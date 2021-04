La gamme de smartphones de milieu de gamme de Google a été très populaire ces dernières années et à peine le Pixel 4a est arrivé que des rumeurs ont commencé à propos du Pixel 5a pour 2021.

Bien que l’on en sache peu sur le téléphone depuis un certain temps, les rendus et les spécifications divulgués semblent maintenant révéler un téléphone qui ne se distingue pas visuellement de la gamme de l’année dernière, alors ne vous attendez pas à ce que ce soit un bond en avant radical. Ne vous attendez pas non plus à une sortie à grande échelle, car Google a confirmé que le Pixel 5a sera lancé dans beaucoup moins de pays que les téléphones Pixel précédents.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Le Pixel 5a est-il annulé?

Non, mais en quelque sorte oui, selon l’endroit où vous vivez.

En avril 2021, le tristement célèbre fuyard (mais pas toujours fiable) Jon Prosser a fait la une des journaux en affirmant que le Pixel 5a a été mis au rebut en raison de la pénurie mondiale de puces, qui a causé des retards et des problèmes de production dans tout, des téléphones aux consoles de jeux au cours de l’année dernière. .

Mauvaises nouvelles. «Barbet» (Pixel 5A) a été annulé. 😞 On me dit que c’est à cause de la pénurie de copeaux et qu’à partir de ce matin, cela ne va pas de l’avant. Les Pixel 4A et 4A 5G continueront d’être vendus tout au long de 2021. – Jon Prosser (@jon_prosser)

En quelques heures, Google a répondu, publiant une déclaration à 9to5Google, niant que le 5a a été annulé, mais admettant qu’il pourrait ne pas se lancer dans la gamme habituelle de marchés:

«Le Pixel 5a 5G n’est pas annulé. Il sera disponible plus tard cette année aux États-Unis et au Japon et annoncé comme lors de l’introduction du téléphone de la série A de l’année dernière. »

Alors oui, le Pixel 5a (ou 5a 5G pour lui donner son nom apparemment complet) est en route, mais il ne sera lancé qu’aux États-Unis et au Japon. Reste à savoir s’il sera également lancé sur d’autres marchés plus tard dans l’année, mais un lancement plus petit que d’habitude semble certainement probable.

Quelle est la date de sortie du Pixel 5a?

La déclaration de Google ci-dessus confirme que le 5a 5G sera annoncé « conformément à la date à laquelle le téléphone de la série A de l’année dernière a été introduit ».

Le Pixel 4a a été lancé en août, il semble donc probable que le 5a suivra dans ou autour Août 2021 – excluant probablement les espoirs d’annonce lors de la conférence I / O de Google en mai, alors que nous devrions voir le lancement d’Android 12.

Nous nous attendons à ce que le Pixel 5a 5G soit lancé seul, avec d’autres produits Pixel comme le Pixel 6, le téléphone Pixel pliable et la Pixel Watch plus susceptibles de suivre plus tard dans l’année.

Combien coûtera le Pixel 5a?

Il est trop tôt pour toute rumeur, mais nous pensons que Google visera quelque chose entre le prix du Pixel 4a de 349 $ US et le prix de 499 $ de la 4a 5G.

Voici les prix des téléphones Pixel actuels et précédents:

Pixel 3a – 399 £ / 399 $

Pixel 4 – 669 £ / 799 $

Pixel 4 XL – 829 £ / 899 $

Pixel 4a – 349 £ / 349 $

Pixel 4a 5G – 499 £ / 499 $

Pixel 5 – 599 £ / 699 $

Quelles seront les spécifications du Pixel 5a?

Avec un changement de conception assez radical pour le 4a, nous ne pensons pas que Google fera quelque chose de trop radical avec le Pixel 5a.

Et en fait, c’est exactement ce que nous avons vu dans les premiers rendus du téléphone qui ont fuité sur OnLeaks, généralement fiables, qui indiquent un téléphone remarquablement familier – bien qu’il soit plus proche du plus grand Pixel 4a 5G que le 4a normal. Cela a du sens maintenant que nous savons que cela s’appellera le Pixel 5a 5G, le positionnant davantage comme un suivi de ce téléphone que le 4a standard.







À 156,2 x 73,2 x 8,8 mm, sa taille est très similaire à celle du 4a 5G (c’est un peu plus grand et plus épais, bien que plus étroit à l’avant). Une fois de plus, il dispose d’un écran plat – apparemment un FHD + OLED de 6,2 pouces, le même que le 4a 5G, et avec une lunette similaire.

