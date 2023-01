Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications de OnePlus Foldable

Les rumeurs suggèrent que OnePlus pourrait entrer dans le monde des téléphones pliables cette année. Les rapports indiquent que la société pourrait déjà avoir deux appareils en préparation, probablement basés sur la série pliable Find N qui a déjà été publiée par la société mère de OnePlus, Oppo.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur les téléphones pliables OnePlus encore sans nom – et jusqu’à présent non officiels.

Quand sortira le téléphone pliable OnePlus ?

OnePlus n’a pas encore confirmé qu’il lancera un appareil pliable, il n’y a donc aucune indication de quand ou s’il pourrait arriver.

Tipster Max Jambor a taquiné que le lancement aura lieu cette année, dans une fuite visuelle légèrement cryptée pour l’annonce :

Nous avons également des raisons de croire que les premiers pliables arriveront bientôt car la société les a déposés en Chine : OnePlus V Fold et OnePlus V Flip. Cela suggère évidemment que deux téléphones se présentent sous des formes différentes et qu’ils doivent déjà être en préparation. Mukul Sharma, le journaliste qui a d’abord repéré les marquesrapporte même que selon sa source les téléphones ont commencé des tests internes.

Combien coûtera le téléphone pliable OnePlus ?

Comme pour la date de sortie, nous n’avons pas de détails solides sur le montant que vous devrez dépenser pour acheter un téléphone pliable chez OnePlus. Ce que nous savons, c’est que de nombreuses rumeurs suggèrent que les pliables OnePlus seront fortement basés sur la série Oppo Find N, probablement les derniers Find N2 et Find N2 Flip, nous pouvons donc utiliser leurs prix comme guide.

Voici combien coûte l’Oppo Find N en Chine, où il est actuellement en vente :

Si les rumeurs sont vraies, alors le OnePlus pliable pourrait avoir des prix très similaires à ceux énumérés ci-dessus.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans les téléphones pliables OnePlus ?

Le site technologique indien PriceBaba est à l’origine des rumeurs les plus fortes concernant le pliable OnePlus. En avril 2022, il a publié une histoire décrivant que le nouveau pliable serait “une copie du Find N d’Oppo”. C’était en collaboration avec le journaliste technologique Yogesh Brar qui contribue régulièrement à des sites comme 91Mobiles, spécialisé dans les fuites sur les nouveaux appareils.

Ce n’est pas aussi inhabituel que cela puisse paraître, car OnePlus est l’une des filiales de BBK Electronics, qui possède également Oppo, Realme et Vivo. On a aussi vu dans un passé récent que les deux marques en question se partagent désormais des équipes de R&D et de design.

Pourtant, le Find N a maintenant plus d’un an, il est donc probable que tout nouveau OnePlus pliable serait plus étroitement basé sur le suivi Find N2, ou son frère à clapet Find N2 Flip.

Pete Lau, directeur des produits pour OnePlus et Oppo (et l’un des fondateurs de OnePlus) a partagé sur Twitter ce qui semble être la charnière d’un téléphone pliable, confirmant que le travail est toujours en cours sur d’autres pliables. Cela aurait pu simplement être une référence à l’Oppo Find N de deuxième génération, mais il est tout aussi possible qu’il s’agisse de notre premier aperçu d’un composant des téléphones pliables OnePlus.

Il se pourrait que BBK envisage de développer différentes marques sur des marchés particuliers. OnePlus est bien établi sur les marchés américain, britannique et européen, il pourrait donc être une stratégie que OnePlus lance essentiellement le même appareil qu’Oppo, mais pour l’Occident, tandis qu’Oppo se concentrera sur les marchés asiatiques où la reconnaissance du nom est plus forte.

Avec le Vivo X Fold dévoilé en avril 2022, il semblerait raisonnable de supposer que les sociétés BBK restantes, OnePlus et Realme, entrent assez rapidement dans la mêlée, ce qui serait beaucoup plus facile grâce au partage des technologies entre leurs marques. Il semble donc très probable que l’éventuel OnePlus pliable sera basé soit sur l’Oppo Find N, soit sur son successeur.

C’est un facteur de forme plus compact que le Samsung Galaxy Fold 4 qui a également été lancé l’année dernière.

Pour l’instant, vous pouvez consulter nos guides des meilleurs nouveaux téléphones à venir en 2023 ainsi que les meilleures offres de téléphones pour voir si vous pouvez faire une bonne affaire.