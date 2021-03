Depuis plusieurs années, Google produit des Chromebooks de qualité supérieure conçus pour repousser les limites de ce que la plate-forme ChromeOS peut offrir. Cela a commencé avec le Chromebook Pixel en 2015 et a eu sa plus récente incarnation dans le Pixelbook qui est arrivé en 2018 mais qui a depuis été abandonné.

Maintenant, des rumeurs commencent à suggérer que Google se prépare à construire la prochaine itération de son ordinateur portable phare.

Quand le Google Pixelbook 2 sera-t-il publié?

Google est resté très silencieux sur les perspectives d’une nouvelle version du Pixelbook. Aucune confirmation n’a été reçue, donc l’appareil reste dans les domaines de la spéculation au moment de la rédaction.

Le Pixelbook d’origine n’étant plus disponible, il y a une lacune sur le marché pour un Chromebook premium. Une mouche dans la pommade est le Pixelbook Go de milieu de gamme qui a été lancé en 2020 et, en toute honnêteté, est probablement assez bon pour la plupart des gens qui veulent un Chromebook bien conçu et construit avec des spécifications matérielles solides.







Si Google publie le Pixelbook 2, il semble très probable qu’il arrivera en octobre, car le Pixelbook et le Pixelbook Go ont fait leurs débuts ce mois-ci, bien qu’il leur ait fallu quelques mois pour atteindre le Royaume-Uni après avoir été annoncés. .

Combien coûtera le Google Pixelbook 2?

Encore une fois, il est difficile de savoir avec certitude. Traditionnellement, le matériel premium de Google est proposé avec des prix premium. Le Chromebook Pixel original a été lancé aux États-Unis à plus de 1000 USD et a coûté 799 GBP aux acheteurs britanniques. Le Pixelbook le plus récent était similaire, les modèles de base vous rapportant 999 £ / 999 $.

Si Google présente un nouveau produit phare, attendez-vous à un prix similaire à celui de ses prédécesseurs.

Les fonctionnalités que nous voulons voir dans le Google Pixelbook 2

Il n’y a pas grand-chose à faire pour le moment en termes de rumeurs sur ce que le Pixelbook 2 pourrait présenter en termes de matériel. La seule chose dont vous pouvez être sûr est que les spécifications seront haut de gamme.

Traditionnellement, les produits phares de Google arboraient de puissants processeurs Intel Core, le Pixelbook offrant un choix de puces Core i5 ou i7 (série Y). Étonnamment, le Pixelbook n’avait que 4 Go de RAM. Nous savons que ChromeOS ne nécessite pas le type de mémoire nécessaire à Windows ou macOS, mais en 2021, nous nous attendions à voir ce mouvement passer à 8 Go, comme nous l’avons vu avec le Pixelbook Go.

Tomsguide a rapporté à l’été 2020 que des scores avaient été affichés sur Geekbench pour un appareil portant le nom de Google Zork qui utilisait des processeurs AMD Ryzen et des graphiques Radeon. Bien que ce fût plutôt une surprise, Chrome Unboxed a répondu en soulignant que Zork est en fait « une carte unibuild sur laquelle d’autres appareils seront basés. À l’instar de «Kukui» qui est l’unibuild pour plusieurs appareils, y compris «Krane» et «Kodama» (le Lenovo Chromebook Duet et 10e, respectivement), «Zork» lui-même ne deviendra probablement jamais un appareil autonome. C’est une carte de référence à partir de laquelle créer un Chromebook, pas un appareil en soi. »

Dans cet esprit, il n’y a aucune preuve tangible que Google passera du côté AMD de la clôture s’il publie le Google Pixelbook 2.

Un autre domaine qui est devenu moins clair est l’affichage ou plutôt sa forme. Dans le passé, Google a choisi d’utiliser un rapport hauteur / largeur de 3: 2, ce qui rend l’affichage plus haut que les variantes d’écran large qui sont la norme. Cela a été pensé pour être plus conforme à la nature des pages Web, car vous pouvez voir plus de contenu à l’écran que sur les écrans squattés de ses rivaux. Mais, avec le Pixelbook Go, la société a opté pour le format d’image standard 16: 9 à la place. Alors, le 3: 2 est-il mort ou sera-t-il simplement l’apanage des modèles phares?

Écrans tactiles en standard sur les ordinateurs portables Google, donc cela ne devrait pas changer, et nous pensons qu’un écran 4K serait également une possibilité, bien que ce ne soit pas nécessairement une mise à niveau que nous souhaitons voir.

En fait, il convient de souligner que Google permet aux clients de mettre à niveau diverses parties du Pixelbook Go lors de l’achat d’un. Les spécifications de base pour le Go sont les suivantes:

Processeur Intel Core M3, 8 Go de RAM, 64 Go de stockage, écran Full HD.

Mais vous pouvez le configurer selon ces spécifications:

Intel Core i7, 16 Go de RAM, 256 Go de stockage, écran 4K Ultra HD Molecular.

Vous pourriez donc affirmer que le Pixelbook 2 existe déjà.







Le prix double du modèle d’entrée de gamme au produit phare, vous pouvez donc dire que le Pixelbook Go vous permet de choisir la prime que vous souhaitez pour votre Chromebook. Pas une mauvaise stratégie dans notre livre.

Si vous ne voulez pas attendre de voir si le Pixelbook 2 se matérialise, jetez un œil à notre sélection de ses rivaux potentiels dans le meilleur tour d’horizon des Chromebooks.

Articles connexes pour plus de lecture