Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications de Google Pixel 6

L’excellent Pixel 5 est le téléphone phare actuel de Google, mais le temps presse pour aucun appareil.Nous attendons donc avec impatience ce à quoi nous pouvons nous attendre lorsque son successeur, le Pixel 6, arrivera.

Dans cet article, nous explorerons la date de sortie potentielle, le prix et les nouvelles spécifications qui pourraient apparaître pour le prochain téléphone phare de Google.

Quand le Google Pixel 6 sortira-t-il?

Comme le Google Pixel 5 est encore relativement nouveau, Google n’a pas encore confirmé qu’un Pixel 6 existera même. Mais, comme la gamme Pixel semble aller de mieux en mieux, nous sommes tout à fait convaincus que la mise à jour annuelle de la gamme aura lieu en 2021.

Habituellement, le nouveau produit phare Pixel arrive à la fin du mois de septembre ou à la mi-octobre. Par exemple, le Pixel 3 est arrivé le 18 octobre 2018, suivi du Pixel 4 qui a fait ses débuts le 15 octobre 2019, et a été remplacé par le Pixel 5 le 30 septembre 2020.

Nous avons une date présumée du 11 juin pour le Pixel 5a, mais il est peu probable que Google lance les deux ensemble. Il semble donc très probable que le Pixel 6 reviendra cette fois-ci en 2021.

Combien coûtera le Google Pixel 6?

La tarification est un peu moins fiable lorsque l’on regarde les versions précédentes. En 2018, le Pixel 3 avait un prix fixé à 739 £ / 799 $, mais lorsque le Pixel 4 est arrivé, son prix était de 669 £ / 799 $. Le coût de possession a chuté encore plus bas avec le Pixel 5, que vous pouvez acheter au moment de la rédaction de cet article pour 599 £ / 699 $.







Malheureusement, nous ne voyons pas cette tendance à la baisse se poursuivre, car Google semble maintenant avoir sa stratégie de tarification en place. Avec le Pixel 4a à 349 £ / 349 $, le Pixel 4a 5G à 499 £ / 499 $ et le Pixel 5 à 599 £ / 699 $, nous pensons que les choses resteront ainsi lorsque le Pixel 6 arrivera l’année prochaine. Modifiez simplement les numéros de modèle pour qu’ils correspondent à la fourchette de prix appropriée.

Fait intéressant, ces niveaux placent les trois appareils directement contre l’iPhone, qui propose l’iPhone SE à 399 £ / 399 $, l’iPhone XR à 499 £ / 499 $ et l’iPhone 11 à 599 £ / 599 $.

Quelles nouvelles fonctionnalités apparaîtront dans le Google Pixel 6?

On ne sait pas grand-chose sur le prochain produit phare Pixel, mais une rumeur qui a été rapportée dans toute la presse technologique est que Google a travaillé en étroite collaboration avec Samsung pour concevoir un processeur client qui fera ses débuts dans le Pixel 6.

Cela permettrait à Google de s’éloigner de toutes les contraintes qu’il ressent actuellement sous les processeurs de Qualcomm et de le positionner plus près d’Apple, qui fabrique ses propres puces depuis quelques années maintenant. Avoir ce type de contrôle sur le fonctionnement du téléphone dans les domaines matériel et logiciel pourrait s’avérer une énorme avancée pour la gamme Pixel.

Google a déjà plongé ses orteils dans ces eaux, ayant conçu des puces personnalisées pour la sécurité (le Titan M) et le traitement d’image (Pixel Neural Core), c’est donc une étape naturelle de voir le cerveau de la gamme Pixel effectuer la conversion.

Les nouvelles se multiplient avec 9to5Google rapportant que les téléphones Pixel 6 – nommés «Raven» et «Oriole» – feront partie d’une plate-forme «Slider» qui comprendra également de nouveaux Chromebooks. Alors que l’un sera probablement le Pixel 6, l’autre pourrait être un Pixel 5a 5G.

Ceux-ci fonctionneront sur la puce GS101 « Whitechapel » (GS signifiant probablement Google Silicon) qui partagera la conception et l’architecture Samsung Exynos ainsi que certains composants logiciels.

Nous avons presque reçu la confirmation de cette puce locale car XDA a remarqué qu’un ingénieur de Google a répondu à quelqu’un parlant du code du projet Android Open Source (AOSP) mentionnant le « P21 » (probablement le Pixel 6) et le « whitechapel ».

Les appareils photo sont devenus l’une des principales raisons d’acheter un Pixel au cours des dernières générations, mais même si le Pixel 5 a remplacé un téléobjectif par un ultra-large, il est peut-être temps pour Google d’apporter de nouvelles optiques à la version 2021.

Par exemple, l’ultra-large maximise à 107 degrés, ce qui est plus serré que les 120 degrés qui sont maintenant à peu près standard dans cette catégorie. Du coup, il serait logique que le Pixel 6 se disputent face à face sur ce territoire avec un véritable ultra-large.

Une rumeur, via GSMArena, suggère que Google déplacera la caméra frontale du Pixel 6 sur un alignement médian au lieu de l’avoir dans le coin. Ils disent également qu’il pourra enregistrer des vidéos 4K.

Une autre première pour la série Pixel pourrait être un scanner d’empreintes digitales intégré. Le deuxième aperçu du développeur d’Android 12 a révélé une nouvelle classe de code intitulée « UdfpsControllerGoogle » – avec « Udfps » faisant référence au « scanner d’empreintes digitales sous-écran ». Cela ne veut peut-être rien dire, mais le code se trouve dans le chemin du système généralement utilisé pour les téléphones Pixel, ce qui suggère que Google prépare le logiciel pour un prochain appareil Pixel, et ne se contente pas de renforcer le support général d’Android pour la technologie de sous-affichage.

Nous sommes encore à plusieurs mois de l’arrivée du Google Pixel 6, donc tout pourrait arriver d’ici là. Si vous souhaitez garder un œil sur les dernières rumeurs concernant le téléphone, revenez régulièrement ici car nous mettrons à jour l’article au fur et à mesure que des nouvelles apparaissent.

En attendant, consultez notre examen du Google Pixel 5 et notre tour d’horizon des meilleures offres Pixel 5.

Histoires similaires pour plus de lecture