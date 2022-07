Rumeurs sur la date de sortie, le prix et les spécifications d’Asus Zenfone 9

Asus est l’un des derniers fabricants de téléphones Android à proposer des modèles puissants et compacts pour ceux qui ne veulent pas d’énormes téléphones dans les poches ou les sacs. Maintenant, grâce à une vidéo qui est apparue en ligne, nous avons une bonne idée de ce à quoi s’attendre lors de la prochaine génération de ces appareils conviviaux.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur l’Asus Zenfone 9.

Quand sortira l’Asus Zenfone 9 ?

Asus a maintenant confirmé que le Zenfone 9 arrive ce mois-ci, avec un lancement mondial confirmé pour 28 juillet. Il y a un très bref teaser sur le site d’Asus pour le lancement, qui a lieu à 6h PT/9h HE/14h BST/15h CET/18h30 IST.

Asus

Pour le contexte, voici quand Asus a lancé les derniers modèles Zenfone – notez que cette année est en fait un peu décalée par rapport à la version habituelle de mai.

Combien coûtera l’Asus Zenfone 9 ?

Encore une fois, il n’y a aucune confirmation d’Asus sur les prix. Voici comment les dernières générations se sont alignées :

Asus Zenfone 8 : 629 $ / 599 £

Asus Zenfone 7 : 749 $ / 569 £

Asus Zenfone 6 : 499 $/499 £

Il y a eu quelques fluctuations dans les prix des billets ces dernières années, mais nous soupçonnons que le coût du Zenfone 8 devrait être reporté sur le nouveau modèle, car Asus semble s’installer sur sa conception et sa construction compactes qui ont été introduites avec le Zenfone 8.

Quelles fonctionnalités et spécifications verrons-nous dans le Zenfone 9 ?

Bien qu’Asus n’ait pas encore publié de détails officiels sur le Zenfone 9, la société semble avoir accidentellement publié une vidéo du prochain modèle sur YouTube, avant de la retirer à la hâte. Bien sûr, rien ne s’est jamais vraiment passé sur Internet et le site chinois TechGoing a réussi à prendre une copie de la vidéo, qu’il a ensuite diffusée à la vue de tous. Voici la vidéo (avec l’aimable autorisation de TechGoing):

Si la vidéo est exacte, et il semble probable que ce soit le cas, elle révèle de nombreux détails sur la configuration du Zenfone 9.

En termes de processeurs, Asus a opté pour un chipset Snapdragon Gen 8+ 1, ce qui correspond au cours des téléphones premium en 2022. Nous ne connaissons pas les allocations de stockage ou de mémoire, mais si l’entreprise suit le modèle défini par le Le Zenfone 8 s’attend alors à plusieurs configurations. Nous pensons que la variété 6 Go/128 Go pourrait être retirée, avec à la place une sélection (relativement) simplifiée de 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go, 12 Go/256 Go, 16 Go/256 Go.

L’affichage dans la vidéo est un panneau Samsung AMOLED de 5,9 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une ouverture perforée dans le coin supérieur gauche. Il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’écran, car Asus a décidé de le placer dans le bouton d’alimentation sur le flanc droit. Cela agit également comme un trackpad ersatz, vous permettant de faire défiler le contenu d’une page en glissant vers le haut ou vers le bas.

Les caméras sont toujours un élément essentiel dans un téléphone moderne, de sorte que l’optique améliorée montrée dans la vidéo ressemble à un pas en avant, en particulier en termes de vidéo. Le capteur Sony IMX766 de 50Mp utilisé dans l’appareil photo principal du Zenfone 9 (ainsi que dans le Realme GT 2 Pro, le OnePlus Nord 2T et qui devrait apparaître dans le Nothing Phone (1)) est un appareil performant qui fournira de superbes photos. Le Zenfone 9 ajoute un module de cardan à 6 axes pour la stabilisation optique de l’image, de sorte que les séquences vidéo doivent être solides.

Asus déclare que le système à double caméra est « massivement mis à niveau ». Cela a du sens, car le Zenfone 8 comportait un Sony IMX686 sur l’appareil photo principal, tandis que l’unité secondaire était un ultra-large 12Mp avec un capteur Sony IMX363. Espérons que l’ultra-large du Zenfone 9 obtiendra également le même type d’amélioration que l’appareil photo principal. Nous n’avons aucune information sur la caméra selfie, mais il devrait s’agir d’une mise à niveau du module 12Mp du Zenfone 8 si Asus décide d’augmenter les capacités de tous les objectifs et capteurs. Dans la vidéo, il y a aussi un nouveau mode Light Trail, qui pourrait être un moyen sympa d’obtenir des photos arty si vous sortez la nuit.

L’audio proviendra de deux haut-parleurs stéréo, tandis qu’il y a aussi l’inclusion surprenante d’une prise casque 3,5 mm si vous préférez brancher vos canettes. Le tout sera alimenté par une batterie de 4300mAh, et l’appareil sera protégé de l’eau et de la poussière grâce à son indice IP68.

Asus présente également quelques accessoires dans la vidéo, avec un support de sac à dos intelligent qui peut également comporter un bloc d’alimentation, ainsi qu’un étui de téléphone Connex doté d’une béquille intégrée ainsi que d’un porte-cartes. Aucun détail n’est encore disponible sur le coût de l’un ou de l’autre.

Voilà. Tout ce que nous savons jusqu’à présent. Nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Alors, revenez régulièrement pour voir ce qu’Asus a dans ses manches.

Jusque-là, assurez-vous de consulter notre guide des meilleurs téléphones de milieu de gamme pour voir la concurrence que le Zenfone 9 devra battre.