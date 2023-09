Rumeurs sur la conception de l’iPhone 15 : comment les nouveaux téléphones d’Apple pourraient changer

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro pourraient faire l’objet d’une petite mais importante refonte, si les rumeurs s’avèrent vraies. Les prochains iPhones d’Apple, qui feront probablement leurs débuts lors de l’événement organisé par la société le 12 septembre, devraient inclure une poignée de modifications de conception qui pourraient avoir un impact sur tout, du port de chargement à l’écran.

Mais dans l’ensemble, on s’attend largement à une version plus affinée du design des iPhone 14 et 14 Pro. Les rapports suggèrent qu’il pourrait y avoir des changements dans les matériaux, les couleurs, les boutons et l’écran, mais l’iPhone 15 ne sera probablement pas un changement aussi radical que celui qu’Apple a opéré au cours des années passées. En 2020, par exemple, Apple a mis à jour la forme générale de l’iPhone 12 avec des bords plats, ce qui le rend très différent de l’iPhone 11. Et puis, bien sûr, il y a eu les débuts de l’iPhone X en 2017, qui a été le premier modèle à inclure un écran presque sans bordure et Face ID.

Sur la base des rumeurs, des rapports, des fuites et des précédents lancements d’iPhone d’Apple, voici à quoi nous nous attendons à ce que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ressemblent.

Regarde ça: Attendez-vous à de grands changements dans l’iPhone 15 – y compris le prix 05:18

iPhone 15 et iPhone 15 Plus : l’îlot dynamique et l’USB-C

L’île dynamique de l’iPhone 14 Pro James Martin/CNET

En supposant qu’Apple conserve la même gamme que l’année dernière, nous pouvons nous attendre à deux versions de l’iPhone standard : l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. La version plus petite aurait un écran de 6,1 pouces comme l’iPhone 14, tandis que le modèle Plus aurait un écran de 6,7 pouces comme l’iPhone 14 Plus.

Bien que les tailles d’écran devraient rester les mêmes, Apple pourrait procéder à une mise à niveau majeure de l’affichage. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus pourraient hériter du Dynamic Island des modèles Pro, selon un tweet de l’analyste Ross YoungPDG de Display Supply Chain Consultants, et un rapport Bloomberg. Le Dynamic Island, qu’Apple a introduit sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, remplace l’encoche sur ces téléphones. C’est comme un écran secondaire miniature qui peut afficher des informations telles que des chronomètres, des résultats sportifs et l’heure d’arrivée prévue de votre Uber.

Un autre changement esthétique qui devrait arriver sur l’iPhone 15 est un port USB-C pour remplacer le connecteur Lightning. Les dirigeants d’Apple ont déclaré lors d’un discours au Conférence Tech Live du Wall Street Journal l’année dernière, la société envisage de se conformer aux règles européennes rendant obligatoire le chargement USB-C sur les nouveaux téléphones. Cependant, il n’est pas clair si Apple passerait à l’USB-C cette année ou l’année prochaine, ni si cela se ferait à l’échelle mondiale ou simplement là où les règles de l’UE entreraient en vigueur.

En ce qui concerne les options de couleurs, les iPhone 15 et iPhone 15 Plus classiques devraient être disponibles en noir, rose, jaune, bleu et vert. C’est selon Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, connu pour ses prédictions crédibles sur les produits Apple. Cela ressemble à la gamme actuelle d’iPhone 14, disponible en jaune, violet, bleu, rouge, starlight (blanc) et minuit (noir).

iPhone 15 Pro et Pro Max : un bouton d’action et des cadres plus fins

L’iPhone 14 Pro Pomme

À la manière typique d’Apple, des changements plus spectaculaires seront probablement réservés à sa gamme haut de gamme de modèles Pro. L’une des mises à jour de conception les plus importantes susceptibles d’être apportées aux iPhone 15 Pro et Pro Max est un bouton d’action pour remplacer le commutateur de sourdine, selon Bloomberg et MacRumeurs. Ce serait similaire au bouton du même nom de l’Apple Watch Ultra et pourrait vous permettre de déclencher certaines fonctionnalités telles que l’activation de la lampe de poche, la traduction d’une application ou d’un appareil photo.

L’iPhone 15 Pro devrait également recevoir un nouveau boîtier en titane, selon le même article de Bloomberg, ce qui pourrait lui donner une impression de qualité supérieure mais aussi potentiellement augmenter son prix. Le rapport contient quelques autres pépites sur ce à quoi s’attendre du design de l’iPhone 15 Pro, notamment un écran avec des cadres plus fins et une disposition interne plus facile à réparer comme celle de l’iPhone 14.

Pour réduire les frontières de l’iPhone 15 Pro, Apple pourrait utiliser une technologie appelée surmoulage à faible pression d’injection, indique le rapport.

L’Apple Watch Ultra dispose d’un bouton d’action pratique. James Martin/CNET

Le passage à des bordures plus fines encadrant l’écran serait le dernier signe qu’Apple a l’intention de s’appuyer sur la vision introduite avec l’iPhone X en 2017. « Ce téléphone nous prépare vraiment bien pour les 10 prochaines années », a déclaré Dan Riccio, un responsable Apple. vétéran qui était auparavant vice-président senior de l’ingénierie matérielle de l’entreprise, m’a dit dans un article pour Temps faisant référence à l’iPhone X à l’époque.

Sinon, les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient être disponibles dans les mêmes tailles d’écran de 6,1 pouces et 6,7 pouces, tout comme les iPhone 14 Pro et Pro Max. Comme l’iPhone 15 standard, il devrait être doté d’un chargement USB-C au lieu de Lightning. Les options de couleur peuvent inclure le gris, le blanc, le noir et le bleu, selon l’analyste Kuopar rapport aux choix noir, argent, or et violet de l’iPhone 14 Pro.

Il faudra attendre qu’Apple annonce ses prochains iPhone pour en être sûr. Mais si les rapports s’avèrent vrais, il semble que la série iPhone 15 pourrait constituer un plus grand pas en avant que l’iPhone 14 de l’année dernière.