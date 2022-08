Rumeurs Samsung Galaxy Z Flip 4: tout ce que nous avons entendu jusqu’à présent

Samsung prochain événement Unpacked est à seulement trois jours (voici comment vous pouvez le regarder en direct le mercredi 10 août), et nous nous attendons à voir quelques nouveaux téléphones pliables. Après tout, un bande annonce officielle pour l’événement montre ce qui pourrait être le rumeur Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.

Bien que le Galaxy Z Flip et Plier 4 sont tous deux des téléphones pliables, ils diffèrent à bien des égards. La différence la plus notable est que le Z Fold se plie comme un livre, tandis que le Z Flip se plie verticalement. Le Z Flip 3 de l’année dernière a été surnommé le “pliable le plus normal disponible“, par Patrick Holland de CNET et le prochain Z Flip 4 apportera probablement des améliorations et des améliorations bienvenues.

Nous collectons toutes les rumeurs concernant la date de sortie, le prix, les nouvelles fonctionnalités et les spécifications du Galaxy Z Flip 4, et mettrons à jour cette histoire au fur et à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Voici ce que nous avons entendu jusqu’à présent. Notez simplement que, puisqu’il s’agit de rumeurs, aucune des spécifications n’a été confirmée par Samsung.

Mais pour encourager les gens à réserver leurs téléphones tôt, du 19 juillet au 10 août, sur la base de différents forfaits, d’un maximum de 200 $ de réduction pour ceux qui réservent un téléphone, une montre et des écouteurs Galaxy jusqu’à un minimum de 30 $ de réduction pour la simple réservation d’écouteurs Galaxy. Bien que cela puisse être un indice de ce qui se passe chez Unpacked, les économies pourraient s’appliquer aux anciens modèles Galaxy Watch ou Galaxy Buds.



Date de sortie : verrons-nous le Galaxy Z Flip 4 le 10 août ?



Suivant des rumeurs sur un August Unpacked du pronostiqueur Evan Blass, Samsung a confirmé qu’il organiser un événement le 10 août 2022. On ne sait toujours pas exactement ce qui sera annoncé lors du prochain événement de l’entreprise, mais l’invitation de Samsung et bande annonce montre ce qui semble être une nouvelle version du clapet Galaxy Z Flip.

En regardant l’histoire du téléphone pliable (et celle de son frère Galaxy Z Fold), nous pouvons en déduire globalement quand attendre le nouvel appareil.

Les lancements du Galaxy Z Flip ne semblent pas suivre un schéma spécifique, car l’original a été annoncé en février 2020 et le Galaxy Z Flip 3 est sorti en août 2021. Cependant, Samsung semble avoir associé l’appareil au Galaxy Z Fold, c’est pourquoi le Z Flip est passé de la version 1 à la 3 – pour correspondre à la convention de dénomination du Z Fold.

Le Galaxy Fold 2019 et 2020 Pliage en Z 2 sont sortis en septembre, tandis que le Z Fold 3 a fait ses débuts en août 2021. Si Samsung prévoit de sortir les téléphones par paire, nous pouvons probablement nous attendre au Galaxy Z Flip 4 en août ou septembre aux côtés du Galaxy Z Fold 4qui correspond à la date de l’événement à venir.

Prix ​​: Le Galaxy Z Flip 4 pourrait être moins cher

Nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du prix possible du Galaxy Z Flip 4. Mais, nous pouvons nous tourner vers rumeurs sur le Galaxy Z Fold 4 pour des conseils.

UN Fuite coréenne qui passe par la poignée yeux1122 suggère le prochain Galaxy Z Fold 4 coûtera moins cher que le Z Fold 3. (Leaker yeux1122 n’a pas beaucoup d’antécédents par rapport aux autres. MacRumeurs ont rapporté en février qu’ils avaient correctement deviné le iPad Mini 6 délai de sortie, mais étaient incorrects sur la taille de l’écran de la tablette.) Bien que le pronostiqueur n’ait fourni aucun détail supplémentaire, cette spéculation correspond à l’historique des prix du téléphone. Le Galaxy Z Fold 3 (1 800 $) a connu une baisse de prix par rapport au Plier 2 (2 000 $). Le prix de la Galaxy Z Flip 3 a été réduit l’année dernière également à 1 000 $ contre 1 380 $ pour le Z Flip original.

Dans cet esprit, il est possible pour Samsung de réduire le coût du Z Flip 4. Mais, comme toutes les autres rumeurs, nous ne le saurons pas avec certitude tant que la société n’aura pas annoncé l’appareil.

Patrick Hollande/Crumpe



Design : écran de couverture plus grand et nouvelle charnière

Les rumeurs concernant le prochain écran du Galaxy Z Flip 4 suggèrent que Samsung apporte quelques petites modifications plutôt que de grandes mises à niveau. Selon le site d’information coréen The Elec, le Z Flip 4 conservera l’écran pliable interne de 6,7 pouces du Z Flip 3, mais l’écran de couverture externe sera légèrement augmenter de 1,83 à 1,9 pouces. Ross Young, co-fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants, estime cependant que l’affichage de la couverture pourrait augmenter encore à 2 pouces.