Une fois de plus, il y a une caméra selfie à perforation unique, avec une matrice de deux caméras à l’arrière. Nous ne connaissons pas avec certitude les spécifications de ces caméras, bien que Google lui-même ait pu divulguer certains détails clés.

Dans un article de blog vantant les capacités HDR des téléphones Pixel, Google a accidentellement partagé deux images qui pourraient provenir du Pixel 5a.







Cette photo de ville l’est presque certainement, car elle contient en fait des données EXIF ​​indiquant qu’elle a été prise par un Pixel 5a. Il s’agit clairement d’une photo d’une caméra ultra-large et affiche une ouverture de f / 2,2 – la même que celle de l’ultra-large 4a 5G. Encore plus accablant, Google a depuis supprimé cette image de l’album photo de l’article de blog (mais pas avant qu’elle ne soit saisie par GSMArena), de sorte que la société a clairement chronométré son erreur.







Ce deuxième cliché est moins sûr – il est toujours dans l’album photo, mais c’est la seule image à ne pas inclure de données EXIF ​​sur l’appareil qui l’a capturé, et a été prise le 16 février de cette année, il est donc au moins possible que ce soit de un Pixel 5a.

Le 5a pourrait être remarquablement similaire au 4a 5G sur le à l’intérieur trop. 9to5Google a fouillé dans le code Android 12 Developer Preview 3 et a trouvé plusieurs références au nom de code 5a « barbet » à côté de « sm7250 » – le numéro de pièce de la puce Qualcomm Snapdragon 765G. C’est le même chipset 5G que l’on trouve à la fois dans le Pixel 4a 5G et le Pixel 5, ce qui nous amène à nous demander ce qui différenciera exactement le modèle de cette année de celui de l’année dernière.

OnLeaks affirme que le capteur d’empreintes digitales arrière restera également, tout comme une prise casque et des haut-parleurs stéréo.







Si vous ne faites pas confiance aux rendus, alors des photos divulguées montrant apparemment le Pixel 5a sont arrivées sur Slashleaks, mais nous pensons qu’elles ne seront probablement pas réelles. Ils ne montrent que l’avant avec un fond d’écran « 5a » – qui pourrait facilement être simulé – et il n’y a aucun signe de la caméra perforée, qui sur d’autres Pixels récents se trouve dans le coin supérieur gauche pour prendre des selfies.

Nous les prenons également avec une grande pincée de sel car l’affiche, Slavakov, a une cote de confiance de seulement 30%. Il est également étrange que le téléphone semble avoir le nom de code « étoile de mer » plutôt que la « barbette » attendue et le numéro de série de « 0123456789ABCDEF »est, eh bien, inhabituel.









Liste de souhaits du Pixel 5a

Ce que nous aimerions voir, ce sont des ajouts tels que la charge sans fil et l’étanchéité, car ils feraient une plus grande différence dans l’expérience utilisateur. L’iPhone SE les a, bien qu’à un coût plus élevé, donc peut-être un, mais pas les deux, est une perspective réaliste.

Bien que les rumeurs indiquent que Google réutilise le Snapdragon 765G, nous espérons toujours une mise à niveau vers le Snapdragon 780G avec une RAM et un stockage décents selon le 4a. Ce serait une bonne nouvelle pour les acheteurs potentiels, car le processeur prend en charge la 5G, les taux de rafraîchissement de 120 Hz, l’enregistrement et la lecture 4K HDR, plus un maximum de 12 Go de RAM.

Certes, nous ne pensons pas que le Pixel 5a sera nécessairement doté de ces fonctionnalités, mais le processeur signifierait que tout est possible si Google veut bénir ses clients avec des mises à niveau.

Cependant, ne vous attendez pas à ce que Google modifie sa politique Apple-esque sur le stockage extensible.

La technologie de l’appareil photo sera probablement l’un des plus gros leurres pour le Pixel 5a. Google a fait un excellent travail en proposant un appareil photo phare à un prix abordable. La grande question est de savoir si Google ajoutera une caméra secondaire.

Le Pixel 4 dispose d’un téléobjectif qui pourrait être amené au 5a si Google peut le faire fonctionner de manière rentable.

L’équipe Tech Advisor préférerait un objectif grand angle, mais nous ne serions pas non plus trop surpris si Google s’en tient à un seul objectif pour se différencier avec ses téléphones phares.

