Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du OnePlus 10 Ultra

Des rumeurs ont couru cette année à propos d’un nouveau smartphone haut de gamme potentiel de OnePlus qui apporte un appareil photo périscope et de nombreuses fonctionnalités phares, appelé OnePlus 10 Ultra.

Nous ne sommes plus sûrs que le 10 Ultra soit en route – du moins pas cette année – mais il y a toujours une chance qu’il y ait quelque chose plus loin sur la ligne. Voici tout ce que nous savons à ce jour sur le OnePlus 10 Ultra.

Quand sortira le OnePlus 10 Ultra ?

Les détails sur le OnePlus 10 Ultra sont fragmentaires pour le moment, avec seulement quelques listes de brevets et quelques fuites donnant des indices sur l’existence même de l’appareil.

S’il existe, l’Ultra se situera au-dessus du OnePlus 10 Pro dans la gamme de smartphones de l’entreprise. Comme le OnePlus 10 Pro n’a été lancé qu’au printemps 2022, il pourrait encore s’écouler un certain temps avant de voir le modèle Ultra.

L’Ultra devait être lancé en août ou septembre, comme pourboire par le leaker Yogesh Brarmais nous n’en sommes plus si sûrs, car OnePlus a annoncé en juillet 2022 que le produit phare OnePlus 10T serait bientôt lancé.

Cela avait été prédit par le leaker Max Jambor, qui tweeté que le “prochain et seul téléphone phare à venir cette année” sera le OnePlus 10T 5G, auquel cas l’Ultra ne vient pas du tout – ou du moins pas cette année.

Cela signifie que nous sommes un peu sceptiques quant au fait que le 10 Ultra est en route, mais nous sommes restés dans les dernières fuites et rumeurs telles que nous les avons entendues ci-dessous – car elles pourraient bien faire référence à un futur modèle Ultra, ou même quelque chose dans la gamme OnePlus 11 de l’année prochaine.

Combien coûtera le OnePlus 10 Ultra ?

Comme il s’agit potentiellement d’un nouveau niveau dans la gamme OnePlus, il n’y a aucune information sur le prix qui peut être attaché. Nous pouvons cependant utiliser le OnePlus 10 Pro comme guide, ce modèle coûtant comme suit (sur la base des prix annoncés en Chine) :

8+128 Go – 4 699 ¥ (740 $/540 £/650 €/56 699 ₹)

8+256 Go – 4 999 ¥ (785 $/575 £/690 €/60 299 ₹)

12+256 Go – 5 299 ¥ (830 $/610 £/730 €/63 999 ₹)

12+512 Go – 5 799 ¥ (915 $/670 £/805 €/69 999 ₹)

Si l’Ultra est un appareil plus cher, il peut dépasser la barre des 1 000 $/1 000 £/1 000 € que nous avons vu devenir la norme avec les smartphones phares ces dernières années.

Quelles seront les spécifications et fonctionnalités du OnePlus 10 Ultra ?

Comme il existe maintenant un scepticisme sain quant à l’existence du 10 Ultra, vous devriez prendre les détails ci-dessous avec une pincée de sel, bien que nous mettions à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles. Jusqu’à présent, ce sont les rumeurs qui entourent ce mystérieux nouvel appareil.

Snapdragon 8+ génération 1

OnePlus a confirmé sur Weibo qu’il sortait un téléphone alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit probablement du 10T, mais l’Ultra comporterait sûrement au moins cette puce – sinon le Snapdragon 8 Gen 2 de l’année prochaine. Cela signifie que le téléphone devrait être un peu plus rapide que le 10 Pro, car la puce offre des performances CPU et GPU améliorées de 10 %.

La durée de vie de la batterie pourrait également s’améliorer, Qualcomm se vantant que la puce est globalement 15% plus économe en énergie que la 8 Gen 1 trouvée dans l’ancien téléphone.

