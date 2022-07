Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Motorola Razr 2022

Le nom Motorola Razr existe depuis de nombreuses années, mais en 2019, la société a relancé son téléphone à clapet classique pour incorporer un écran pliable.

Le modèle initial a été suivi en 2020 d’une version Razr 5G, et maintenant un remplaçant est en route très prochainement, alors que faut-il attendre du Motorola Razr 2022 ? Voici toutes les nouvelles et rumeurs que nous avons trouvées jusqu’à présent sur le Razr 2022.

Quand sortira le prochain Motorola Razr ?

2 août

Début probable en Chine

Après plusieurs mois d’attente, Motorola a enfin confirmé la date de l’événement de lancement du Razr 2022. Il aura lieu le 2 août et mettra également en vedette le Moto X30 Pro.

Le post sur Weibo, traduit en anglais, dit « Afin de répondre à la hauteur de vos attentes cette fois-ci, nous avons également grimpé vers les sommets. A 19h30 le 2 août. La conférence de lancement de nouveaux produits moto vous invite à nous rejoindre. Rendez-vous au sommet du double vaisseau amiral !

Evan Blass sur 91mobiles a prédit une “version estivale” et a ajouté qu’il sera d’abord expédié en Chine fin juillet ou début août en deux couleurs – Quartz Black et Tranquil Blue – suivi plus tard d’un déploiement mondial lorsqu’il devra concurrencer principalement le Samsung Galaxy ZFlip 4.

Cependant, la fuite de prix de CompareDial ci-dessous indique que la seule couleur de lancement sera Quartz Black.

Voici quand les modèles précédents ont fait leurs débuts :

Combien coûtera le Motorola Razr 2022 ?

Selon un rapport exclusif de CompareDial, le Razr 3 sera au prix de 1 149 €, ce qui le rendra 150 € moins cher que son prédécesseur.

Motorola Razr – 1 499 £ / 1 499 $ US / 1 599 €

Motorola Razr 5G – 1 399 £ / 1 399 $ / 1 499 €

Le Motorola Razr a été l’un des premiers appareils avec un écran pliable, et cela se voit dans les prix exorbitants des deux premières générations. Ceux-ci étaient comparables au Samsung Galaxy Z Flip, qui lui-même a commencé à ce genre de prix, mais a depuis chuté à 949 £ / 999 $ / 1 049 € / 84 999 ₹ pour le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Ainsi, le Razr ne sera toujours pas aussi abordable que son rival le plus proche, même s’il reste à voir si Samsung s’en tient au même prix pour le prochain Galaxy Z Flip 4.

Qu’en est-il des spécifications et du design du Motorola Razr 2022 ?

Design carré mis à jour sans menton

Caméra principale 50Mp

Écran 6,7 pouces AMOLED 120 Hz

Écran frontal 3 pouces

Muflier Gen 1

Jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage

Motorola a maintenant confirmé l’existence du Razr 2022 avec Chen Jin, directeur général de Lenovo Mobile China, le montrant sur scène (via GSMArena). Il y a aussi une vidéo teaser officielle pour le téléphone qui a été publiée sur Weibo.

De plus, Chen Jin a également publié une vidéo sur son propre flux Weibo montrant l’écran frontal plus grand. Il a un œuf de Pâques où vous pouvez secouer le téléphone pour lancer les dés sur l’écran.

Jusqu’à la fuite de 91mobiles mentionnée ci-dessus, on savait peu de choses sur le prochain Razr au-delà d’un brevet (ci-dessus) Motorola déposé et repéré par MySmartPrice. La conception brevetée concerne un téléphone à clapet qui se replie vers l’extérieur de sorte que l’écran soit à l’extérieur lorsque le téléphone est fermé, comme le Huawei Mate X.

