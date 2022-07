Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy S22 FE

Samsung a surpris le monde en 2020 en dévoilant une version Fan Edition de son Galaxy S20. Cela comportait une fiche technique légèrement réduite par rapport à son frère plein de graisse, mais apportait la saveur générale d’un appareil Galaxy à ceux qui ne voulaient pas dépenser les montants sans cesse croissants qu’il en coûte pour emballer un téléphone phare de nos jours.

Cela a été suivi par le Galaxy S21 FE environ un an plus tard, et nous attendions également avec impatience le Samsung Galaxy S22 FE, mais la rumeur dit que nous n’aurons pas notre chance.

Quand sortira le Samsung Galaxy S22 FE ?

Nous nous attendions à ce que Samsung lance le Galaxy S22 FE vers octobre 2022, peu de temps après le lancement du Galaxy Z Fold 4 et du Galaxy Z Flip 4, mais cela a maintenant été mis en doute.

Le leaker coréen Lanzuk a publié sur le site de médias sociaux Naver que selon une « source nationale… le modèle Galaxy S22 FE ne sortira pas cette année » (traduction automatique du coréen).

Comme preuve, il souligne le fait qu’il n’y a actuellement aucun signe de développement de firmware pour le modèle. Cela signifie qu’au lieu d’être lancé en 2022, le S22 FE pourrait suivre le modèle du S21 FE et être lancé en janvier 2023.

Pour nous donner une idée, voici quand les versions précédentes ont fait leurs débuts :

Comme vous pouvez le voir, il y avait un peu plus d’un an entre les deux appareils, mais cela était principalement dû au retard important du S21 FE en raison d’une combinaison de perturbations de la production liées à Covid et de la pénurie mondiale de puces de processeur. Pourtant, cela peut signifier que Samsung a décidé que janvier était un bon moment pour viser à nouveau.

Le S22 FE a-t-il été annulé ?

La mauvaise nouvelle est qu’il y a une chance que le S22 FE ne vienne pas après tout, avec plusieurs sources faisant état de son éventuelle annulation.

Lorsque Lanzuk a averti que le téléphone ne serait pas lancé en 2022, il a souligné qu’il s’agissait de la même situation que la ligne Note avant qu’elle ne soit abandonnée et pliée sans cérémonie dans le Galaxy S22 Ultra, suggérant qu’il y a une chance que le S22 FE soit entièrement annulé – bien que le bailleur ne soit pas allé jusqu’à le prédire.

J’ajoute de l’huile sur le feu, camarade leaker Chun tweeté en avril 2022 que le S22 FE n’est “même pas encore en développement”. Ensuite, SamMobile a signalé, sur la base de “sources multiples”, que le téléphone était annulé, ajoutant que, sur la base de ses propres recherches, il ne pouvait trouver aucun signe d’un téléphone numéroté SM-S900, qui aurait été le numéro de modèle du Galaxy S22 FE. Pire encore, le site suggère que non seulement Samsung ne publiera pas le S22 FE, mais qu’il est en fait entièrement en conserve la ligne FE.

Le site coréen The Elec rapporte un peu différemment. Il confirme que le S22 FE a été annulé, blâmant cela sur le succès du S22 Ultra – ce téléphone s’est vendu mieux que prévu, et donc Samsung réaffecte des composants pour augmenter la production. En revanche le site rapporte qu’il ne s’agit que d’un revers temporaire pour le FE, et que Samsung sera lancer un Galaxy S23 FE l’année prochaine comme prévu,. avec un espoir de produire 3 millions d’unités.

Combien coûtera le Samsung S22 FE ?

Le téléphone ne se lance probablement pas, mais nous pouvons utiliser les modèles précédents comme base de référence pour savoir à quoi s’attendre si le S22 FE se lance toujours. Alors, voici les prix que nous avons vus jusqu’à présent :

Samsung S20 FE :

4G : 599 £/649 €

5G : 699 £/699 $/749 €

Samsung S21 FE (5G):

6 Go + 128 Go : 699 £/699 $/749 €

8 Go + 256 Go : 749 £/769 $/819 €

Alors que le S20 FE offrait à la fois des versions 4G et 5G, cela s’est installé dans la plate-forme 5G plus standard pour le S21 FE et donc le S22 FE. Espérons que Samsung maintiendra ses prix pour le nouveau modèle, ce qui signifie que vous devriez vous attendre à débourser environ 699 £/699 $/749 € pour la configuration d’entrée de gamme.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Samsung Galaxy S22 FE ?

Comme le S22 FE semble désormais peu susceptible d’être lancé, il y a peu d’informations définitives sur ce qu’il aurait contenu.

Nous avons cependant vu des rumeurs intéressantes, dont une surprenante de Notebookcheck qui a repéré un message sur le site de médias sociaux chinois Weibo où un pronostiqueur technologique a signalé que Samsung envisageait d’utiliser un chipset MediaTek Dimensity 9000 dans le nouveau téléphone pour 2022.

Il y a une certaine incertitude quant à savoir si l’appareil supposé est le Galaxy S22 FE ou un Galaxy A53 Pro. Comme ce dernier ne semble pas encore exister (il n’y a pas de versions Pro des téléphones de la série A), cela signifie soit que Samsung envisage d’ajouter un niveau supplémentaire à ses produits, soit que les modèles FE pourraient utiliser les puces MediaTek. vers l’avant.

Ajoutant du poids à cela, Business Korea rapporte que Samsung cherchait à utiliser des puces MediaTek à la fois dans le S22 FE et le Galaxy S23 de l’année prochaine – mais ne spécifie pas de puces spécifiques. Le rapport indique que Samsung utilisera probablement des puces MediaTek dans “environ la moitié des smartphones Galaxy S22 FE”, mais ne prédit pas si le reste sera composé de puces Snapdragon, des propres puces Exynos de Samsung ou d’un mélange des deux.

C’est une décision intéressante, car Samsung s’est jusqu’à présent principalement contenté d’utiliser des puces Snapdragon dans les téléphones FE, tout en mélangeant des fabricants de puces ailleurs dans sa gamme.

MediaTek a bâti sa réputation ces dernières années, et le Dimensity 9000 marque le premier SoC de niveau phare de la société taïwanaise. Il est à égalité avec le Snapdragon 8 Gen 1, faisant du S22 FE une centrale électrique potentielle s’il arrive avec la nouvelle puce intégrée.

Mis à part le processeur, il y a eu peu d’autres rumeurs autour du Galaxy S22 FE. Nous pensons qu’il y a de fortes chances que vous ayez vu une fiche technique similaire à celle du Galaxy S21 FE, avec le même excellent réseau de trois caméras, un magnifique écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Full HD + et un poinçon centré- ouverture du trou pour la caméra selfie.

Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors assurez-vous de le consulter régulièrement. Si vous voulez voir les téléphones que vous boîte achetez réellement, consultez nos guides des meilleurs téléphones Android et des meilleurs téléphones Samsung Galaxy.