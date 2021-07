Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy Note 21

Les derniers téléphones Galaxy Note de Samsung divisent, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le Note 20 Ultra est une bête à tout faire d’un téléphone avec un prix exorbitant qui détonne légèrement avec la priorité des consommateurs pendant la pandémie. Le Note 20 ordinaire ressemble à un faux pas, avec un dos en plastique, un écran à 60 Hz et des spécifications de caméra inférieures, mais toujours à 949 £, si vous voulez la 5G.

Mais avec le nouveau S21 Ultra de Samsung désormais compatible S-Pen, beaucoup pensent que nous aurions déjà pu voir le dernier des téléphones Note traditionnels. Avec la gamme de produits pliables sur lesquels Samsung travaille, le maintien de deux lignes phares distinctes peut sembler une utilisation inefficace des ressources.

S’ils sortent, ils seront très probablement connus sous le nom de série Note 21, avec des options pour le potentiel des modèles « Plus » et « Ultra » dans le cadre de la gamme. Samsung a maintenant programmé son événement estival Unpacked 2021, mais il y a de mauvaises nouvelles pour les espoirs de Note.

Quelle est la date de sortie du Samsung Galaxy Note 21 ?

Le Note 20 et le Note 20 Ultra ont été révélés lors d’un événement virtuel Unpacked le 5 août 2020, avec le Note 10 et le Note 10 Plus annoncés pour la première fois le 7 août 2019. Cela suggérerait que la gamme Note 21 arriverait au cours de la première semaine d’août 2021. .

Cependant, le nouveau S21 Ultra est livré avec un S-Pen en option. C’est la première fois que nous voyons le stylet de Samsung arriver sur la ligne S, bien qu’il ne soit pas intégré comme avec les téléphones Note. Néanmoins, cela confirme des rumeurs antérieures de Reuters et de bien d’autres, 9to5Google suggérant en septembre 2020 que la fusion des deux lignes de la société était envisagée.

Le S-Pen n’est pas intégré au téléphone, et sans batterie séparée, il ne prend pas en charge Air Gestures, mais il semblerait que la gamme Note ait perdu son argument de vente unique. Il y a peu de raisons d’investir dans un téléphone Note maintenant, d’autant plus que les deux produits phares de Samsung sont devenus plus similaires ces dernières années.

Alors, cela pourrait-il être la fin de la ligne pour le téléphone Galaxy Note ? Samsung a beaucoup d’autres téléphones qu’il pourrait lancer en août à la place. Un Galaxy Z Fold S et un Z Fold Scroll seraient tous deux en route, aux côtés du Z Fold 3 et du Z Flip 2.

Au moins certains d’entre eux arriveront à l’événement Unpacked que Samsung a maintenant confirmé pour le 11 août, avec le slogan « Préparez-vous à déplier » et l’image semblant montrer les formes Plier et Retourner. Cependant, il est très peu probable que le Note 21 se joigne à la fête.







Nous avons discuté des prochains téléphones pliables de Samsung dans un épisode de notre podcast vidéo hebdomadaire Fast Charge, que vous pouvez regarder ici :

Soutenant l’idée que la gamme Note sautera au moins une génération, un message de Samsung envoyé à T3 en réponse à une histoire sur la disparition de la ligne téléphonique suggère que, au moins dans un avenir immédiat, Samsung a toujours des plans pour la gamme Note .

Un porte-parole de Samsung a déclaré à T3, « bien que nous ayons étendu notre expérience S Pen à notre gamme Galaxy plus large, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas engagés dans la catégorie Galaxy Note. Pour offrir la meilleure expérience mobile à tous les clients, nous écouterons activement leurs commentaires et en refléterons l’innovation dans nos produits.

Si Samsung lance un nouveau modèle en 2021, ce pourrait être le Remarque 20 FE.

Un commentaire plus récent du PDG de Samsung suggère que le Note 21 pourrait bien être complètement abandonné, pour cette année en tout cas.

Bloomberg rapporte que DJ Koh a déclaré : « [The] La série Note se positionne comme un modèle haut de gamme dans notre portefeuille d’activités. Cela pourrait être un fardeau de dévoiler deux modèles phares en un an, il pourrait donc être difficile de les sortir [a] Remarque modèle en 2H. Le moment de [the] Le lancement du modèle Note peut être modifié, mais nous cherchons à sortir un modèle Note l’année prochaine. »

De l’extérieur, il semble que cela pourrait être dû à une pénurie mondiale de semi-conducteurs, Samsung affirmant que ses activités seraient probablement affectées le trimestre prochain. Koh dit que c’est plus à voir avec la » rationalisation « , cependant.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Note 21 ?

Le Note 20 coûte 849 £ / 999 $, le Note 20 Ultra restituant aux acheteurs 1 179 £ / 1 299 $. Il convient de noter que le Note 20 ordinaire est uniquement en 4G à ce prix, et c’est 949 £ si vous voulez la 5G. Le Note 20 Ultra est uniquement 5G.

Aux États-Unis, où les Notes fonctionnent sur des puces Snapdragon plutôt que sur le silicium Exynos de Samsung, il n’y a que des modèles 5G. Avec le modèle 4G abandonné sur toute la gamme S21, nous nous attendons à ce que Samsung ne propose pas de note 4G en 2021, donc tous les modèles Note 21 franchiront probablement la barre des 1 000 £ / 1 000 $. Un Note 21 Ultra coûtera probablement environ 1 200 £/1 200 $.

Qu’en est-il des spécifications de la note 21 ?

Grâce aux mises à jour annuelles cycliques des téléphones, nous pouvons hasarder des suppositions assez confiantes quant aux spécifications de la série Note 21.