Charge plus rapide

La charge de 80 W du 10 Pro est assez rapide, mais le plus récent OnePlus 10R (sorti en Chine sous le nom de OnePlus Ace) offre des vitesses encore plus rapides de 150 W.

Il serait tout à fait étrange que l’ultra phare de l’entreprise n’ait pas sa charge plus rapide, il semble donc presque certain qu’au moins 150 W seront inclus dans l’Ultra.

Une caméra périscope

En février, TechInsiderBlog a publié sur son fil Twitter (qui a depuis été suspendu) des détails sur une demande de brevet déposée par OnePlus pour un appareil très similaire au OnePlus 10 Pro.

La principale différence était un système de caméra plus avancé. Alors que le placement sur le côté supérieur gauche du panneau arrière est le même que celui du OnePlus 10 Pro, et que les deux caméras supérieures sont également apparemment identiques, la section inférieure remplace la troisième caméra et le flash trouvés sur le 10 Pro avec une caméra encastrée et panneau vide à sa droite.

Le flash a été remplacé par un petit rectangle arrondi par opposition au cercle du 10 Ultra. Ceci est également déplacé pour s’asseoir à côté des deux caméras dans la partie supérieure.

Heureusement, vous n’avez pas à imaginer tout cela, car vous pouvez consulter la demande de brevet et ses images en ligne via Lets Go Digital. Utile, il a également publié des images de maquette du graphiste Jermaine Smit (également connu sous le nom de Concept Creator) qui ont l’air fantastiques.

Voici à quoi pourrait ressembler le OnePlus 10 Ultra :

La théorie actuelle est que la caméra encastrée pourrait ressembler à une caméra équipée d’un zoom 5x qui permettrait aux utilisateurs de capturer des images distantes sans la perte de qualité que vous devez généralement abandonner lors de l’utilisation de zooms numériques.

Yogesh Brar a depuis tweeté qu’il “peut confirmer le périscope” pour le téléphone, il semble donc de plus en plus probable qu’un certain niveau de caméra périscopique sera inclus.

On pense également que OnePlus utilisera le NPU MariSilicon X Imaging d’Oppo, qui a fait ses débuts dans l’Oppo Find X5 Pro.

Cela a été repris par Brar sur Twitter qui a publié un nouveau produit phare OnePlus à venir dans la seconde moitié de 2022 avec la technologie Oppo à bord.

Le partage de technologie entre OnePlus et Oppo bat son plein, la série Find X5 reçoit un traitement Hasselblad et j’entends dire que MariSilicon sera vu sur un OnePlus Flagship au 2e semestre de cette année. Il y a des rumeurs d’un produit phare Ultra de OnePlus dans la phase EVT en ce moment. — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 25 janvier 2022

Si cela s’avère vrai, alors le OnePlus 10 Ultra pourrait avoir des optiques sérieuses à bord à son arrivée.

Voici une ventilation des spécifications techniques du OnePlus 10 Pro, afin que vous connaissiez la base à partir de laquelle OnePlus est construit :

Écran AMOLED LTPO2 de 6,7 pouces avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10+, résolution 1440 × 3216

SoC Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1

8 Go de RAM

128 Go de stockage

48 MP, f/1.8, 23 mm (Large) avec OIS

8 MP, f/2.4, 77 mm (Téléobjectif), avec OIS et zoom optique 3.3x

50 MP, f/2.2, 14 mm, 150˚ (ultra large)

Caméra selfie 32 MP, f/2.2, (large)

Wi-Fi 6

5G LTE

Bluetooth 5.2

NFC

GPS

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 80 W et charge sans fil de 50 W

163 × 73,9 × 8,6 mm

200,5g

Vous pouvez consulter régulièrement cet article pour toutes les mises à jour que nous découvrons et en attendant, assurez-vous de lire nos guides des meilleurs téléphones en 2022 et des meilleurs téléphones Android pour voir quel type de concurrence le OnePlus 10 Ultra devra repousser quand il lance.