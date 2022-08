Rumeurs Samsung Galaxy Watch 5: chargeur plus rapide, conception mise à jour

Le prochain événement Unpacked de Samsung le 10 août pourrait nous apporter le successeur du Montre Galaxy 4. Une rumeur de Galaxy Watch 5 pourrait être en route, et avec elle la dernière version de la Porter le logiciel OS ce Samsung et Google ont créé ensemble.

Mais si les rumeurs s’avèrent exactes, la Galaxy Watch 5 pourrait combler un défaut majeur : l’autonomie de la batterie. L’une des fuites les plus récentes de la Galaxy Watch 5 prétend également fournir un aperçu détaillé de la conception de la montre.

J’espère également voir Samsung s’engager davantage dans les logiciels et les services de Google. La Galaxy Watch 4 se sent actuellement coincée entre les écosystèmes de Google et de Samsung, comme l’a écrit mon collègue Scott Stein dans son avis. Cette montre a finalement reçu le Assistant Google parmi d’autres services Google, mais il a fallu plusieurs mois après le lancement pour que ceux-ci apparaissent.

Samsung n’a pas dit un mot sur les projets de sa prochaine smartwatch, bien que la société lance généralement de nouveaux appareils portables en août. Nous nous attendons cependant à ce que de nouveaux téléphones pliables soient annoncés. En fait, pour inciter les gens à réserver leur téléphone tôt, du 19 juillet au 10 août, sur la base de différents forfaits, d’un maximum de 200 $ de réduction pour ceux qui réservent un téléphone, une montre et des écouteurs Galaxy jusqu’à un minimum de 30 $ de réduction pour la simple réservation d’écouteurs Galaxy. Bien que cela puisse être un indice de ce qui se passe chez Unpacked, les économies pourraient s’appliquer aux anciens modèles Galaxy Watch ou Galaxy Buds.

Voici notre meilleure estimation de ce que Samsung pourrait planifier, sur la base des fuites et des lancements précédents de l’entreprise.

Une possible annonce en août

Seul Samsung sait quand la prochaine Galaxy Watch arrivera. Mais la société a l’habitude de lancer de nouveaux appareils portables en août aux côtés d’autres nouveaux produits. Par exemple, le Montre Galaxy 4 a fait ses débuts en août de l’année dernière, tandis que le Montre Galaxy 3 arrivé en août 2020. Samsung a déjà lancé une série de nouveaux gadgets en 2022, du Galaxie S22 gamme au moins cher Galaxy S21 FENouveau ordinateurs portables et comprimés. La seule chose dont nous n’avons pas encore entendu parler, ce sont les montres intelligentes, il y a donc une chance que Samsung enregistre cela pour son événement typique d’août Unpacked.

Un chargeur plus rapide

La Galaxy Watch 5 pourrait être livrée avec un chargeur 10 W plus rapide, par rapport au chargeur 5 W livré avec les montres Samsung précédentes. Une image d’un présumé Chargeur Galaxy Watch 5 10W est apparu sur le compte Twitter de SnoopyTech le 1er août (h/t BGR), et il pourrait atteindre une charge de 45 % en 30 minutes.

Une charge plus rapide est devenue une caractéristique phare de plusieurs montres intelligentes, y compris sur le Apple Watch série 7 et le Fossile Gen 6. Ceci est particulièrement important car les montres sont également devenues des outils de suivi du sommeil, et plus tôt cette année, Samsung a lancé son Système Sleep Animals pour évaluer la qualité du sommeil lorsque vous portez la Galaxy Watch 4.

Une batterie plus grande que la Galaxy Watch 4

L’un des inconvénients de la Galaxy Watch 4 est sa durée de vie relativement courte, qui dure généralement entre un et deux jours. Il y a une chance que cela change avec la Galaxy Watch 5. Blog technique Sam Mobile affirme avoir trouvé un dossier réglementaire indiquant que la taille de 40 millimètres de la Galaxy Watch 5 aura une capacité de batterie légèrement supérieure à celle de la Galaxy Watch 4. Samsung a refusé de commenter le rapport.

Une durée de vie de la batterie plus longue ferait de la Galaxy Watch 5 un tracker de sommeil plus performant, car vous n’auriez peut-être pas à la recharger toutes les nuits. Cela aiderait également Samsung à rattraper Fitbit à cet égard, puisque son Sens et Versa 3 les montres peuvent durer plusieurs jours avec une seule charge. La durée de vie de la batterie était l’une des plus grandes lacunes de la Galaxy Watch 4 lors des tests de CNET, donc une amélioration serait un changement bienvenu.

Scott Stein/Crumpe



Il pourrait être en mesure de mesurer votre température

La Galaxy Watch 4 peut déjà surveiller des mesures telles que votre composition corporelle, votre taux d’oxygène dans le sang et votre fréquence cardiaque. Samsung pourrait poursuivre ses ambitions en matière de santé en ajoutant la capacité de mesurer la température corporelle à la Galaxy Watch 5, selon un média coréen ETNouvelles. Le rapport ne fournit pas beaucoup de détails, si ce n’est que Samsung a “conçu une technologie capable de mesurer la température corporelle aussi précisément que possible”. Samsung a refusé de commenter le rapport d’ETNews.

