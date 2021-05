Rumeurs sur la date de sortie, le prix, la conception et les fonctionnalités de PS VR 2

Cela fait cinq longues années depuis que Sony a sorti la PlayStation VR en 2016, et nous attendons une PlayStation VR 2 pour le suivre.

Avec la PS5 maintenant disponible dans le monde entier, il n’est pas surprenant que les fans soient prêts pour un casque PSVR 2 pour aller avec la nouvelle console de salon. Sony a heureusement confirmé qu’il est travailler sur un nouveau casque VR – bien que nous ne sachions pas quand il pourrait sortir, et que nous n’avons que quelques détails concrets sur ce à quoi s’attendre du nouveau matériel.

En attendant, le casque PSVR existant fonctionne toujours avec la PlayStation 5, bien que les propriétaires doivent demander un adaptateur gratuit pour connecter la caméra au système.

Quand le PSVR 2 sortira-t-il?

Sony a peut-être confirmé qu’il fonctionnait sur le casque PSVR 2, mais ne vous attendez pas à le voir dans les magasins à tout moment auparavant. 2022.

Dans le billet de blog confirmant que le travail est en cours sur le casque, Hideaki Nishino de Sony a averti que « Il y a encore beaucoup de développement en cours pour notre nouveau système VR, donc il ne sera pas lancé en 2021. »

Ce n’est pas vraiment une surprise, après les commentaires du PDG de PlayStation, Jim Ryan, laissant entendre que nous avons un certain temps à attendre. S’adressant au Washington Post avant le lancement de la PS5 en novembre 2020, Ryan a déclaré: «Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes de l’avenir de la réalité virtuelle».

«PlayStation croit en la réalité virtuelle. Sony croit en la réalité virtuelle et nous croyons fermement qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle représentera un élément significatif du divertissement interactif », a-t-il déclaré.« Est-ce que ce sera cette année? Non. Sera-ce l’année prochaine? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné? Nous croyons cela. Et nous sommes très satisfaits de toute l’expérience que nous avons acquise avec PlayStation VR, et nous sommes impatients de voir où cela nous mènera dans le futur. »







Combien coûtera le PSVR 2?

La première génération Pack de démarrage PlayStation VR coûte environ 259 £ à acheter actuellement, mais ce prix abordable est venu après une poignée de baisses de prix. En fait, le kit PlayStation VR complet était au prix de 399 £ / 499 $ à sa sortie en 2016, et nous pensons que c’est plus représentatif du coût potentiel du casque PlayStation VR de deuxième génération.

La PlayStation VR 2 aurait de nombreuses technologies nouvelles et améliorées pour améliorer l’expérience VR globale des joueurs PlayStation (que nous détaillerons ci-dessous), mais bien sûr, l’utilisation de technologies haut de gamme pourrait augmenter le prix global.

Pour référence, le Vive Cosmos haut de gamme coûte 699 £ / 699 $, bien que l’Oculus Rift S amélioré soit beaucoup moins cher à seulement 399 £ / 399 $.

Ce que nous essayons de dire, c’est que le prix variera en fonction de la technologie proposée, et pour cela, nous devrons attendre que Sony révèle officiellement son casque VR de nouvelle génération.

Conception et rumeurs sur le PSVR 2

Nous avons rassemblé toutes les plus grandes rumeurs de conception et de fonctionnalités ici, vous donnant le meilleur aperçu de ce que PlayStation VR 2 pourrait offrir.

Sony lui-même a confirmé quelques fonctionnalités, mais a donné quelques détails – bien que la société promette des améliorations à «tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie».

Ce ne sera pas sans fil

Commençons par éliminer les mauvaises nouvelles. L’une des mises à niveau les plus attendues du PSVR de deuxième génération est la connectivité sans fil, mais Sony a déjà démystifié celle-là, confirmant sur le blog PlayStation que le casque « se connectera à la PS5 avec un seul cordon pour simplifier la configuration et améliorer la facilité d’utilisation. utilisation, tout en permettant une expérience visuelle haute fidélité. «

UploadVR cite «plusieurs sources» en affirmant que le cordon en question sera un câble USB-C, ce qui est logique étant donné que Sony a placé un seul port USB-C assez bien en évidence à l’avant de la console.

