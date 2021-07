Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 2/3

Samsung semble presque certain de dévoiler le prochain Galaxy Z Flip pliable – très probablement appelé le Z Flip 3 – lors du prochain événement Galaxy Unpacked, qui est maintenant confirmé comme ayant lieu en août.

Alors que le Z Flip 5G n’était qu’une modeste mise à jour du pliable à clapet d’origine, le nouveau modèle de cette année devrait être une réinvention plus radicale, avec un tout nouveau design, un écran extérieur plus grand et des spécifications sérieusement améliorées.

Ces grands changements sont probablement pourquoi il est susceptible de bNous avons appelé le Z Flip 3, même si nous n’avons jamais eu de Z Flip 2 – avec des fuites prédisant que Samsung pourrait sauter 2 pour aligner la numérotation sur les plis.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Flip 2 ?

Samsung a confirmé que le prochain événement Galaxy Unpacked aura lieu le 11 août à 15h BST/10h EST/7h PST – et c’est à ce moment-là que nous allons voir le Z Flip 3.







Le 11 août, nous verrons le nouveau téléphone dévoilé, mais il sera probablement mis en vente quelques semaines plus tard. Auparavant, Jon Prosser avait prédit que les appareils seraient officiellement mis en vente le 27 août, qui pour le moment semble la date la plus probable, car elle a depuis été reprise par deux rapports sud-coréens.

Les précommandes pour le téléphone ne s’ouvriront qu’après l’événement de lancement, mais si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez déjà réserver la possibilité d’en acheter un. Il n’est pas clair si cela vous garantit un téléphone ou non, mais cela vous rapporte jusqu’à 100 $ supplémentaires sur la valeur d’échange pour un maximum de deux appareils, 12 mois de Samsung Care + gratuits et une « offre spéciale supplémentaire » pendant la pré- -ordre.

Le prochain Z Flip devrait être lancé aux côtés du Galaxy Z Fold 3, de la nouvelle série Galaxy Watch 4 et des écouteurs Galaxy Buds 2. Auparavant, nous nous attendions à voir le lancement du Galaxy S21 FE à leurs côtés, mais la rumeur veut maintenant qu’il soit retardé – il pourrait donc apparaître plus tard, avec le Galaxy Tab S8.

N’oubliez pas qu’il n’y aura pas de Note 21 cette année, Samsung mettant cette ligne phare en pause pour le moment au moins. Et si vous espérez voir la rumeur du Galaxy Z Fold Scroll, ne vous attendez pas à le voir avant 2022 au plus tôt.

S’appellera-t-il le Z Flip 2 ou le Z Flip 3 ?

Le nom du prochain Z Flip a été curieusement controversé.

Jusqu’à présent, nous avons eu le Z Flip et le Z Flip 5G, une révision mineure qui a principalement modifié le chipset du téléphone pour permettre la prise en charge de la 5G.

Dans cet esprit, vous vous attendez à ce que le prochain téléphone s’appelle le Z Flip 2, mais de nombreux pronostiqueurs ont affirmé qu’il s’appellerait en fait le Z Flip 3. Cela reflète probablement autant la version 5G étant l’itération deux que il s’agit d’aligner la numérotation Flip sur la ligne Galaxy Fold, afin qu’elle ne semble pas être une technologie plus ancienne.

Même Samsung semble maintenant avoir donné le nom, car Utilisateur de Twitter Rydah notes de patch repérées dans le Galaxy Store qui mentionnent le « Fold 3/Flip 3 ».

Le nom Flip 3 semble de plus en plus probable, mais pour l’instant, nous ne pouvons toujours pas l’appeler avec une certitude absolue.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Flip 2/3 ?

Ice Universe a initialement publié quelques détails concernant le prochain Z Flip sur le site de médias sociaux chinois Weibo et a affirmé que le téléphone serait « moins cher » que ses prédécesseurs. Le Galaxy Z Flip original a coûté 1 300 £/1 380 $ et le Galaxy Z Flip 5G est passé à 1 399 £ / 1 449 $.

Cette théorie a depuis été aggravée par un rapport d’experts en technologie d’affichage DSCC. Publié le 7 décembre 2020, le rapport – rédigé par Ross Young – indique que « les attentes pour le Z Flip 3, le Z Fold 3 et un 3e pliable attendus par Samsung devraient atteindre les prix les plus bas à ce jour ».

SamMobile devient plus précis, signalant que le téléphone sera jusqu’à 20% moins cher que le modèle précédent. Cela représenterait environ 1 100 £/1 150 $ sur la base du prix de lancement du Z Flip 5G.

@FrontTron, qui a avancé la date de sortie du 3 août, a également indiqué une fourchette de prix : 999 $ à 1 199 $. Il a ensuite modifié cette prédiction début juillet, indiquant un prix de 1 249 $ pour le modèle de téléphone 8 Go/256 Go – pas tout à fait la réduction de 20 % selon la rumeur, mais toujours 200 $ moins cher que la génération précédente.

