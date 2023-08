Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications de l’iPhone 16

L’iPhone 15 est peut-être sur toutes les lèvres en ce moment, mais Apple travaille déjà dur sur son successeur. Voici toutes les nouvelles et rumeurs qui ont émergé jusqu’à présent sur ce à quoi s’attendre dans l’iPhone 16.

Quand sortira l’iPhone 16 ?

Apple a un calendrier de sortie presque sur des roulettes en ce qui concerne les iPhones. Septembre est traditionnellement le moment où nous voyons de nouveaux modèles, et nous n’avons aucune raison de soupçonner que l’iPhone 16 devrait changer ce modèle. Nous serions donc très confiants pour prédire que vous devriez pouvoir mettre la main sur le nouvel iPhone 16 en septembre 2024.

Les choses étaient un peu différentes avec le lancement de l’iPhone 14, car le modèle standard est arrivé comme prévu, mais le nouvel iPhone 14 Plus a été retardé de quelques semaines afin que les clients ne les reçoivent qu’en octobre. On pensait que cela était davantage un problème de chaîne d’approvisionnement, Apple n’étant pas en mesure d’obtenir suffisamment d’écrans pour le plus grand appareil à temps. Tim Cook est un maître de ce genre de chose, et nous doutons que l’iPhone 15 ou l’iPhone 16 subira le même retard.

Combien coûtera l’iPhone 16 ?

Encore une fois, Apple a été assez cohérent avec ses prix ces dernières années. Nous avons vu des rapports indiquant que les modèles Pro de l’iPhone 15 devraient subir de fortes augmentations, l’iPhone 15 Pro étant augmenté d’environ 100 $ / 100 £ et l’iPhone 15 Pro Max d’un énorme 200 $ / 200 £. Nous avons également vu un Tweet du leaker @Tech_Reve décrivant les augmentations potentielles des coûts de production qui pourraient également augmenter les prix non-Pro.

Par rapport à la série iPhone 14, le coût de production du modèle de base de l’iPhone 15 devrait augmenter d’environ 12 % et du modèle iPhone 15 Pro d’environ 20 %. Les hausses de prix des usines TSMC pourraient être le principal coupable pic.twitter.com/GovuLF27WC — Revegnus (@Tech_Reve) 26 avril 2023

Si tel est le cas et qu’Apple reste sur ces niveaux pendant les deux prochaines années, vous envisagez peut-être quelque chose comme ça pour les modèles de base de la gamme :

iPhone 16 – 849 $ / 899 £

iPhone 16 Plus – 949 $ / 999 £

iPhone 16 Pro – 1 099 $ / 1 199 £

iPhone 16 Pro Max – 1 299 $ / 1 399 £

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Apple préparerait un nouveau modèle, l’iPhone Ultra, qui serait assis au-dessus de l’iPhone 16 Pro Max. Nous n’avons vu que peu d’informations sur cette possibilité jusqu’à présent, mais si Apple s’engage dans cette voie, qui sait quel prix fou il attachera au modèle.

Quelles nouvelles fonctionnalités seront dans l’iPhone 16?

Évidemment, avec tant de temps avant que la gamme iPhone 16 ne soit révélée, nous n’avons que quelques indices et rapports sur ce qu’Apple a en réserve. Presque tout couvre les versions Pro, mais j’espère que nous pourrons déterrer quelques détails sur les modèles standard au cours des prochains mois. Voici ce que nous avons trouvé jusqu’à présent.

Mises à niveau de la caméra vers les modèles Pro

Jusqu’à présent, les rumeurs les plus importantes concernaient les mises à niveau potentielles de l’appareil photo qui pourraient accompagner les nouveaux appareils. GSM Arena, entre autres, a écrit sur des fuites hors de Chine qui disent que l’iPhone 16 Pro Max sera livré avec une caméra périscope qui pourrait fournir jusqu’à 300 mm de distance de mise au point, par opposition à l’iPhone 14 Pro Max qui peut atteindre un maximum de 77 mm . Cela fait partie d’une mise à niveau par étapes, l’iPhone 15 Pro Max devant avoir un objectif périscope, bien que pas aussi puissant que celui du 16 Pro Max, qui sera ensuite installé sur l’iPhone 16 Pro, tandis que le Pro Max obtient la version méga-zoom.

Vraisemblablement, avec des distances focales aussi longues, l’iPhone 16 Pro Max sera également doté d’un OIS amélioré pour arrêter les tremblements inévitables qui se produisent lorsque vous vous concentrez sur un sujet aussi éloigné. Les rapports suggèrent également que nous pourrions voir une augmentation de la taille du capteur, avec une mise à niveau de 12 % à 1/1,14 pouces. Cela cadrerait avec d’autres rumeurs selon lesquelles Apple utilisera un nouveau capteur CMOS empilé dans les Pro 16, capable de capturer plus de lumière pour de meilleures expositions.

MacRumours a également cité un article de l’analyste Ming Chi-Kuo selon lequel un nouvel objectif grand angle de 48 mégapixels dans l’iPhone 16 Pro et Pro Max consistera en un objectif hybride en huit parties, accompagné de deux éléments en verre ainsi que de six autres. ceux en plastique. Ainsi, il semble qu’une grande partie de l’attention jusqu’à présent, du moins sur les modèles Pro, soit centrée sur l’amélioration des fonctionnalités déjà impressionnantes de l’appareil photo.

Adieu l’encoche ?

On pense que les écrans des modèles Pro augmenteront cette fois-ci, l’expert en affichage Ross Young rapportant que l’iPhone 16 Pro et le Pro Max passeront respectivement des panneaux actuels de 6,1 pouces et 6,7 pouces à 6,3 pouces et 6,9 pouces. Il y a aussi beaucoup de spéculations selon lesquelles Apple suivra enfin le reste de l’industrie et mettra en œuvre une fonction de déverrouillage de sécurité sous l’écran. Mais ce sera Face ID plutôt que Touch ID. Comment cela se passe-t-il sera fascinant à regarder. Il pourrait également voir enfin la suppression de l’encoche, ou du moins une grande partie de celle-ci, l’île dynamique étant considérée comme un retour à une sorte de solution logicielle plutôt qu’à la solution matérielle qu’elle est actuellement. Cela laisse toujours le besoin de la caméra selfie, alors peut-être que l’encoche ne quittera pas encore la scène.

Pomme

Boutons à semi-conducteurs

Il avait été signalé que la gamme iPhone 15 verrait la suppression des boutons traditionnels, les remplaçant par des versions à semi-conducteurs à la place. Ce serait similaire au moment où le bouton d’accueil à l’état solide de l’iPhone 7 a remplacé le bouton physique de la gamme iPhone 6. Les difficultés techniques semblent cependant avoir entravé l’approche, alors on pense maintenant qu’elles seront retenues pour la gamme iPhone 16 à la place.

C’est tout ce que nous avons vu jusqu’à présent, mais nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront révélées. En attendant, vous pouvez également jeter un œil à notre tour d’horizon de l’iPhone 15 afin de savoir ce que l’iPhone 16 devra battre.