Mais l’analyste de TF International Securities, Ming-Chi Kuo, bien connu pour ses prédictions sur les produits Apple, a mis en doute cette évolution. Il a suggéré que des “limitations d’algorithme” pourraient empêcher Samsung d’apporter cette fonctionnalité à la Galaxy Watch 5.

(3/3)

Samsung est également confronté à ce défi. Contrairement aux rapports des médias précédents, je pense que la Samsung Galaxy Watch 5 en 2H22 pourrait ne pas prendre en charge la mesure de la température corporelle en raison des limitations de l’algorithme. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 1 mai 2022

La détection de température n’est pas nouvelle pour les appareils portables. Oura’s La bague de bien-être du même nom peut mesurer la température de votre doigt pour aider à détecter les changements qui pourraient se produire dans votre corps. Les appareils Fitbit comme Sense et Versa 3 peuvent également détecter la température.

Scott Stein/Crumpe



Si Samsung ajoute la détection de température à sa prochaine montre intelligente, ce serait un autre signe que les appareils portables sont devenus des appareils de santé et de bien-être complets. Des mesures telles que les mesures de la saturation en oxygène du sang sont désormais relativement courantes sur les appareils portables d’Apple, Fitbit, Samsung et Garmin.

Samsung pourrait abandonner le modèle Classic

La Galaxy Watch 4 est disponible en versions standard et classique, mais cela pourrait changer avec la Galaxy Watch 5. Au lieu de cela, Samsung lancera la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro, selon Sam Mobile. La Galaxy Watch 5 standard serait disponible en deux tailles, tandis que la version Pro pourrait être limitée à une taille. Il est également difficile de savoir si Samsung apportera la lunette tournante de la Galaxy Watch 4 Classic à la Galaxy Watch 5 ou 5 Pro, selon le rapport. Bien que le blog n’ait pas partagé de détails supplémentaires sur ce à quoi s’attendre de la Galaxy Watch 5 Pro en particulier, il est possible que la nouvelle image de marque indique une mise à jour importante qui soit plus qu’un simple rafraîchissement.

Evan Blass, éminent bailleur de fonds, a également suggéré que la prochaine montre de Samsung serait disponible dans un modèle standard et “pro”. Il a qualifié les nouvelles montres de Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro lorsqu’il a partagé ce qu’il prétend être des rendus officiels de l’appareil sur le blog technique. 91Mobiles.

Drew Evans/Crumpe



Un design similaire à celui de la Galaxy Watch 4

La Galaxy Watch 5 devrait avoir un design circulaire similaire à la Galaxy Watch 4, selon les fuites de Blass et 91Mobiles. Blass a déclaré que le modèle Pro sera disponible en titane noir ou gris, tandis que Samsung proposerait une gamme de couleurs plus large pour la version standard. La fuite de 91Mobiles montre la supposée Galaxy Watch 5 Pro en noir et gris titane et la prétendue Watch 5 en blanc, bleu et noir.

Il exécutera probablement Wear OS

Samsung n’a pas encore annoncé de détails sur sa prochaine smartwatch. Mais puisque la Galaxy Watch 4 fonctionne sur Porter le système d’exploitation, il semble plausible que son successeur le soit aussi. Google et Samsung ont collaboré pour développer le nouveau système d’exploitation Wear, ce qui signifie que Samsung s’est probablement engagé à utiliser ce logiciel pour ses futures smartwatches. Le rapport de Sam Mobile a également déclaré que la montre aura une nouvelle version de One UI, la version personnalisée de Samsung du logiciel de Google pour les montres.

Samsung a été le premier à lancer une smartwatch qui fonctionne sur le nouveau système d’exploitation Wear de Google. Mais le paysage deviendra bientôt plus compétitif avec le nouveau système d’exploitation Wear devrait arriver sur des montres d’autres sociétés telles que TicWatch, Fossile et La marque Fitbit de Google. La Pixel Watch de Google arrivera également cet automne.

Ce que nous attendons de la Galaxy Watch 5

Une autonomie plus longue de la batterie et de nouvelles fonctionnalités de suivi de la santé sont toujours appréciées. Mais ce que nous voulons vraiment de la Galaxy Watch 5, c’est un logiciel qui lui donne l’impression de faire plus entièrement partie de l’écosystème de Google. La Galaxy Watch 4 se sent déchirée entre Google et Samsung. Oui, il dispose de la boutique d’applications Google Play et d’autres applications Google. Mais le processus de configuration et le suivi de la santé reposent encore largement sur les applications de Samsung.

L’entreprise y répond dans une certaine mesure en apporter l’assistant Google à sa montre. Mais nous espérons voir une intégration plus étroite de Google dans la prochaine version qui fera vraiment de la Galaxy Watch 5 l’impression d’être la smartwatch Android ultime.

Pour en savoir plus, consultez toutes les rumeurs que nous avons entendues sur le Galaxy ZFlip 4 et Galaxy Z Fold 4. De plus, le meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter cette année.