Un leaker coréen a souligné une fourchette de prix pour le Flip 3 entre 1 200 000 KRW et 1 280 000 KRW (1 045 $ – 1 110 $) en Corée du Sud, ce qui représenterait une réduction d’un peu plus de 20 % par rapport au prix d’origine de 1 650 000 KRW du Flip. Un rapport plus récent a réduit ce chiffre à 1 254 000 KRW pour le modèle 256 Go, ce qui se situe dans cette fourchette de prix.

Soit dit en passant, ce « 3ème pliable » mentionné par Young ci-dessus est maintenant considéré comme le Galaxy Z Flip 3 Lite. Le Korea Herald rapporte qu’il s’agira « d’un modèle grand public avec un prix plus abordable », bien que nous ne sachions pas à quel point il serait moins cher. Cependant, nous n’avons rien entendu d’autre sur ce modèle, sans aucune fuite de spécifications à proprement parler, nous sommes donc un peu sceptiques quant au fait qu’il soit vraiment en route.

À quoi s’attendre du Galaxy Z Flip 2/3

Les rumeurs sur les spécifications améliorées sont un peu incohérentes au moment de la rédaction, mais grâce aux images divulguées, nous avons au moins une bonne idée de ce à quoi ressemblera le prochain Z Flip.

Concevoir

Notre meilleur regard à ce jour sur le Z Flip 3 vient du prolifique leaker Evan Blass, qui a partagé cette image promotionnelle prétendument officielle du nouveau pliable avec le prochain Z Fold 3.







Blass a depuis poursuivi avec des rendus vidéo du Z Flip 3, montrant le téléphone sous tous les angles. Notez que ceux-ci sont très probablement fabriqués par Blass, et il ne prétend pas qu’il s’agit de rendus officiels de Samsung, mais ils correspondent à tout ce que nous savons sur le téléphone jusqu’à présent.

Si le filigrane ennuyeux ne vous dérange pas, il y a aussi un excellent aperçu du téléphone de GizNext, qui a réussi à trouver ce qui semble être les rendus officiels du téléphone par Samsung dans les quatre couleurs officielles. Voici une image, mais cliquez sur le site pour en savoir plus.







Ces fuites correspondent très étroitement aux images plus anciennes de ce qui semble être la documentation interne de Samsung, gracieuseté d’Ice Universe sur Weibo, ajoutant au sentiment qu’il s’agit de la conception authentique et finale du téléphone.







Entre ces images et une fuite précédente de SamMobile, et une suivante de Univers de glace, nous savons que le Z Flip 3 sera lancé avec une sélection de nouvelles couleurs : violet clair, vert, noir et beige.

Grâce à la liste TENAA du téléphone – une certification de réseautage chinoise – nous savons qu’une fois ouvert, le téléphone mesurera 166 x 72,2 x 7,3 mm. Cela le rend légèrement plus court et plus étroit que le Z Flip 5G, bien qu’il soit certes plus épais de 0,1 mm – ce que nous soupçonnons sera difficile à repérer.

Il est également incliné par les deux Max Weinbach et Evan Blass avoir un indice IPX8 – ce qui signifie qu’il n’a pas été testé pour la résistance à la poussière (le « X ») mais qu’il a un niveau élevé de résistance à l’eau (le « 8 »).

Cela correspond aux commentaires du PDG de Samsung Mobile, le Dr TM Roh, selon lesquels le téléphone utilisera « des matériaux plus durables et plus résistants », ainsi qu’un « style encore plus raffiné ». Dans ce même article de blog, il révèle les plans de Samsung pour lancer « le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables », mais ne vous en faites pas, cela devrait être exclusif au plus grand Z Fold 3.

Afficher

Peut-être plus important est cet écran externe plus grand – qui devrait être de 1,9 pouces (contre 1,1 pouces auparavant). Il est apparemment maintenant capable d’afficher des notifications et des messages complets. Cependant, l’écran interne devrait rester le même à 6,7 pouces.

Peu de détails pliables à venir. Z Flip3

– Écrans de couverture internes de 6,7″ / 1,9″

– 12MP x2 (arrière) / 10MP (selfie) Pli en Z3

– Écrans internes 7,6″ / externes 6,2″

– 12MP x3 (arrière) / 10MP (selfie de couverture) / 4MP (selfie principal)

– 2 S-Pens en option (édition Pro et Fold) Les deux téléphones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt – Evan (@evleaks)

26 juillet 2021

Le message original de Weibo d’Ice Universe mentionnait quelques autres détails matériels potentiels; à savoir un affichage à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et un cadre plus étroit que les entrées Flip existantes, et il plus tard ajouté sur Twitter que le téléphone pèsera 183 g – exactement le même que le Z Flip 5G.