Cependant, les photos divulguées qui semblent montrer le Razr 2022 montrent heureusement un style à clapet traditionnel avec l’écran principal à l’intérieur comme les modèles précédents.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, en particulier du téléphone dans son état fermé, il ressemble plus au Galaxy Z Flip 3 cette fois-ci avec un design plus carré et le menton emblématique a disparu. Cela signifie que le lecteur d’empreintes digitales a été repositionné dans le bouton d’alimentation.

Crédit image : 91mobiles

Blass a également quelques spécifications pour le téléphone, y compris les deux caméras. Il s’agira d’un appareil photo principal de 50Mp, f/1.8 aux côtés d’un “capteur combiné grand angle et macro avec une résolution native de 13Mp”.

À l’intérieur, la caméra selfie est censée être de 32Mp et s’installera dans l’écran via un trou de perforation découpé. Blass dit que l’écran est en résolution Full HD + et les développeurs XDA disent qu’il aura une taille de 6,7 pouces avec la technologie AMOLED et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le plus grand écran (à partir de 6,5 pouces) est soutenu par un tweet de

Ross Jeune, le PDG de Display Supply Chain Consultants, qui dit qu’il sera en effet de 6,7 pouces et qu’il sera fabriqué par China Star. Young ajoute que l’écran de la couverture passera de 2,7 à 3 pouces.

Blass a maintenant montré le nouveau design, le scanner d’empreintes digitales latéral et les deux écrans dans le gif suivant, nous donnant un aperçu réel du prochain Razr – alias Maven.

Comme prévu – et laissé entendre par les commentaires de Chen Jin – un processeur amélioré est en route pour le Razr 2022. Il semble qu’il y aura au moins un modèle avec le produit phare Snapdragon 8 Gen 1.

Un autre SKU avec le Gen 1 Plus non annoncé était également en préparation selon Blass, mais les retards sur cette puce signifient qu’il n’est pas clair si ce modèle plus puissant verra le jour ou non.

Diverses combinaisons de mémoire et de stockage seront disponibles avec 8 ou 12 Go ou RAM et 256 ou 512 Go de stockage. Cependant, les développeurs XDA ont précédemment signalé des options possibles de 6 Go et 128 Go.

Crédit image : 91mobiles

Enfin, vous pouvez vous attendre à ce qu’une sorte d’écran externe revienne, bien que les détails ne soient pas encore clairs, et la prise en charge de NFC et UWB – alias ultra-large bande, la technologie de positionnement qui pilote les goûts du tracker Apple AirTag et a également des applications de maison intelligente.

Un autre élément mentionné dans le post Weibo est “une meilleure interface homme-machine”, ce qui pourrait signifier l’expérience logicielle. Le Razr 5G est livré avec Android 10, en utilisant le skin Android généralement propre et simple de Motorola, donc c’était plutôt bien pour commencer.

Reste à savoir si Jin fait référence à l’utilisation potentielle d’Android 12 ou à une nouvelle version Lenovo/Motorola de ce système d’exploitation. Bien sûr, nous sommes à la merci des traductions ici, donc cela pourrait également faire référence à la conception physique de l’appareil lui-même.

La prochaine rumeur est une nouvelle décevante car, selon une source chinoise, le Razr 3 aura une batterie de 2800 mAh. C’est la même chose que le modèle précédent et bien loin des 4500 mAh habituels que l’on trouve dans la plupart des smartphones modernes. Les pliables de ce style ont des batteries plus petites en raison de leur conception, mais le Galaxy Z Flip 3 est de 3300 mAh et le Z Flip 4 serait de 3700 mAh.

Cela signifie que le Razr 3 pourrait ne pas durer une journée d’utilisation normale avant de tomber en panne, mais nous verrons quand nous aurons les derniers détails et un échantillon de révision.

Au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles, nous mettrons à jour cet article. Assurez-vous donc de vérifier périodiquement. En attendant, consultez notre guide des meilleurs téléphones à venir en 2022 et des meilleurs téléphones pour voir quels modèles méritent votre attention.