Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung a été l’un des chefs de file de l’arrivée récente des smartphones à écran pliable.

Pour le moment, il propose deux offres dans cette catégorie : le Galaxy Z Flip qui, comme son nom l’indique, ressemble à un téléphone à clapet classique. Le Galaxy Z Fold a une charnière verticale, où vous l’ouvrez comme un livre.

De nouvelles rumeurs ont commencé à apparaître concernant les améliorations que nous pourrions voir sur ce dernier. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 4.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Samsung n’a pas admis que le Galaxy Z Fold 4 existe même, même si des rumeurs semblent suggérer que c’est vraiment une réalité.

Pour cette raison, nous n’avons aucun détail officiel concernant l’appareil, et cela inclut sa date de sortie.

Mais, nous avons vu des rapports selon lesquels le nouveau Fold suivra le modèle des modèles précédents. Cela rend probable que nous devrions voir le Galaxy Z Fold 4 vers la fin août ou le début septembre 2022 – presque certainement aux côtés du Galaxy Z Flip 4.

Voici quand les modèles précédents ont été lancés :

La production en série du Fold 4 aurait déjà commencé, donc les choses devraient être dans les délais. Journaliste technique Jon Prosser a dit le téléphone sera annoncé le 10 août, avec des précommandes en direct ce jour-là avant une date de lancement officielle du 26 août.

Evan Blass, le meilleur fuyant de l’entreprise, a soutenu la date du 10 août pour le prochain événement Samsung Unpacked avec le tweet ci-dessous d’une affiche teaser d’apparence officielle :

** CETTE IMAGE A ÉTÉ ÉDITÉE POUR OBFUQUER CERTAINS DÉTAILS ** Vous voyez ce que j’ai fait là-bas ? pic.twitter.com/BrH4sT99yU – Evan Blass (@evleaks) 18 juillet 2022

GSM Arena a repéré le Fold 4 passant par la FCC aux États-Unis pour une certification en juillet avec le nom de modèle SM-F936U, montrant en outre à quel point nous sommes proches d’un dévoilement. Il a également été certifié en Thaïlande.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Les prix ont été quelque peu mobiles en ce qui concerne les pliables. La plupart ont commencé avec des quantités alléchantes en raison de la technologie de pointe incroyablement nécessaire pour rendre possible un paravent.

Au fur et à mesure que les techniques ont été améliorées et que les processus ont été affinés, cela a entraîné une baisse du coût final pour les consommateurs. Bien sûr, il s’agit toujours d’appareils haut de gamme et de prix correspondant à ce statut.

Pour voir ce que le Galaxy Z Fold 4 pourrait coûter, voici une ventilation des modèles précédents :

Samsung Galaxy Z Fold – 1 900 £ / 1 949 € / 1 980 $

Samsung Galaxy Z Fold 2 – 1 799 £ / 1 899 € / 1 999 $

Samsung Galaxy Z Fold 3 – 1 599 £ / 1 799 € / 1 799 $

Comme vous pouvez le voir, il y a une tendance à la baisse, et cela devrait se poursuivre. Spécialiste de l’industrie Ross Young le pense au moins, signalant que Samsung a doublé sa production de juillet d’unités Z Fold 4 et Z Flip 4 (par rapport à la production des modèles de troisième génération en 2021), ce qui, selon lui, signifie que nous “pourrons voir une baisse de prix”.

Sera-ce le Z Fold 4 ou juste le Fold 4 ?

Une ride intéressante cette année est que Samsung pourrait changer sa convention de dénomination. La société a retiré le « Z » des noms de ses pliables sur certains marchés sans aucune explication – bien que certains pensent que cela pourrait avoir été en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le symbole « Z » étant parfois utilisé par les forces armées russes. .

Il est ouvert à la spéculation que la société pourrait abandonner complètement le «Z», laissant son simple pliable de nouvelle génération appelé le Galaxy Fold 4. Ce serait plus propre et plus simple, et à nos yeux un changement bienvenu, mais pour l’instant il y a peu de preuves concrètes que tout changement de marque est en cours dans le monde entier.

Qu’en est-il des spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 4 ?

Vous avez probablement déjà supposé que personne en dehors de Samsung ne connaît encore avec certitude les spécifications techniques du Fold 4. Mais il y a eu des rumeurs qui ont fait la lumière sur ce que le nouveau pliable pourrait contenir lorsqu’il arrivera, espérons-le, dans le seconde moitié de l’année prochaine.

