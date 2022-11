Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications du Motorola Edge 40

Motorola est l’un des grands anciens noms de smartphones, il est donc toujours intéressant de voir ce qu’il propose lorsque de nouveaux modèles sont annoncés.

Nous avons été impressionnés par la série Edge 30 et avec les rumeurs qui commencent à apparaître concernant son successeur, nous rassemblons toutes les nouvelles et tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent sur la série Motorola Edge 40, également connue sous le nom de Moto X40.

Quand la série Motorola Edge 40 sortira-t-elle ?

Motorola a confirmé qu’il lancera la série X40 en Chine en décembre, taquinant le téléphone avec une affiche le comparant à un SUV sur la base de son indice de résistance à l’eau IP68.

Motorola

Étant donné que la ligne X30 a finalement été lancée en Occident sous le nom de série Edge 30, il va de soi que les téléphones X40 seront finalement connus sous le nom de Edge 40.

Cela laisse encore la question de lorsque ces modèles seront lancés sous le nom Edge 40, mais il est fort probable que ce soit au moins quelques mois. La gamme Motorola Edge 30 a eu une sortie échelonnée, et il se peut qu’il en soit de même avec la prochaine génération. Voici quand les modèles Edge 30 ont fait leurs débuts :

Comme vous pouvez le voir, le 30 Pro a été le premier à être lancé, et nous pensons qu’il est probable que nous reverrons la même chose la prochaine fois.

Combien coûtera le Motorola Edge 40 ?

Nous n’avons pas encore vu de détails sur les prix de la gamme Motorola Edge 40. Pour nous donner une idée, nous pouvons revenir sur la génération précédente. Voici comment les modèles de cette gamme se sont alignés :

Motorola Edge 30 Neo – 349 £ / 399 € (environ 415 $)

Motorola Edge 30 – 399 $ / 379 £ / 499 €

Motorola Edge 30 Pro – 699 $ / 799 € (environ 589 £)

Motorola Edge 30 Ultra – 749 £ / 899 € (environ 889 $)

Motorola n’a pas sorti tous les modèles dans toutes les régions (d’où les différents prix approximatifs) et nous soupçonnons qu’il peut s’agir d’une histoire similaire avec la série Motorola Edge 40.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans la série Motorola Edge 40 ?

Jusqu’à présent, nous ne savons que peu de choses sur la gamme Edge 40, bien que Motorola ait commencé à confirmer certains détails.

La société a confirmé que le X40 – le modèle que nous prévoyons de lancer ailleurs sous le nom de Edge 40 Pro – sera alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et présentera une résistance à l’eau et à la poussière IP68.

Quelques détails supplémentaires peuvent être glanés dans une liste FCC pour l’Edge 40 Pro, qui montre un appareil prenant en charge la charge filaire rapide de 125 W, avec prise en charge de la charge sans fil et inversée également. Il semble y avoir deux variantes, une qui offre une seule carte SIM et une autre qui a à la fois une carte SIM physique et une eSIM.

Le même téléphone est apparu sur le site de certification chinois TENAA sous le nom X40. Dans cette liste, il y a plus de détails sur le matériel à l’intérieur, avec le modèle arborant un Snapdragon 8 Gen 2 avec un écran OLED de 6,67 pouces qui a des bords incurvés et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

TENAA

Le réseau de caméras arrière contient trois unités : un tireur principal de 50Mp, allié à un capteur téléobjectif de 50Mp de large et 12Mp. La RAM ira apparemment de 8 Go à 18 Go, avec un stockage de 128 Go à 512 Go. Fait intéressant, l’appareil est livré avec une batterie de 5000 mAh et une charge de 68 W, ce qui est inférieur à la charge rapide de 125 W sur la liste FCC. Cela pourrait-il signifier qu’il s’agit de deux appareils distincts, ou la charge variera-t-elle selon le marché ?

Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles, alors jusqu’à ce que nous en sachions plus, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs smartphones actuellement disponibles.