Rumeurs #RHOA : Porsha Williams pourrait revenir

Après que LoveBScott ait publié un rapport explosif alléguant que la production prévoyait de redémarrer complètement #RHOA, les fans auraient apparemment harcelé les membres de l’équipe de production de Truly Original.

BScott rrapports que le showrunner exécutif Eric Fuller a reçu des menaces de mort de la part d’observateurs en colère qui s’inquiètent du licenciement potentiel de leurs détenteurs de pêches préférés.

Dans une déclaration exclusive, un porte-parole de Bravo a déclaré au site :

« Bravo condamne fermement les menaces et les attaques en ligne contre les producteurs de « The Real Housewives of Atlanta » et exhorte les gens à arrêter. »