Nous ne savons toujours pas grand-chose sur la gamme Magic 6, mais Honor a déjà confirmé quelques détails clés.

Vous trouverez ci-dessous tout ce que nous avons réussi à découvrir sur la série Honor Magic 6, qui devrait à nouveau inclure deux modèles.

Quand le Honor Magic 6 sortira-t-il ?

Honor a fait une grande annonce lors du Snapdragon Summit 2023 de cette année, en annonçant que la série Magic 6 sera alimentée par le Snapdragon 8 Gen 3. Bien que la date de sortie du Magic 6 n’ait pas été confirmée, Qualcomm attend les premiers téléphones avec son nouveau produit phare. chipset qui sera lancé vers la fin de 2023.

Il n’est pas clair si cela inclut les Magic 6 et 6 Pro, mais voici quand les générations précédentes ont été annoncées.

Si Honor suit la tendance de ses deux lancements précédents, on peut s’attendre aux Magic 6 et 6 Pro aux alentours de Février 2024. Mais il n’existe pour l’instant aucune preuve concrète que ce sera le cas.

S’il finit par y avoir un Magic 6 Ultimate, il restera probablement exclusif à la Chine.

Combien coûtera le Honor Magic 6 ?

Semblable à la date de sortie, il n’y a pas encore de confirmation du prix des nouveaux modèles, mais nous pouvons nous fier aux précédents pour obtenir des indices. Voici le prix des téléphones Magic 4 et Magic 5 lors de leur lancement initial :

Honor Magic 4 Lite : 249 £/319 €

Honor Magic 4 : 899 €

Honor Magic 4 Pro : 949 £/1 099 €

Honor Magic 4 Ultimate (Chine uniquement) : 7 999 ¥ (environ 960 £/1 260 $)

Honor Magic 5 Lite : 329 £/369 €

Honor Magic 5 : 899 €

Honor Magic 5 Pro : 949 £/1 199 €

Honor Magic 5 Ultimate (Chine uniquement) : 6 699 ¥ (environ 780 £/975 $)

Honor peut s’en tenir au prix Magic 5, du moins pour les Magic 6 et 6 Pro. Mais il est également possible que nous assistions à des augmentations.

Le Magic 5 Ultimate, bien que disponible uniquement en Chine, coûte moins cher que son prédécesseur, mais il est difficile de déterminer ce qui attend le Magic 6 Ultimate.

Quelles spécifications et fonctionnalités le Honor Magic 6 aura-t-il ?

Il n’y a pas non plus beaucoup d’informations sur les spécifications du Honor Magic 6 pour le moment, mais l’une des plus importantes est qu’il sera alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3. Honor l’a confirmé lors du Snapdragon Summit de Qualcomm en octobre 2023.

Le Honor Magic 6 sera également piloté par un LLM (grand modèle de langage) intégré contenant sept milliards de paramètres. Les utilisateurs pourront utiliser l’IA pour produire des vidéos à partir de photos et de vidéos stockées sur leurs appareils en envoyant des commandes à l’assistant vocal intelligent YOYO sur l’appareil. Et tous les modèles, thèmes et musiques de ces vidéos peuvent être personnalisés grâce à des invites supplémentaires pour des résultats personnalisés.

Honor a également présenté un système d’interaction multimodal appelé Magic Capsule, qui utilise la technologie de suivi oculaire. Cette technologie permet aux utilisateurs de contrôler leur téléphone en changeant la direction de leur regard. Bien que Magic Capsule soit intrigant, ses fonctionnalités réelles et ses implications en matière de confidentialité restent incertaines.

De plus, ils ont présenté trois fonctionnalités fondamentales de MagicRing : caméra connectée, entrée connectée et partage d’écran multi-appareils. MagicRing, exploitant la technologie Snapdragon Seamless, permet un échange de données plus fluide et plus économe en énergie entre les appareils, améliorant ainsi la stabilité du processus.

Des fuites récentes sur Weibo nous ont donné un aperçu de ce à quoi ressembleront les prochains Magic 6 et Magic 6 Pro. Pour donner un peu de contexte, le Honor Magic 5 présentait un écran à bords incurvés avec un trou de perforation centré, tandis que le Magic 5 Pro avait un écran à bords incurvés similaire mais avec une découpe en forme de pilule dans le coin supérieur gauche. .

Des fuites antérieures suggéraient que le Magic 6 Pro aurait une découpe en forme de pilule située au centre, et la dernière fuite d’image sur Weibo s’aligne sur cette conception rumeur pour le Magic 6 Pro. Cependant, une image montre la face arrière du téléphone, mais le design est difficile à distinguer car l’appareil est recouvert d’un étui de protection.

Cette fuite suggère la même disposition de caméra que le Magic 5 Pro. Cela signifierait avoir une caméra frontale de 12 Mp ainsi qu’un capteur de profondeur doté de la technologie Time-of-Flight (ToF). Parallèlement aux améliorations logicielles, les téléphones portrait devraient être encore meilleurs,

Utilisateur X (anciennement Twitter) RONGEUR950 a également partagé un rendu du Magic 6 Pro basé sur des rumeurs. Il montre un module de caméra rond avec trois caméras, dont un capteur de profondeur ToF 3D et un flash LED – le même que le Magic 5 Pro. Bien que la conception globale reste cohérente, il existe des différences subtiles dans la disposition des caméras par rapport à son prédécesseur.

C’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais n’oubliez pas de revenir car nous mettrons à jour cet article à mesure que nous découvrirons plus d’informations. En attendant, n’oubliez pas de consulter nos guides des meilleurs téléphones Honor et des meilleurs téléphones Android.