Ce cadre plus étroit comprend apparemment une lunette de moins de 3,8 mm, illustrée ici dans certains rendus qui mettent en évidence la différence par rapport au modèle d’origine. C’est… subtil, pour être juste. Mais bon, une lunette plus fine n’est pas une mauvaise chose, même si elle n’a pas beaucoup changé.

Galaxy Z Flip3 <3,8 mm lunette pic.twitter.com/ekGHx8Aq6r – Univers de glace (@UniverseIce)

2 juin 2021

Caméra

Étonnamment, peu de fuites ont été faites sur la configuration de la caméra dans le Z Flip 3, mais le tweet de Blass ci-dessus suggère que peu de choses auront changé ici. Il prédit une paire de tireurs 12Mp pour les caméras arrière et un objectif selfie 10Mp – exactement la même configuration que celle du Z Flip 5G, qui utilise un objectif principal et un ultra-large pour ses deux caméras principales.

Il est possible que les spécificités des objectifs, des capteurs et des ouvertures aient légèrement changé pour offrir des performances photographiques améliorées, mais pour la plupart, il semble que Samsung ait décidé d’éviter les mises à niveau de l’appareil photo pour réduire les coûts.

Spécifications

En ce qui concerne les internes, on en sait moins ici avec certitude.

Il semble très probable que le Z Flip 3 utilisera le chipset phare Qualcomm Snapdragon 888 – ce qui change les modèles précédents, qui reposaient sur des puces légèrement plus anciennes pour garder les combinés plus abordables.

Un téléphone considéré comme une variante du nouveau Z Flip – avec le numéro de modèle SM-F711U – est apparu sur Geekbench 5, avec des spécifications comprenant un Snapdragon 888 et 8 Go de RAM

Un rapport antérieur de SamMobile présente le même numéro de modèle, SM-F711, qui est également apparu sur les listes 3C et TENAA. SamMobile affirme que le téléphone sera livré avec un choix de stockage de 128 Go ou 256 Go, et exécutera Android 11 et OneUI 3.5 – une autre indication d’un lancement fin 2021, puisque cette version du logiciel devrait arriver à la fin de l’été lorsque le Galaxy Note 21 aurait lancé, bien que nous sachions maintenant que le téléphone a été mis au rebut.







Pour compliquer les choses, GalaxyClub.nl a repéré un appareil qui serait le prochain Z Flip avec le numéro de modèle « SM-F720F ». Le « F » final indique apparemment qu’il s’agit à la fois d’un appareil destiné au marché international et d’un appareil 4G/LTE, plutôt que d’un combiné compatible 5G.

Le Snapdragon 888 a intégré la 5G, donc si le téléphone possède à la fois les versions 5G et 4G, il n’utilisera probablement pas cette puce pour l’un ou l’autre. Néanmoins, il pourrait utiliser le Snapdragon 865+ relativement récent ou le Snapdragon 870 intermédiaire, qui peuvent tous deux être utilisés avec ou sans modem 5G. Il est également possible que Samsung utilise le 888 dans un modèle 5G et une puce différente – même l’une de ses propres puces Exynos – pour la variante 4G, qui à son tour pourrait être la Z Flip Lite la moins chère qui serait en route.

Pour référence, le Z Flip d’origine portait le numéro de modèle SM-F700, tandis que le Z Flip 5G utilisait le SM-F707.

Batterie et charge

Le numéro de modèle SM-F711 apparaît à nouveau sur le système de certification 3C de la Chine, révélant qu’au moins sur ce marché, le téléphone sera livré avec le même chargeur de 15 W que les modèles Z Flip précédents. Cela suggère la même capacité de charge maximale, bien qu’il soit possible, bien que peu probable, que le téléphone soit capable de charger plus rapidement que le chargeur avec lequel il est livré.

La batterie sera également similaire. Les listes de certification de batterie révèlent une configuration de batterie à deux cellules pour le prochain Z Flip, avec la même capacité totale – 3 300 mAh – que les deux modèles précédents. Espérons que les optimisations de puissance ailleurs aideront cette batterie à durer un peu plus longtemps.

Enfin, la liste TENAA révèle une petite déception : le téléphone n’aura qu’un seul emplacement pour carte SIM et ne sera pas double SIM. Cependant, il inclura la prise en charge eSIM, qui devrait fonctionner parallèlement à l’emplacement physique.

Nous avons discuté des dernières rumeurs concernant le prochain Galaxy Z Flip dans notre podcast hebdomadaire, Fast Charge :

Évidemment, tout cela n’est pas confirmé, nous continuerons donc à vérifier les nouvelles et les fuites, et les rapporterons ici à mesure que d’autres informations sur le Samsung Galaxy Z Flip 2/3 seront révélées. D’ici là, jetez un œil à notre guide des meilleurs nouveaux téléphones à venir cette année pour voir ce qui pourrait être l’appareil révolutionnaire dans les mois à venir.