Z Flip 4 aura un écran de couverture plus grand que le z Flip 3. Commence par un 2 plutôt que 1,9″… – Ross Young (@DSCCRoss) 2 mai 2022

L’écran de couverture du Galaxy Z Flip 3, l’affichage à l’extérieur lorsque le téléphone est fermé, est quatre fois plus grand que celui du Z Flip d’origine, et Holland a salué cette décision comme une “pas dans la bonne direction.” Un écran de couverture légèrement plus grand pourrait faciliter la lecture des notifications et le balayage des widgets.

Le Galaxy Z Flip 4 peut également obtenir un charnière redessinée. Autrement dit, selon le leaker Ice Universe. La nouvelle charnière, qui est également illustrée dans images divulguées du téléphone pliable posté par Blass, seraient plus minces que ceux du Galaxy Z Flip 3 et pourraient donner au téléphone une conception globale plus mince.

LetsGoDigital



Selon un brevet Samsung déposé auprès de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle, cependant, le Galaxy Z Flip 4 peut obtenir plus qu’un nouvel écran de couverture et une nouvelle charnière. Le brevet, comme blog hollandais LetsGoDigital rapporté en mars, montre un Galaxy Z Flip qui a à la fois un écran pliable et extensible qui peut être retiré pour créer un affichage deux fois plus grand.

Appareils photo : lentilles rotatives ?

Samsung n’a pas mis à niveau le matériel de l’appareil photo pour le Galaxy Z Flip 3, mais le prochain Z Flip 4 pourrait offrir quelques améliorations. Si l’on en croit les rumeurs, le nouveau pliable offrira une caméra rotative et une meilleure caméra sous-écran.

Samsung a déposé un autre demande de brevet auprès de l’Office Mondial de la Propriété Intellectuelle pour un téléphone à clapet doté d’une caméra rotative, comme LetsGoDigital rapporté en 2021. L’appareil photo, qui vit sur la charnière du pliable, a deux objectifs et peut pivoter pour être utilisé lorsque le téléphone est fermé, ouvert ou à différents angles entre les deux. Cela signifie que l’appareil photo pourrait prendre des selfies et répondre à d’autres besoins de photographie.

LetsGoDigital



Bien qu’un appareil photo à taille unique semble soigné, il peut également faire en sorte que la charnière du pliable soit considérablement plus grande, ce qui rend le téléphone lui-même plus grand et plus volumineux.

D’autres rumeurs de Fuite coréenne yeux1122, suggèrent que Samsung a testé des versions du Galaxy Z Flip 4 avec une caméra sous-affichage améliorée qui peut également être utilisé sur l’écran de couverture. Cependant, la société aurait également testé des versions du téléphone avec un écran perforé et perforé.

Autres spécifications et fonctionnalités supposées

Voici tout ce que nous avons entendu sur les spécifications et les nouvelles fonctionnalités potentielles du Galaxy Z Flip 4 de Samsung.

La batterie

Le Galaxy Z Flip 4 peut avoir une plus grande capacité de batterie que son prédécesseur. Selon le leaker Ice Universe, le prochain téléphone pliable de Samsung pourrait arborer un Batterie de 3 700 mAh. C’est 400 mAh de plus que le Galaxy Z Flip 3 de l’an dernier.

Puce Snapdragon 8 Plus Gen 1

Les rumeurs d’Ice Universe suggèrent également que le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4 peuvent tous deux fonctionner sur la puce Snapdragon 8 Plus Gen 1. La nouvelle puce donnerait aux pliables une amélioration des performances par rapport au Galaxy Z Flip et Z Fold 3 qui fonctionnent sur le Qualcomm Snapdragon 888.

Options de couleur

Selon les rumeurs, le Galaxy Z Flip 4 serait disponible en quatre couleurs, dont le bleu, le noir, le crème et une option lavande qui s’appellerait Bora Purple. rendus supposés publiés par MySmartPrice.

Nous avons encore un peu de temps avant la révélation possible du Galaxy Z Flip 4, mais nous avons quelques informations utiles à vérifier pendant que vous attendez. Vous pouvez lire les rumeurs sur le Galaxy Z Fold 4 et les critiques de CNET sur les téléphones phares de Samsung, le Galaxie S22 et S22 Ultra. Vous pouvez également découvrir comment économisez jusqu’à 200 $ sur les nouveaux pliables de Samsung avant même leur lancement.

Vous avez un téléphone Android qui a besoin d’être peaufiné ? Jeter un coup d’œil à ces paramètres à modifier et comment vider le cache de votre navigateur. Plutôt fan d’Apple ? Nous collectons rumeurs sur l’iPhone 14aussi.