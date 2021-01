Le service de diffusion de musique populaire Spotify a fabriqué du matériel dans le passé, mais le nouveau « Car Thing » 2021 pourrait-il être mis en vente au public?

C’est une question intéressante car Spotify a annoncé pour la première fois un appareil en 2019, mais il n’a jamais été prévu de le mettre en vente. Maintenant, des images ont fait surface montrant un nouveau modèle doté d’un écran de type smartphone.

Quelle est la date de sortie de Spotify Car Thing?

On ne sait pas vraiment quand Spotify lancera enfin cet appareil, mais il y a de bonnes nouvelles car il a été repéré dans les dépôts FCC.

Cela signifie que les chances d’un lancement en 2021 sont bonnes, mais c’est aussi un peu compliqué …

Qu’est-ce que Spotify Car Thing?

Le nom est un peu vague, mais c’est ce que Spotify a choisi de l’appeler avec amour lorsque Car Thing a été dévoilé en 2019.







La version originale de Car Thing était juste à des fins de test, Spotify affirmant que c’était juste un moyen « d’en savoir plus sur les habitudes d’écoute et les préférences des gens pour aider à créer une expérience inégalée pour nos utilisateurs. »

Spotify a déclaré que l’appareil ne serait utilisé qu’aux États-Unis avec un petit nombre d’utilisateurs de Spotify Premium, ajoutant qu’il visait à «devenir la première plate-forme audio au monde, et non à créer du matériel».

La société a également déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de mettre en vente le Car Thing, mais a mentionné que de futurs appareils tels que «Voice Thing» et «Home Thing» pourraient arriver à l’avenir en tant que «tests similaires spécifiques à la voix».

Nous n’en avons pas beaucoup entendu parler depuis, mais la liste FCC suggère que Spotify est peut-être en train d’étendre Car Thing en un appareil commercial. Ce n’est pas acquis, mais le design radical a certainement piqué notre intérêt.

La liste le décrit comme un «accessoire à commande vocale pour téléphone / application Spotify avec affichage et boutons de prise en charge», ajoutant que «Bluetooth est activé pour la communication avec l’unité principale de voiture. Alimenté par une prise 12 V, »







Malheureusement, ce n’est pas de près avec la mise sous tension, nous ne pouvons donc pas voir à quoi ressemble le logiciel, mais la conception de type smartphone avec ce qui ressemble à un bouton de commande semble intéressante. Il serait vraisemblablement installé en permanence dans votre voiture.

Cela pourrait être un appareil pratique pour ceux qui voyagent beaucoup et qui veulent un appareil de musique dédié dans un véhicule peut-être un peu plus ancien et ne disposant pas d’un système moderne.

Bien sûr, vous pouvez simplement utiliser votre téléphone, mais le bouton de commande et le support vocal ajoutent de la sécurité et si votre téléphone se connecte automatiquement lorsque vous entrez, vous facilite la vie.

Si nous en entendons plus sur Spotify Car Thing, nous mettrons à jour cet article pour vous le faire savoir.