Comme avec les téléphones Galaxy S, Samsung utilise ses chipsets Exynos sur la note dans des régions comme l’Europe et l’Inde, mais utilise les puces Snapdragon de la série 8 de Qualcomm aux États-Unis et dans son pays d’origine, la Corée du Sud.

Alors que les performances sont généralement en grande partie les mêmes, année après année, la version Exynos du téléphone a du mal en comparaison avec la longévité de la batterie. Les critiques américaines reflètent toujours bien la longévité de la version Snapdragon et c’est un inconvénient majeur pour les personnes dans les régions où la note a une puce Exynos. Nous sommes assez confiants que Samsung conservera cette stratégie, en utilisant déjà la façon dont il a déjà géré la séparation Snapdragon/Exynos avec la gamme S21.

Outre la différence de chipsets, nous devrions voir au moins 8 Go de RAM, voire plus, même sur le modèle le plus bas de gamme, avec un stockage d’au moins 128 Go. Le Note 20 n’avait pas d’extension microSD, mais le Note 20 Ultra en avait, de sorte que cette tendance se poursuivrait probablement, ce qui en ferait le seul téléphone Galaxy de classe phare à le faire en 2021.

Les deux combinés ont également trois caméras, mais le Note 20 Ultra avait un capteur principal méga 108Mp et un zoom optique 5x, surpassant le zoom hybride 3x du Note 20 normal.

Ajoutez plus aux fuites: le Note21 est le successeur du Note21 Ultra et (sans mentir) le Note21 est probablement le premier téléphone Galaxy à faire ses débuts avec UDC (ou CUP, ou comment diable ils appelleront). La principale raison pour laquelle ils se lancent dans le développement si tôt est qu’ils veulent sortir ce téléphone Earl. https://t.co/MrirZhvJmr – Snapdrachun 888 5G (@chunvn8888)

3 décembre 2020

L’une des fuites de caméra Note 21 les plus inhabituelles qui a fait surface concerne sa caméra frontale. Le pronostiqueur vietnamien @chunvn8888 a suggéré à l’origine que non seulement Samsung pourrait avancer le lancement du téléphone d’un mois environ, mais que le téléphone devrait également servir de premier appareil de la première caméra selfie sous-écran de Samsung (UDC ou CUP – court pour appareil photo sous le panneau)-toting smartphone.

Les incendies de cette rumeur particulière ont depuis été attisés, LetsGoDigital remarquant que Samsung Display a enregistré la marque ‘UPC (Under Panel Camera) dans sa région natale de Corée du Sud.











Demande de marque ‘UPC’ de Samsung Display | Source : LetsGoDigital



Bien que cela ne renforce pas l’apparence de la fonctionnalité sur une nouvelle note, cela clarifie les intentions de Samsung d’implémenter un tel matériel dans les appareils à venir, tels que son prochain ordinateur portable Blade, comme cela a été récemment taquiné.

ZTE possède déjà un téléphone – l’Axon 20 5G – qui présente cette technologie, mais si cette rumeur sonne vrai, ce sera probablement le premier exemple d’un smartphone coréen utilisant un tel matériel.

La conception de la note 20 est très similaire à celle de la note 10, il se pourrait donc que la note 21 soit assez apprivoisée dans sa mise à jour de conception. Le Note 20 est encore plus austère que le Note 10, avec du bronze mat et une énorme bosse d’appareil photo, là où le Note 10 avait une option de verre multicolore. La note 21 est susceptible de continuer la sensation industrielle.







Nous espérons que, quel que soit le nombre de Note 21, ils auront tous des écrans à 120 Hz et pourront fonctionner en pleine résolution. Le S20 et le Note 20 Ultra ne pouvaient fonctionner qu’à 120 Hz ou QHD+, et pas les deux. Allez Samsung, ce sont des téléphones chers.

Le Note 21 aura un S-Pen en standard, bien sûr, mais pour être honnête, cela ne nous dérangerait pas si Samsung supprimait les gadgets aériens qui vous permettent de le manier comme une baguette magique et de vous concentrer davantage sur la réduction de la latence et l’amélioration réponse à la pression et à l’inclinaison.

Liste de souhaits du Samsung Galaxy Note 21

Le Note 21 est probablement encore loin, mais cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de liste de choses que nous voulons de lui.

Un prix inférieur

Le Note 20 ordinaire aurait eu plus de sens à environ 700 £, et non 849 £. Si Samsung va publier une note de spécifications inférieures, nous voulons qu’elle la rende plus accessible à ceux qui ne peuvent pas se permettre de dépenser près de 1 000 £ sur un téléphone.

La façon dont il a joué le prix de la série S21 nous donne de l’espoir à cet égard.

Meilleure autonomie de la batterie

Le principal défaut de l’European Note 20 Ultra est sa durée de vie de batterie banale. Lorsque le Note le plus cher est commercialisé comme un téléphone polyvalent pour les pros, vous finissez par l’utiliser beaucoup, et c’est pénible lorsque la batterie devient rouge avant que vous n’ayez terminé. Les téléphones Note sont gros, alors utilisez plus de batterie de la configuration ou passez à Snapdragon dans le monde, s’il vous plaît Samsung.

Une version plus petite

Nous aimerions voir un appareil Note plus petit comme nous l’avons fait avec le Note 10. Avec le Note 20, Samsung a curieusement produit deux très gros téléphones avec un méli-mélo de spécifications et de différences de conception. Un retour à une version petite et grande de Note aurait plus de sens, offrant un appareil plus compact et maniable aux personnes qui ne veulent pas d’un téléphone aussi gros que leur tête.

Le S-Pen n’est disponible que sur le modèle Ultra parmi les téléphones S21, donc il y a encore une fenêtre d’opportunité pour Samsung de fabriquer un combiné plus petit avec un stylet intégré.