Spécifications de base

En termes de chipset, il y a de fortes chances que le processeur Snapdragon 8 Gen 1 se rende au Fold 4, bien que les deux

LeGalox et

Univers de glace prédisent en fait qu’il adoptera à la place la rumeur 8+ Gen 1 qui a été annoncée en mai 2022.

En fait, Ice Universe (qui adore divulguer les spécifications de Samsung) a tweeté une courte fiche technique pour le Fold 4 qui, selon lui, est “précise à 100%”:

Ces spécifications, si elles sont exactes, verraient un appareil très similaire au Fold 3, mais avec quelques mises à jour de l’appareil photo et du processeur. Sammobile a également signalé qu’il pourrait y avoir une version 1 To du Fold 4.

Voici toutes les autres spécifications majeures ventilées par rumeur.

Affiche

En ce qui concerne les écrans pliables, un rapport de TheElec ajoute de petites notes sur les écrans du téléphone, qui vont apparemment rester à peu près de la même taille au moins : 7,56 pouces pour l’écran principal et 6,19 pouces pour l’écran extérieur – chacun à moins de 0,01 pouce de les écrans Z Fold 3 correspondants. Cela a été confirmé par l’expert en affichage Ross Young, qui a spécifiquement

répète la prédiction d’un écran extérieur de 6,19 pouces tout en comparant le Fold 4 au prochain Pixel pliable.

Il peut y avoir une amélioration plus subtile ici cependant. Tous les deux

LeGalox et yeux1122 rapportent que le Z Fold 4 comportera un verre ultra fin (UTG) amélioré sur l’écran pliant. Ce sera “une grande amélioration” selon Galox, et aura “une dureté et une qualité améliorées” selon yeux1122, bien que les deux ne soient pas d’accord sur la marque potentielle – soit “Armor UTG” ou “Super UTG”.

Serial leaker Ice Universe également réclamations que même si le pli est moins proéminent sur le pli 4 que sur le pli 3, vous pouvez toujours le voir.

Concevoir

yeux1122 a rapporté séparément une série de changements attendus pour le prochain modèle, qui incluent des travaux sur l’amélioration du mécanisme de charnière sur le nouveau Fold 4, qui, comme vous pouvez l’imaginer, est une caractéristique cruciale de la conception. Selon la façon dont les raffinements se déroulent, on dit également que cela se traduira par un châssis plus léger – 254g soi-disantplusieurs éclats de moins que le 271g Fold 3.

C’est une bonne nouvelle car dans notre examen du Samsung Galaxy Z Fold 3, nous avons souligné que même si la conception s’était améliorée par rapport aux versions précédentes, il s’agissait toujours d’un appareil lourd et encombrant, donc perdre quelques grammes pourrait grandement contribuer à résoudre ce problème. .

Le rapport ci-dessus de TheElec indique également que Samsung travaille sur l’intégration d’un slot S Pen dans le châssis du Z Fold 4, tout comme il l’a fait dans le Galaxy S22 Ultra cette année. Vraisemblablement, cela signifierait également que le stylet sera fourni avec le téléphone par défaut.

D’autres suggèrent cependant que Samsung a abandonné cette idée. IceUniverse a tweeté que le téléphone “n’aura pas de S Pen intégré”, mais qu’il sera plutôt “un peu plus petit et plus fin”. Il semble que Samsung ait eu du mal à incorporer le stylet sans rendre le téléphone dans son ensemble trop encombrant, il peut donc rester un module complémentaire facultatif pour le moment.

Les rumeurs indiquent que Samsung ajoutera une meilleure protection contre la poussière, ce qui semble à nouveau très important si l’on considère le broyage que le sable et le sable peuvent apporter à ce mécanisme de charnière.

Evan Blass estime que le téléphone sera disponible en quatre couleurs différentes : beige, rouge bordeaux, gris vert et noir fantôme.

Appareils photo

Une autre critique que nous avions du Fold 3 était la mauvaise caméra sous-écran. Oui, cela signifie que vous n’avez pas besoin d’avoir une ouverture perforée ou une encoche, mais ce n’est pas très utile si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Cela signifie que nous sommes un peu préoccupés par une rumeur selon laquelle la caméra sous-écran ne sera pas seulement à l’intérieur, comme c’était le cas avec le Fold 3, mais fera également une apparition sur l’écran externe. On espère que Samsung maîtrise cette technique, car les résultats sur le Fold 3 ont été assez terribles.

Pourtant, les fuites conviennent que Samsung s’efforcera d’améliorer l’expérience de la caméra ailleurs.

