le X60 Pro, et une caméra selfie centrale perforée pour les deux – selon la rumeur, il s’agirait d’un panneau de 120 Hz de Samsung.







Une image promotionnelle plus tard divulguée a révélé l’arrière des téléphones, qui ressemble remarquablement aux téléphones X50, avec un module de caméra rectangulaire à plusieurs niveaux dominé par un grand objectif, avec deux petits tireurs en dessous et le flash en dessous. Nous ne connaissons pas encore les spécifications de ces caméras, mais comme le X50 Pro a fait la une des journaux avec son cardan intégré, nous serions surpris si cela ne faisait pas un retour dans la série X60.

Le seul téléphone des trois dont nous n’avons encore vu aucune image est le X60s 5G, nous ne savons donc pas si cela aura l’air similaire ou si nous utilisons un design différent pour le distinguer des modèles phares appropriés.

Il aura certainement des spécifications différentes, avec des fuites pointant vers le Snapdragon 765G dans les X60, mais les débuts du chipset Samsung Exynos 1080 dans au moins l’un des deux autres modèles. La première puce 5 nm de Samsung est conçue pour offrir des performances autour – et peut-être même légèrement en avance sur – du Snapdragon 865+, de sorte que les X60 et X60 Pro pourraient offrir une puissance considérable.

Enfin, plusieurs téléphones X60 sont apparus avec la certification 3C, révélant qu’ils disposeraient d’une charge rapide de 33 W.







Il est également presque confirmé que la série X60 sera lancée avec OriginOS, le nouveau système d’exploitation à venir de Vivo, destiné à remplacer son FuntouchOS tant décrié. Nous n’avons jamais aimé Funtouch, mais il s’est considérablement amélioré au cours des deux dernières années, car Vivo l’a simplifié, l’a dépouillé et est revenu à une expérience Android plus propre – les changements promis seront également visibles dans OriginOS.