Jusqu’à présent, les seuls casques VR qui sont sans fil en standard sont des modèles autonomes comme l’Oculus Quest 2, qui sont par nature moins puissants. HTC a publié des modules complémentaires sans fil pour le Vive et le Vive Cosmos, mais ne prend pas en charge le jeu sans fil en standard – peut-être que Sony adoptera une approche similaire et lancera un adaptateur sans fil après le lancement.

Contrôleurs PlayStation VR améliorés

Les contrôleurs Move actuels font le travail, vous permettant d’interagir avec des environnements virtuels, mais sans suivi 1: 1, ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec l’expérience offerte par les contrôleurs Vive, Cosmos ou Oculus Touch – et Sony le sait.

Des semaines après que Sony a confirmé qu’il travaillait sur de nouveaux contrôleurs pour le casque PSVR 2, la société a publié un article sur le blog PlayStation détaillant notre premier aperçu des contrôleurs à venir, et il y a un énorme mise à niveau sur l’offre.







Arborant un design en forme d’orbe rappelant les contrôleurs Oculus Quest 2, Sony affirme que la forme « vous permet de tenir le contrôleur naturellement » sans aucune contrainte sur la façon dont vous pouvez déplacer vos mains, et la conception ergonomique devrait se traduire par une expérience plus confortable. que de tenir les matraques vieillissantes.

Les nouveaux contrôleurs arborent également les déclencheurs adaptatifs et le retour haptique présents sur le contrôleur DualSense pour PS5, sans doute les meilleures fonctionnalités du nouveau contrôleur de Sony. Cela est soutenu par la détection tactile du doigt, vous permettant de faire des gestes naturels dans le jeu, ainsi que la pléthore standard de sticks analogiques et de boutons d’action.

Il n’y a pas non plus de grandes lumières dans votre visage sur lesquelles compter pour le suivi de cette fois, Sony optant plutôt pour des anneaux de suivi plus petits qui vivent au bas de chaque contrôleur.

Les nouveaux contrôleurs sont une étape importante pour Sony, et la société taquine qu’il y a encore plus à venir.

Il peut y avoir des caméras casque intégrées

Sony a promis un suivi amélioré, et cela pourrait être accompli grâce à une combinaison de caméras et de LED dans le casque.

Selon un brevet trouvé par LetsGoDigital, le casque PlayStation VR 2 peut avoir trois caméras intégrées – deux à l’avant et une à l’arrière – ainsi qu’une technologie de détection de mouvement intégrée au casque lui-même. Le brevet décrit également une caméra intégrée dans les tout nouveaux contrôleurs Move, mais nous y reviendrons plus en détail un peu plus tard.







Image via LetsGoDigital

Le casque PSVR 2 peut également arborer de nombreuses LED à l’arrière du casque pour aider à améliorer le suivi des mouvements – l’un des plus gros problèmes avec le casque actuel. Les LED peuvent être suivies via la caméra PlayStation, un peu comme le casque de première génération.

Mode de transparence

Le mode de transparence a également été détaillé dans le brevet, permettant au casque d’afficher une certaine transparence lorsque cela est nécessaire – comme lorsque vous vous approchez d’un objet du monde réel – en utilisant les caméras orientées vers l’avant du casque. C’est une caractéristique de la plupart des autres principaux casques VR, et serait certainement un ajout bienvenu à la PlayStation VR 2.

Il pourrait être en mesure de suivre vos yeux

Un autre brevet suggère que le PSVR 2 pourrait également suivre vos yeux. Détaillé dans un brevet publié en juillet 2019, le casque pouvait détecter la «posture du HMD porté sur la tête» et «déterminer la direction du regard d’un utilisateur» pour affiner ce que chaque œil voit et améliorer la profondeur stéréoscopique, également appelée parallaxe imagerie.







Bien que les utilisations de la technologie au-delà de la qualité d’image améliorée ne soient pas mentionnées dans le brevet, elle pourrait être utilisée pour interagir avec des jeux simplement en regardant – une excellente option d’accessibilité pour les joueurs handicapés.

UploadVR a soutenu la revendication de suivi oculaire, ajoutant qu’il sera utilisé pour alimenter le rendu foveated, une technique de rendu qui consiste à réduire la qualité de l’image dans la vision périphérique pour permettre une meilleure qualité dans les zones où le joueur regarde.

