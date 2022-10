Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung a dévoilé la dernière version de son smartphone au format flip en août avec l’arrivée du Galaxy Z Flip 4. Ce modèle particulier a déjà suscité une critique très enthousiaste de notre part, mais des rumeurs commencent à circuler sur ce à quoi nous devrions nous attendre. dans son successeur, le Z Flip 5.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Il n’y a pas encore de date officielle de Samsung, mais nous pouvons consulter le calendrier de sortie passé pour nous donner une idée du moment où nous pourrions voir l’appareil apparaître. Voici comment les modèles précédents se sont alignés (note : il n’y avait pas de Galaxy Z Flip 2) :

Comme les trois dernières générations ont fait leurs débuts en août, nous pensons qu’il y a fort à parier que le Samsung Galaxy Z Flip 5 sera dévoilé dans Août 2023.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Les téléphones avec écrans pliants occupent toujours le haut de gamme de la fourchette de prix en ce qui concerne les appareils mobiles, mais nous avons vu les coûts commencer à baisser à mesure que la technologie innovante devient plus courante. Il y a de fortes chances que vous payiez toujours le gros prix lorsque le Flip 5 arrivera, alors voici un guide rapide des prix des deux dernières versions pour vous donner une indication de ce que vous devrez mettre de côté.

Samsung Galaxy ZFlip 4 :

128 Go : 999 $/999 £/1 099 €

256 Go : 1 059 $/1 059 £/1 159 €

Édition sur mesure de 256 Go : 1 139 $/1 099 £/1 199 €

512 Go : 1 179 $/1 199 £/1 279 €

Samsung Galaxy ZFlip 3 :

128 Go : 999 $/949 £/1 049 €

256 Go : 1 049 $/999 £/1 099 €

Les prix du Flip 4 sont pour la plupart les mêmes que ceux de la génération précédente, les Européens constatant en fait une légère baisse, bien que les Britanniques aient fini par payer un peu plus.

Il reste à voir si Samsung peut répéter cette astuce avec la classe de 2023, car les marchés financiers et les chaînes d’approvisionnement montrent des signes de turbulence. Espérons que les prix que vous voyez ci-dessus seront le plafond plutôt que le rez-de-chaussée en termes de coûts avec le Samsung Galaxy Z Flip 5.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Quelles nouvelles fonctionnalités verrons-nous dans le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

Sa date de sortie étant encore éloignée, il n’y a pas trop de rumeurs sur le Galaxy Z Flip 5 au moment de la rédaction, bien qu’il y ait quelques choses que nous avons vues qui ont beaucoup de sens.

Le site coréen The Elec a été le premier à sortir des blocs, signalant que le nouveau modèle sera doté du dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2. Cette puce devrait être annoncée en novembre par Qualcomm lors de sa conférence Snapdragon Summit. On pense que le nouveau silicium est plus économe en énergie et les premiers rapports suggèrent qu’une meilleure gestion de la chaleur empêchera la puce et les appareils dans lesquels elle est installée de trop chauffer pendant l’utilisation.

Alors que le site indique également que le Samsung Galaxy Z Fold 5 bénéficiera d’une mise à niveau saine de son capteur de caméra principal (passant de 12Mp à 50Mp), il n’y a pas encore eu de rapports indiquant que nous pourrions voir la même amélioration en direction du Flip 5. Espérons que cela se révèle être le cas, car les performances de l’appareil photo sur le Flip 4, bien que décentes, pourraient certainement bénéficier d’une augmentation des spécifications pour rivaliser avec leurs rivaux en 2023.

The Elec rapporte que Samsung réduit ses chiffres de production pour cette génération de modèles Flip et Fold, le géant coréen espérant vendre environ 10 millions d’unités (combiné) des deux appareils. La partie intéressante à ce sujet est que Samsung cherche à vendre 8 millions d’unités du Galaxy Z Flip 5 ainsi que 2 millions d’unités du Fold 5. Cela indique que le fabricant semble assez confiant dans l’attrait de son téléphone à clapet de nouvelle génération par rapport au plus grand facteur de forme.

Jusqu’à présent, c’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent en termes de rumeurs autour du Samsung Galaxy Z Flip 5. Mais, comme l’une des principales faiblesses de la gamme Flip a été la durée de vie de la batterie et les performances de l’appareil photo, il se pourrait que plus d’énergie un processeur efficace et une mise à niveau potentielle du capteur pour la caméra principale traiteront ces deux domaines.

Bien sûr, nous continuerons à mettre à jour cet article régulièrement au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, alors assurez-vous de le consulter régulièrement. En attendant, assurez-vous de consulter nos favoris actuels dans les meilleurs smartphones et les meilleurs tableaux de téléphones Samsung Galaxy.