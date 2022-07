Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Motorola X30 Pro

Divers rapports font le tour d’un appareil imminent de Motorola qui pourrait comporter un module de caméra révolutionnaire, et il est sur le point d’être lancé en Chine.

Voici toutes les nouvelles et rumeurs concernant le Motorola X30 Pro, qui était autrefois connu en ligne sous le nom de Motorola Frontier.

Quand sortira le Motorola X30 Pro ?

Motorola a confirmé qu’il dévoilera le X30 Pro – aux côtés du Motorola Razr pliable mis à jour – sur 2 août. C’est un lancement chinois, donc il faudra peut-être un peu plus de temps avant de l’obtenir en Occident.

Combien coûtera le X30 Pro ?

Nous n’avons aucune information sur le coût potentiel du Motorola Frontier, car la société n’a fait que taquiner le téléphone jusqu’à présent. De nombreuses rumeurs que nous avons vues suggèrent que le Frontier sera un téléphone phare, nous estimons donc qu’il remplacera probablement le Motorola Edge 20 Pro qui coûte actuellement 649 £ / 699 $ et dirige la gamme Motorola.

Qu’en est-il des spécifications et des fonctionnalités du Motorola X30 Pro ?

Le principal détail que Motorola a confirmé jusqu’à présent est une première tease sur Weibo que le téléphone sera livré avec un appareil photo 200Mp. Le capteur lui-même est très probablement le Samsung ISOCELL HP1, annoncé récemment par le géant coréen. Cela a quelques fonctionnalités intéressantes, avec la résolution de 200Mp ayant la possibilité de pixel-biner les images jusqu’à 50Mp.

Samsung indique que le capteur utilise une taille de pixel de 0,64 μm, dispose d’une mise au point automatique Double Super PD pour capturer des images rapidement, et prend également en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 8K/30fps. Notebookcheck a signalé une image divulguée qui est apparue sur la page Weibo de Fenibook, considérée comme le module de caméra du Motorola X30 Pro, sur lequel il y a l’écriture « 200MP HP1 OIS f/2.2 ». Donc, si cela est exact, il semble que Motorola inclura une stabilisation pour tirer le meilleur parti des capacités du capteur.

S’éloignant de l’optique, la plupart des rapports que nous avons vus indiquent que le nouvel appareil sera alimenté par un SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ce qui le placerait en territoire phare. Motorola a confirmé qu’il a un téléphone 8+ Gen 1 en route, et il s’agira probablement du X30 Pro – mais pourrait plutôt être le nouveau Razr pliable.

Cela devrait être accompagné d’une mémoire de 8/12 Go et d’options de stockage de 128/256 Go, comme c’est la norme pour les téléphones en 2022. L’écran est considéré comme un panneau pOLED de 6,67 pouces avec des bords incurvés et un taux de rafraîchissement de 144 Hz (dont la plupart sont similaires au Motorola Edge 20 Pro).

Le célèbre journaliste technologique chinois Digital Chat Station a également publié ce Tweet qui décrit les spécifications qui, selon lui, figureront dans deux prochains téléphones Motorola, dont le premier est probablement le X30 Pro :

un écran incurvé monotrou FHD + 144Hz OLED + caméra frontale 60mp + caméra principale 194mp 1/1.5 “+ 125W + 30/50W.

Un écran droit monotrou FHD + 144Hz OLED + caméra frontale 16mp + caméra principale 50mp + 68W + 5000mAh… https://t.co/qysChJRZAM — Station de chat numérique (@chat_station) 23 mars 2022

À partir de là, nous pouvons nous attendre à une charge filaire ultra-rapide de 125 W ainsi qu’à des options de charge rapide sans fil atteignant 50 W, très probablement dans une batterie de 4500 mAh.

Le lancement n’étant pas si éloigné, nous nous attendons à ce que plus de détails commencent à apparaître à mesure que la date de sortie approche. Nous mettrons bien sûr à jour cet article au fur et à mesure qu’ils seront disponibles, alors revenez pour voir ce que nous pouvons découvrir. En attendant, vous pouvez consulter nos guides des meilleurs téléphones et des meilleurs téléphones à venir en 2022 pour voir quelles autres options sont en concurrence pour votre argent.