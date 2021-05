Rumeurs sur la date de sortie, le prix, la conception et les fonctionnalités de l’AirPods 3

Les AirPod d’Apple sont parmi les écouteurs sans fil les plus populaires sur le marché à l’heure actuelle, offrant une expérience transparente inégalée par la plupart des sociétés audio tierces, mais même les excellents produits comme les AirPod ont besoin d’une mise à niveau de temps en temps.

Après des années de succès avec les AirPod de deuxième génération, une mise à niveau est sur les cartes, et des chuchotements suggèrent qu’il pourrait s’agir d’une refonte complète des AirPod que nous avons appris à connaître et à aimer.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les AirPod de troisième génération, de la date de sortie et des rumeurs sur les prix aux dernières fuites de conception et de fonctionnalités.

En résumé:

Sortie probable au second semestre 2021

Basé sur la conception AirPods Pro, avec des embouts en silicone

Pas de suppression active du bruit, mais il pourrait y avoir un égaliseur adaptatif

Cela pourrait coûter plus, potentiellement 199 £ / 199 $

Date de sortie des AirPods 3

Alors, quand verrons-nous les AirPod de troisième génération? Une note d’avril 2020 du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo suggère que « les AirPod de troisième génération iront en production de masse au 1S21 » (premier semestre 2021).

Une note de suivi de Kuo en juillet 2020 a réitéré la date de sortie prévue et a clarifié un peu plus à quoi s’attendre – plus à ce sujet plus tard.

Si cela ne suffisait pas, une source DigiTimes distincte affirme également qu’Apple vise une version H121, les fabricants vietnamiens se préparant récemment à la production. Cela fait également écho à un rapport de décembre 2020 de The Elec, affirmant que la sortie du H121 est sur la bonne voie.

Plus récemment, YouTuber Luke Miani affirme (via AppleTrack) qu’Apple lancera les AirPod de troisième génération éventuellement aux côtés du niveau supposé Apple Music Hi-Fi via un communiqué de presse le mardi 18 mai. Ce n’est pas rare – Apple a annoncé la gamme iPad Pro 2020 via un communiqué de presse – mais compte tenu de la refonte des rumeurs, nous serions surpris si Apple ne faisait pas une chanson et ne dansait pas sur les nouveaux bourgeons afin que nous prenions cela avec une pincée. de sel.

Si ce n’est pas le 18 mai, quand verrons-nous les bourgeons?

Kuo a suggéré dans une note de mars 2021 que les AirPods 3 ne devraient pas entrer en production de masse avant le troisième trimestre 2021, ce qui va à l’encontre de toutes les revendications de version H121 précédentes, y compris la sienne.

Cela concorde avec un rapport Digitimes de mars 2021 qui suggère que «le fournisseur ASE Technology conditionne et teste des capteurs optiques» pour les AirPod de nouvelle génération. Étant donné que le fournisseur n’a lancé que récemment la phase de test, il est probable que les AirPod ne soient pas encore prêts pour les heures de grande écoute.

Si vous ne pouvez pas attendre le lancement de la prochaine génération, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil à notre sélection des meilleurs écouteurs véritablement sans fil disponibles à l’heure actuelle.







Prix ​​des AirPods 3

De manière générale, les nouveaux produits Apple ont tendance à correspondre au prix de leurs prédécesseurs – ajustements de conversion de devises mis à part – il est donc prudent de supposer qu’Apple lancera les AirPod de troisième génération avec un prix similaire à celui des AirPods 2 à 159 £ / 159 $ (ou 199 £ / 199 $ si vous optez pour l’étui de recharge sans fil).

Cependant, The Elec affirme que les AirPods 3 pourraient être 20% moins chers que les AirPods Pro, tarifant potentiellement les AirPod de troisième génération à 199 £ / 199 $. Apple pourrait-il abandonner les AirPod d’entrée de gamme? C’est possible, mais ce ne sera pas une décision populaire.

Avec les AirPods Pro au prix de 249 £ / 249 $, nous ne pouvons pas vraiment voir Apple augmenter le prix de plus de 199 £ / 199 $ quoi qu’il en soit – cela brouillerait les frontières entre la gamme AirPods et AirPods Pro et Apple devrait offrir de sérieux mises à niveau pour facturer plus de 200 £ / 200 $ pour les écouteurs sans fil standard en 2021.

AirPods 3 conçoit et présente des rumeurs

Conception des AirPods Pro

Propulsé par chipset H1

Pas d’ANC, mais Adaptive EQ pourrait être disponible

Nous avons longtemps pensé que les écouteurs de nouvelle génération pourraient arborer le même design que les AirPods Pro, et une note de l’analyste respecté Ming-Chi Kuo le confirme apparemment.

Dans Plusieurs notes aux investisseurs en juin et juillet 2020, Kuo affirme que les prochains AirPod abandonneront la technologie SMT pour un système SiP similaire à celui des AirPods Pro. Les systèmes SiP permettent aux fabricants d’emballer plus de composants dans le petit facteur de forme des têtes par rapport aux systèmes SMT.

