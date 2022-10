Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Samsung Galaxy A54

La série de smartphones Galaxy A de Samsung est un mélange décent de performances et d’abordabilité. En mars 2022, la société a dévoilé la dernière itération de la série, composée du Samsung Galaxy A53 5G et du Samsung Galaxy A33 5G. Mais on voit déjà apparaître des rumeurs sur le successeur de l’A53.

Alors, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy A54.

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour le Galaxy A54, mais nous pouvons avoir une bonne idée du moment où il pourrait apparaître en regardant les modèles précédents. Voici quand ils ont fait leurs débuts :

Comme vous pouvez le voir, l’heure de sortie habituelle est d’environ mars/avril pour les principales entrées numérotées de la série A. Donc, pour l’avenir, il semble probable que le Galaxy A54 arrivera dans Mars/Avril 2023.

Combien coûtera le Samsung Galaxy A54 ?

Comme pour la date de sortie, il n’y a pas de prix confirmé pour le Galaxy A54 au moment de la rédaction. Encore une fois, nous pouvons nous tourner vers ses ancêtres pour voir le coût qui peut être impliqué. Voici comment ils se sont alignés :

Samsung Galaxy A53 5G – 399 £ / 449 $ / 449 €

Samsung Galaxy A52s 5G – 399 £ / 499 $ / 459 €

Samsung Galaxy A52 – 399 £ / 499 $ / 459 €

Samsung Galaxy A51 – 329 £ / 399 $ / 399 €

En se basant sur ces prix assez stables, nous nous attendons à ce que le Galaxy A54 arrive à peu près au même niveau que l’A53 5G.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy A54 ?

Comme vous l’avez probablement déjà compris, Samsung n’a encore fait aucune annonce concernant le Galaxy A54, nous nous retrouvons donc dans le domaine des rumeurs et des performances passées pour résoudre ce problème. Nous avons cependant vu des nouvelles ramper, avec des suggestions de ce qui pourrait être prévu pour le nouvel appareil.

Le designer Technizo Concepts s’est à nouveau associé à Lets Go Digital pour créer d’excellents rendus de l’apparence du Galaxy A54. Outre les différentes images fixes publiées sur le site, il existe également une vidéo complète sur la chaîne YouTube de Technizo Concepts qui montre un appareil à l’esthétique très attrayante.

Bien qu’ils soient purement conceptuels plutôt que tirés d’informations officielles, ils ont été créés avec beaucoup d’attention aux détails sur la base de la philosophie de conception actuelle de Samsung. Par exemple, le panneau avant présente des lunettes symétriques comme sur le Samsung Galaxy S22, s’éloignant de la lunette inférieure légèrement plus grosse que l’on trouve actuellement sur le Galaxy A53 5G (et le Samsung Galaxy S21 d’ailleurs).

À l’arrière, nous voyons également que la bosse de la caméra est passée de la montée moulée de l’A53 5G à une plate-forme plus propre où les objectifs sont découverts. Ceci est plus proche de la conception utilisée sur le Samsung Galaxy S22 Ultra, il pourrait donc être un peu ambitieux de l’avoir sur l’appareil le moins cher avant qu’il ne fasse son chemin vers la série Galaxy S générale.

Galaxy Club rapporte quelques détails supplémentaires sur les spécifications du téléphone. Tout d’abord, il passera apparemment à un appareil photo principal de 50Mp — quelque chose que vous pourriez voir comme une rétrogradation du tireur 64Mp de l’A53, mais dans la pratique, il s’agira probablement d’un meilleur capteur et objectif.

Le site indique également que le téléphone devrait avoir une batterie légèrement plus grande, avec une capacité nominale de 4905 mAh. La batterie A53 a été évaluée à 4860 mAh et annoncée comme une batterie typique de 5000 mAh, cela signifie donc probablement que l’A54 sera officiellement répertoriée avec 5050 mAh ou 5100 mAh. Pas une grande différence, mais bon, chaque petit geste compte.

En termes d’autres spécifications, nous n’avons vu aucune rumeur solide jusqu’à présent, mais voici ce que nous espérons voir dans le nouveau Samsung A54 :

Meilleur processeur

Dans notre examen du Samsung Galaxy A53 5G, la plainte numéro un était la performance, que nous avons attribuée au chipset Exynos 1280. Si Samsung veut que le prochain modèle soit compétitif dans une partie de plus en plus agressive du marché, le processeur doit être bien meilleur.

Nous avons vu récemment des rapports selon lesquels Samsung travaille sur le développement de processeurs sur mesure spécifiquement pour sa gamme Galaxy (bien que nous nous attendions à ce qu’il s’agisse des modèles phares). Ce faisant, on pense que l’entreprise limitera le développement de la gamme Exynos, car ses ressources seront déployées ailleurs. Cela signifie que nous pourrions voir des processeurs Qualcomm dans tous les appareils Samsung l’année prochaine, ce qui pourrait signifier une amélioration des performances pour les clients en Europe et en Inde.

Les A52 et A52 étaient tous deux équipés de processeurs Snapdragon de la série 7, ce qui était bien, donc si Samsung peut revenir à quelque chose comme ça, les choses pourraient s’améliorer considérablement. Les développeurs XDA ont déjà signalé que Qualcomm avait de nouvelles puces Snapdragon de la série 7 en route, alors peut-être que le Galaxy A54 bénéficiera de performances améliorées avec ce silicium.

Plus de RAM

Selon la configuration disponible dans votre région, l’A53 5G est livré avec 4, 6 ou 8 Go de RAM. En ces jours d’applications exigeantes et de capture photo/vidéo de haute qualité, nous espérons que le haut de gamme de cette sélection deviendra la valeur par défaut du Galaxy A54.

Temps de charge plus rapides

Alors que la durée de vie de la batterie du Samsung Galaxy A53 5G était impressionnante, les temps de recharge ne l’étaient pas. Limité à seulement 25 W, cela signifiait qu’il fallait environ deux heures pour ramener une batterie déchargée à 100 %. Même au bas de l’échelle des prix, c’est médiocre, surtout lorsque certains téléphones Android moins chers peuvent être complètement réapprovisionnés en un peu plus de 30 minutes.

Nous voulons vraiment voir des améliorations dans ce domaine pour le Galaxy A54. De plus, mettre un chargeur décent dans la boîte serait également un réel avantage pour les clients.

C’est tout ce que nous avons rassemblé jusqu’à présent, mais bien sûr, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails apparaîtront. Assurez-vous de vérifier régulièrement pour voir ce que nous découvrons. Jusque-là, pourquoi ne pas parcourir notre tour d’horizon des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour voir quelles autres options sont disponibles.