Affichage (s) amélioré (s)

Le casque PlayStation VR arbore actuellement un écran 5,7 pouces 1920 x 1080 (386ppi), ce qui était acceptable en 2016 mais pas autant en 2022. Alors que nous nous éloignons des casques VR de première génération, les consommateurs exigent des écrans haute résolution pour améliorer le l’apparence générale du contenu VR et rendre les choses comme la lecture de texte en VR plus confortables, et il semble que le PSVR 2 ne vous décevra pas sur ce front.

Sony a déjà confirmé que le prochain PSVR aura des améliorations à la fois en termes de résolution et de champ de vision, nous savons donc qu’il faut s’attendre à une sorte d’amélioration ici.

Japan Display, également connu sous le nom de JDI, est copropriété de Sony et produit les écrans non seulement pour le casque PSVR, mais également pour les smartphones Sony. La société a développé un écran 3,2 pouces de nouvelle génération offrant une résolution de 2160 x 2432 et un énorme 1001ppi, dont beaucoup pensent qu’il sera utilisé dans le casque PSVR de nouvelle génération.

Étant plus petit que l’écran de 5,7 pouces de l’original, Sony devra peut-être utiliser deux écrans distincts pour alimenter l’expérience VR, mais avec la puissance supplémentaire censée être offerte par la PS5, cela ne devrait pas être trop un problème.

D’autre part, la même fuite UploadVR citée ci-dessus suggère que le nouveau casque aura à la place une résolution de 4000×2040, avec 2000×2040 par œil. Cela suggère également que nous devrions nous attendre à un cadran de réglage de la séparation de l’objectif pour aider les utilisateurs à affiner davantage leurs paramètres d’affichage.

Capteurs d’usure et retour haptique

Un autre brevet découvert par LetsGoDigital laisse entendre que Sony travaille à la fois sur un casque VR et des lunettes AR / VR qui pourraient inclure de nouveaux capteurs d’usure et haptiques.







Le brevet détaille un casque doté de capteurs de pression et d’accéléromètres qui peuvent détecter quand et comment le casque est porté. Cela pourrait être utilisé aussi simplement que d’allumer ou d’éteindre le casque lorsque vous le portez ou le retirez, mais pourrait également être utilisé pour vous aider à détecter si vous le portez correctement et à donner un retour en temps réel.

Les haptiques, les haut-parleurs et les LED figurent également dans la nouvelle conception comme des moyens de donner un retour direct aux utilisateurs lorsque le casque est allumé. Nous avons vu tous ces éléments intégrés dans le contrôleur PS5 DualSense avec grand effet, il est donc tout à fait logique que Sony applique la même technologie au PSVR 2.

Encore une fois, la fuite de UploadVR corrige au moins une partie de cela, convenant qu’il y aura un retour haptique motorisé intégré au casque lui-même.

Fonctionnalités sociales

Un brevet inhabituel de 2017 a récemment été déterré par UploadVR, et révèle que Sony était intéressé par les moyens de masquer les joueurs d’interdiction dans les applications de réalité virtuelle en fonction non seulement de leur langage, mais aussi de leur comportement et même de leur langage corporel.

L’idée est que les utilisateurs faisant des gestes impolis pourraient être suivis par les capteurs du casque, et recevoir une « cote de sécurité », les personnes qui atteignent une certaine note étiquetées comme des « chagrins » afin qu’elles puissent être bannies de certains domaines sociaux ou marquées pour enquête .

Sony n’a jamais implémenté cette technologie sur le premier PSVR, mais c’est peut-être un signe qu’il pourrait arriver au nouveau matériel plus puissant – et qu’avec lui, Sony pourrait avoir l’intention d’investir plus profondément dans le côté social de la réalité virtuelle.

Compatible avec les jeux PSVR de première génération

La PS5 est rétrocompatible avec la quasi-totalité de la bibliothèque PS4, nous nous attendons donc à ce que cela s’applique également à la bibliothèque PlayStation VR.

Jeux PSVR 2 confirmés

Malgré le fait que nous ne verrons pas le casque PlayStation VR de deuxième génération en 2021, cela n’a pas empêché un développeur de confirmer que son prochain jeu sera disponible pour PSVR 2.

Sur Twitter, le développeur Vankrupt Games a révélé dans une réponse étonnamment franche à un fan que Pavlov: Shack, actuellement disponible via SideQuest avant le lancement d’Oculus Quest 2 plus tard cette année, sera également disponible sur PSVR 2, suggérant que le casque d’origine « ne N’ayez pas la fidélité »exigée par le titre.