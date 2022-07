Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du OnePlus 10T

OnePlus a déjà sorti de nombreux téléphones jusqu’à présent cette année, et la société a maintenant confirmé des plans pour au moins un autre, avec un lancement imminent confirmé pour le produit phare OnePlus 10T.

La société a confirmé une spécification clé et fait allusion aux couleurs dans lesquelles le téléphone sera lancé, mais les fuites ont révélé beaucoup plus sur ce que nous pouvons attendre du 10T, qui sera bientôt lancé à New York.

Quand sortira le OnePlus 10T ?

OnePlus a maintenant confirmé que le 10T 5G (pour donner son nom complet au téléphone) sera lancé à New York le 3 août à 10h HE / 15h BST / 19h30 IST.

OnePlus

C’est un peu plus tôt que prévu, les modèles T étant normalement lancés en septembre ou octobre – même s’il est vrai que OnePlus a été un peu dispersé avec ses modèles au cours des dernières années.

Pendant plusieurs années, OnePlus sortira le modèle de numéro normal – disons OnePlus 8 – qui sera ensuite suivi six mois plus tard avec la version T (OnePlus 8T). Mais cela a un peu mal tourné depuis 2021. Les OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro sont arrivés à temps, mais il n’y avait pas de 9T six mois plus tard ou pas du tout. Maintenant, en 2022, nous avons vu la sortie du OnePlus 10 Pro mais pas du OnePlus 10, mais des rumeurs suggèrent que le 10T pourrait se préparer à faire ses débuts.

Nous avons déjà signalé l’arrivée potentielle de OnePlus 11 en 2023, mais les calendriers autrefois fiables de OnePlus sont désormais plus difficiles à prédire avec confiance. Il y avait même eu des rumeurs de lancement d’un nouveau modèle OnePlus 10 Ultra cette année, mais avec le 10T maintenant confirmé, nous pensons que l’Ultra pourrait être sur la glace.

Combien coûtera le OnePlus 10T ?

Nous n’avons pas de prix confirmé pour le OnePlus 10T. La fuite de prix la plus concrète que nous ayons provient d’une liste Amazon UK – supprimée depuis – qui indiquait un prix de 799 £ (environ 950 $ / 950 €) pour une version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage du téléphone.

Avec des informations minces sur le terrain, nous pouvons nous inspirer des modèles précédents. Voici les prix qu’ils avaient au lancement:

OnePlus 10 Pro – 899 $ / 799 £ / 899 €

OnePlus 9 – 729 $/629 £/699 €

OnePlus 9 Pro – 999 $ / 829 £ / 899 €

OnePlus 8T – 649 $ / 549 £ / 649 €

De toute évidence, les modèles Pro sont plus chers, donc les comparaisons les plus probables sont entre le OnePlus 9 et le OnePlus 8. Dans cet esprit, le nouveau modèle OnePlus 10T sera probablement vendu autour de 729 $/629 £/699 €, ou légèrement plus élevé si la crise du coût de la vie et la pénurie mondiale de processeurs se poursuivent.

Qu’en est-il des spécifications et fonctionnalités du OnePlus 10T ?

Avec le lancement imminent du OnePlus 10T, nous commençons à avoir une idée de ce que le téléphone offrira, y compris quelques confirmations officielles.

Pour commencer, OnePlus a annoncé que le 10T serait lancé en deux couleurs : vert et noir.

OnePlus

En ce qui concerne les spécifications de base, la société a également confirmé qu’elle équiperait le nouvel appareil du processeur Snapdragon 8+ Gen 1, la dernière puce phare de Qualcomm – au moins jusqu’au lancement du Snapdragon 8 Gen 2 en novembre.

Leaker Digital Chat Station a depuis partagé sur Weibo un score de référence AnTuTu divulgué pour le téléphone de 1,13 million – le plus élevé que nous ayons jamais vu pour le 8+ Gen 1. Il est légèrement en avance sur les 1,11 million enregistrés pour l’Asus ROG Phone 6 et 1,10 million pour le Xiaomi 12S Ultra – et confortablement devant les 0,94 million enregistrés par le OnePlus 10 Pro. Le téléphone est également apparu sur Geekbench avec un score multicœur impressionnant – mais pas record – de 3 495.