Cela a du sens du point de vue de la fabrication – Apple n’aura besoin que d’un seul moule de production et de nombreux composants internes seront identiques. Alors qu’Apple a introduit des embouts auriculaires personnalisables dans les AirPods Pro, les fuites et les prises de vue pratiques suggèrent que ce sera la principale différence de conception ici, les AirPods réguliers restant sans pointe.







Tout cela a été apparemment confirmé dans un rapport du blog en chinois 52Audio, qui présentait une photo divulguée de composants AirPods 3 qui ressemblent assez à celle des AirPods Pro.

Le rapport affirme que les composants de la coque et du boîtier des AirPods qui auraient fui sont similaires, mais pas identiques, à la conception des AirPods Pro. Comme le montre l’image qui a fui sur le site, les écouteurs sans fil prétendument mis à jour ont une forme plus conique que les AirPod de deuxième génération, tandis que les fenêtres redessinées dans le boîtier du bouton devraient contenir des microphones, des capteurs infrarouges ou même servir d’orifices d’échappement de pression. comme ceux trouvés sur les Pixel Buds de Google.

Il y a également des changements dans le trou de sortie du pilote, qui semble beaucoup plus circulaire que la sortie de forme ovale des AirPods actuels, ce qui le rapproche davantage des AirPods Pro.

Le rapport affirme également que les nouveaux AirPods comporteront des tiges sensibles à la pression pour détecter les entrées de pincement, et qu’il pourrait comporter le chipset H1 d’Apple pour alimenter toutes les intelligences embarquées.

Puis, des mois plus tard, en février 2021, le site a publié plus de photos des présumés AirPods 3, y compris des rendus et des photos réelles des bourgeons à venir, confirmant apparemment la refonte.







Les fuites ne se sont pas arrêtées là non plus; quelques semaines plus tard, en mars 2020, Twitter leaker @LeaksApplePro a publié plus d’images réelles des présumés AirPods 3, avec un design AirPods Pro-esque et des tiges sensibles à la pression.

Leaker UnclePan nous a donné un autre coup de main en avril 2021, de sorte que la conception des écouteurs est assez certaine à ce stade.







Cela étant dit, nous nous attendons à ce que les AirPods 3 arborent un design similaire à la gamme AirPods Pro, mais sans l’inclusion de la technologie ANC ou du mode de transparence. Il n’y a aucune rumeur sur le fait que les AirPods 3 comporteront une connectivité Bluetooth 5.0 améliorée, mais le fait que les AirPods Pro aient fait le saut suggère que les écouteurs d’entrée de gamme d’Apple ne seront pas trop loin derrière – surtout s’ils partagent le même design.

Brevets AirPods

Il y a des rumeurs sur l’inclusion de capteurs de lumière ambiante qui permettent des fonctionnalités de surveillance de la santé, et il y a un brevet lié aux AirPods qui pourrait nous donner un aperçu de ce qui pourrait être en magasin.

Découvert par Patently Apple, le brevet AirPods détaille l’utilisation de capteurs intégrés pour « recueillir des informations d’orientation telles que les mesures d’accéléromètre pendant les mouvements de l’utilisateur » dans le but de faire « partie d’un système AirPods qui fournit à l’utilisateur un encadrement et des commentaires lors de l’évaluation. performances des utilisateurs « .

L’encadrement via Siri serait un excellent ajout pour les AirPod, et cela fonctionnerait parfaitement avec la conception plus sécurisée des écouteurs sans fil à venir.

Un autre brevet attribué à Apple fait allusion à une fonctionnalité plus axée sur la sécurité. Il décrit l’utilisation d’une combinaison de données GPS et de données de position des écouteurs pour détecter l’emplacement des utilisateurs, et faire des choses comme régler le volume, mettre en pause ou fournir des instructions ou des informations de sécurité.

Un exemple donné dans le brevet suggère que les écouteurs pourraient «mettre en pause ou empêcher la lecture audio» s’ils détectent que l’utilisateur se trouve à côté d’une route, ce qui les aide à entendre le bruit de la circulation et à traverser plus en toute sécurité – même si nous craignons que ce ne soit simplement vous gênez et commencez à couper votre musique chaque fois que vous essayez de marcher dans la rue.

Il y a même une rumeur selon laquelle Apple pourrait utiliser la technologie de conduction osseuse pour « la stimulation audio à trajets multiples à l’aide de compresseurs audio » sur un futur ensemble d’AirPods qui pourraient « envoyer des signaux à travers les os de votre crâne pour être reçus par vos tympans, même lorsque les pods ne sont pas » t dans votre oreille « .

Cela semble un peu trop éloigné pour les AirPod de troisième génération, mais il est intéressant de voir le type de pistes qu’Apple explore à huis clos.

Nous couvrons les dernières nouvelles AirPods Max et toute la gamme des AirPods à venir plus en détail séparément. Nous détaillons également comment connecter les AirPods aux PC et aux ordinateurs portables pour les personnes intéressées.