GSMArena fait allusion à une expérience de caméra améliorée sur le Galaxy Z Fold 4, mais il n’y a pas de détails sur la façon dont il se comparerait à la gamme existante de caméra principale 12Mp f/1.8 avec OIS, caméra ultra large 12Mp f/2.2 et 12Mp f/ Téléobjectif 2.4 avec OIS + zoom optique 2x.

GalaxyClub a un peu plus de détails, signalant que le Z Fold 4 adoptera le capteur de zoom optique 10Mp 3x trouvé sur la série S22. Il s’agit d’une légère dégradation de la résolution par rapport au téléobjectif du Z Fold 3, mais avec un niveau de zoom plus élevé et d’autres améliorations, il s’agit autrement d’une mise à niveau. Le site rapporte également que le téléphone restera avec une caméra selfie de couverture de 10Mp.

Le capteur de zoom 3x n’est peut-être pas le seul emprunté à la gamme S22. Depuis lors, le leaker Dohyun Kim a prédit que le Fold 4 adoptera un appareil photo principal de 108Mp,

incitant son compagnon de fuite Chun carillonner en fait que tout le réseau de caméras arrière sera le même que celui trouvé sur le S22 Ultra — tout en avertissant que cela pourrait être à l’exception de la caméra périscope de ce téléphone, qui pourrait être abandonnée en cours de route.

Si tel est le cas, cela signifierait un appareil photo principal de 108 Mp avec le capteur ISOCELL HM3 de 1/1,33 pouce, ainsi que le zoom 10 Mp 3x mentionné ci-dessus et un ultra large de 12 Mp.

La batterie

La batterie ne semble pas recevoir de boost dans le Fold 4, ce qui est dommage. GalaxyClub a creusé une certification de batterie SafetyKorea pour découvrir que les deux cellules du Fold 4 (une pour chaque côté de la charnière) auront une capacité nominale combinée de 4270 mAh – presque identique à la capacité nominale de 4275 mAh du Fold 3. Cela signifie que la capacité typique annoncée sera presque certainement la même 4400mAh que le téléphone précédent.

Il semble également que le Fold 4 s’en tiendra à la vitesse de charge désormais relativement lente de 25 W du Fold 3.

Logiciel

Certaines des choses les plus cool que la ligne Fold puisse faire sont dues au logiciel. Lorsqu’un écran est plus grand, vous pouvez afficher plus d’applications, y compris dans des modes d’écran partagé qui peuvent en contenir deux ou même trois sur l’écran interne à la fois. Le Fold 3 a mis en œuvre ce meilleur jusqu’à présent, mais pour accéder au mode écran partagé, vous devez appuyer sur plusieurs icônes et options, ce qui permet d’oublier facilement que la fonctionnalité existe même.

Ice Universe dit que Samsung travaille sur un geste de «glisser pour écran partagé» pour One UI qui, espérons-le, rendra l’entrée et la sortie du mode beaucoup plus faciles et plus intuitives sur le Fold 4. Compte tenu de son logiciel, il pourrait bien arriver au les plis plus anciens aussi.

Pour rappel, voici les principales spécifications du Samsung Galaxy Z Fold 3 existant :

7.6in 22.5:18 QXGA+ (2208 x 1768) 120Hz Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display

Écran de couverture dynamique AMOLED 2X 6,2 pouces HD+ (2260 x 832) 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 888

12 Go de RAM DDR5

256 Go ou 512 Go de stockage UFS 3.1

Appareil photo principal 12Mp f/1.8 avec OIS, Dual Pixel AF, 1.8µm pixels, 83° FoV

Caméra ultra large 12Mp f/2.2 avec pixels 1.22µm, 123° FoV

Téléobjectif 12Mp f/2.4 avec OIS + zoom optique 2x, pixels 1µm, 45° FoV

Caméra sous-écran 4Mp f/1.8 avec pixels 2µm, FoV 80° (écran principal)

Caméra selfie 10Mp f/2.2 avec pixels 1.22µm, FoV 80° (écran de couverture)

Android 11 avec une interface utilisateur 3.1.1

Gorilla Glass Victus

Touche d’alimentation et capteur d’empreintes digitales montés sur le côté

Résistant à l’eau IPX8

Haut-parleurs stéréo

Prise en charge du stylet S-Pen (vendu séparément)

Dual SIM

5G

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

ULB

NFC

USB-C

Batterie 4400mAh

Charge filaire 25W

Charge sans fil 10W

158,2 x 128,1 x 6,4 mm (déplié), 158,2 x 67,1 x 16-14,4 mm (plié)

271 grammes

Couleurs : Noir, argent, vert

Pour voir à quoi le Fold 4 sera confronté, lisez nos guides des meilleurs smartphones et des meilleurs téléphones à venir en 2022.