Rumeurs sur la date de sortie de la Nest Cam 2021

Comme vous le découvrirez si vous essayez d’en acheter un: Google a abandonné à la fois sa caméra extérieure IQ. Dans sa boutique en ligne, vous verrez simplement un bouton d’achat grisé indiquant «Rupture de stock».

Mais la société a confirmé que les caméras ne seront jamais de nouveau en stock dans un communiqué, qu’elle a réitéré sur Twitter lorsque les utilisateurs se demandent pourquoi ils sont en rupture de stock.

La déclaration se lit comme suit: « Nous avons épuisé la Nest Cam IQ Outdoor, et elle ne sera plus disponible sur le Google Store. Les utilisateurs de Nest Cam IQ Outdoor ne verront aucun changement dans leur service. Nous continuerons à fournir une assistance continue, des correctifs logiciels et des mises à jour de sécurité critiques. »

Bien que le IQ Indoor ne soit pas mentionné, il est également « en rupture de stock » sur la version britannique du magasin (mais reste disponible à l’achat aux États-Unis).

Si vous possédez déjà une Nest Cam IQ, elle continuera de fonctionner normalement.







Mais il est étrange que vous puissiez toujours acheter la Nest Cam Indoor originale – et même plus ancienne – (ci-dessus, un développement de la Dropcam originale!) Et la première version de la Nest Cam Outdoor, lancée en 2016. Certaines des fonctionnalités manquent à ces dernières. disponible avec les versions IQ, telles que Supersight qui utilise la résolution accrue du capteur pour recadrer les personnes et les «suivre».

Quand la nouvelle Nest Cam sera-t-elle lancée?

La dernière partie de la déclaration de Google se lit comme suit: « Nest continuera d’investir dans de nouvelles innovations, y compris une nouvelle gamme de caméras de sécurité pour 2021. »

C’était en janvier, et depuis lors, aucune information supplémentaire n’a été fournie, les réponses sur Twitter respectant le même libellé.

Bonjour James, nous sommes tombés sur votre tweet et avons pensé que nous pourrions vous aider. Nous avons épuisé la Nest Cam IQ Outdoor et elle ne sera plus disponible à la vente sur le Google Store. Notre équipe continuera d’investir dans de nouvelles innovations, y compris une nouvelle gamme de caméras de sécurité pour 2021. 1/2 – Fabriqué par Google (@madebygoogle)

11 mars 2021

Contrairement aux téléphones, qui ont tendance à avoir un calendrier de sortie annuel, les lancements de caméras de sécurité ont tendance à être beaucoup plus ad hoc, donc on ne sait pas quand Google annoncera les nouveaux modèles promis.

La Nest Cam IQ (rebaptisée plus tard IQ Indoor) a été lancée en juin 2017, suivie de l’IQ Outdoor en septembre.

Ce sont donc deux mois possibles où nous pourrions voir les nouveaux appareils dévoilés. Ce dernier pourrait être plus probable, étant donné que Google a tendance à organiser un événement de lancement en septembre chaque année.

Google I / O 2021 est arrivé et reparti à la mi-mai, et bien que nous ayons été présentés aux nouvelles versions d’Android et de Wear OS, aucun nouveau matériel (y compris les Nest Cam) n’est apparu sur scène.

Quelles sont les fonctionnalités de la nouvelle gamme Nest Cam?

C’est là qu’il n’y a littéralement aucune information. Nous mettrons à jour cet article lorsque des fuites ou des rumeurs font surface, mais pour l’instant, Google reste discret sur ce sur quoi il travaille.

En août 2020, il a acheté une participation dans la société de sécurité ADT et a déclaré que les deux sociétés «offriront aux clients une solution de sécurité domestique avancée et intégrée. [which] sera au centre de la nouvelle maison utile, et les progrès de l’apprentissage automatique transformeront l’expérience client de la sécurité de la maison intelligente. »

Il est donc possible que la nouvelle gamme Nest Cam fasse partie de cette «solution» encore inédite. Nous devrons attendre et voir.

Nous pensons que Google ne changera pas Nest Aware, le service d’abonnement qui accompagne les caméras. C’était toujours beaucoup trop cher compte tenu des prix élevés des caméras elles-mêmes, mais avec « Aware v2 » qui a changé et un abonnement annuel moins cher couvrait toutes vos caméras au lieu d’avoir à payer pour chacune d’entre elles individuellement.

Si vous avez besoin d’acheter quelque chose maintenant et que vous ne voulez pas attendre que Google lance de nouveaux modèles, voici les meilleures caméras de sécurité.

N’oubliez pas, cependant, que vous pouvez achetez toujours des caméras extérieures et intérieures auprès d’autres détaillants qui ont encore du stock, même si cela disparaît rapidement. Au Royaume-Uni, au moment de la rédaction de cet article, par exemple, Screwfix avait un stock de l’IQ Indoor.