Un rapport du leaker technologique Yogesh Brar (@heyitsyogesh) et le site technologique OneSiteGo présente une carte complète de ce à quoi le téléphone pourrait ressembler ainsi que des rendus prospectifs de l’appareil, qui est surnommé Ovaltine.

La conception révèle un détail, également rapporté par GSM Arena, cela peut être une déception pour les fans de longue date de OnePlus, dans la mesure où la société pourrait suivre la tendance qu’elle a établie avec sa gamme Nord et supprimer le bouton de curseur d’alerte classique sur le OnePlus 10T. Apparemment, ce sera désormais l’apanage des modèles Pros uniquement. Triste.

Depuis, nous avons vu un deuxième ensemble de rendus, provenant de la fuite rivale OnLeaks, qui semblent être plus précis, bien qu’ils partagent des éléments communs, y compris l’absence de curseur d’alerte. Le grand changement est que OnLeaks pense que le module de caméra partagera sa forme avec les 10 Pro, plutôt que de s’étirer tout le long de l’arrière du téléphone.

OnLeaks a également ajouté plus de détails sur Twittersignalant que le téléphone aura un cadre en plastique et utilisera un écran plat, plutôt que l’écran incurvé du 10 Pro.

Yogesh a également tweeté un article décrivant les principales fonctionnalités du nouvel appareil :

OnePlus 10/10T (ovale) – 6,7″ FHD+ AMOLED, 120 Hz

– Snapdragon 8+ génération 1

– Configuration triple caméra 50MP (OIS)

– Selfies 32MP

– OxygenOS 12

– Batterie 4 800 mAh — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 10 juin 2022

Les spécifications mentionnées incluent un panneau FHD + AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi qu’un triple réseau de caméras composé d’une caméra principale de 50 Mp avec OIS, 16 Mp ultra large et macro 2 Mp. Ceux-ci permettront une capture vidéo jusqu’à 4K/60fps. Il y a aussi une caméra frontale de 32Mp qui ira jusqu’à 1080p/30fps.

Station de chat numérique Rival leaker presque est d’accord, mais diffère légèrement sur les spécifications de l’appareil photo. Il rapporte sur Weibo que l’ultra large aura une résolution légèrement inférieure à 8Mp, la caméra selfie tombant de la même manière à 16Mp.

Cette fiche technique correspond également à ce qui a été vu brièvement sur la liste Amazon UK mentionnée ci-dessus, qui comprend un chipset Snapdragon 8+ Gen 1, un écran AMOLED avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un appareil photo principal de 50 Mp. Cette liste confirme également un SKU de 8/128 Go pour le téléphone, bien qu’il soit rapporté que le modèle noir peut inclure jusqu’à 16 Go de RAM, comme on le voit dans la première apparition de Geekbench du téléphone.

Les deux fuites conviennent que OnePlus 10T sera alimenté par une batterie de 4800 mAh, et DCS ajoute qu’il sera livré avec un chargeur de 160 W, bien que les vitesses réelles soient plafonnées à une charge rapide de 150 W – et qu’il ne comportera pas de charge sans fil.

Ceci est intéressant, car cela signifie que le nouveau modèle se chargera plus rapidement que le OnePlus 10 Pro équipé de 80 W en plus d’embarquer un processeur plus rapide, mais là où l’ancien appareil manque de vitesse, il offre plus de polyvalence grâce à son option de charge sans fil, et un système de caméra plus impressionnant.

Le OnePlus 10T sera livré avec OxygenOS 12 fonctionnant sur Android 12, ce qui correspond au cours des téléphones phares en 2022.

En toute honnêteté, les rumeurs indiquent qu’il pourrait en fait s’agir du OnePlus 10 qui n’est jamais arrivé, nous devrons donc simplement attendre et voir ce que le service marketing de l’entreprise décidera de la façon dont les noms fonctionneront à l’avenir.

Évidemment, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors n’hésitez pas à revenir. Si vous voulez voir à quel type de concurrence le OnePlus 10T sera confronté, vous pouvez également lire notre tour d’horizon des meilleurs smartphones et des meilleurs téléphones OnePlus.