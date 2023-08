Rumeurs PS5 Slim: ce que nous savons jusqu’à présent

Les rumeurs sur la PlayStation 5 Slim commencent à faire surface maintenant que nous avons déjà trois ans dans le cycle de vie de la console, la dernière étant une vidéo sur Twitter montrant un refonte condensée.

La vidéo, publiée par l’utilisateur de Twitter BwE_Dev, qui prétend être un candidat au doctorat en cybersécurité et un développeur de logiciels PS5, le montre manipulant la coque d’une PS5 plus petite, l’exposant sous plusieurs angles.

Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Date de sortie PS5 Slim : à venir cette année ?

À l’heure actuelle, il y a très peu d’informations sur le moment où une PS5 Slim pourrait être lancée. Le la plus mince des listes Amazon involontaires pourrait suggérer cette année. Microsoft, cependant, pense que la PS5 Slim sera lancée plus tard cette annéeselon les documents révélés dans le procès de la Federal Trade Commission contre Microsoft pour son acquisition d’Activision Blizzard.

En regardant les versions précédentes de PlayStation, la PSOne a été lancée en 2000, six ans après le lancement de la PlayStation originale. La PS2 Slim a été lancée en octobre 2004, quatre ans après le lancement du système d’origine. Et la PS3 Slim a été lancée en 2009, trois ans après la PS3 originale. Sur la base de la refonte précédente, 4,3 ans est le délai moyen. Il est donc tout aussi possible que nous puissions voir une PS5 Slim cette saison des fêtes comme l’année prochaine.

Prix ​​PS5 Slim : sera-t-il moins cher ?

Selon les documents judiciaires du procès FTC contre Microsoft, Microsoft pense que la PS5 Slim coûtera 400 $. D’autres rumeurs suggèrent qu’il sera livré en tant que unité tout numérique. Cela signifie probablement qu’il n’inclura pas de lecteur de disque. La PS5 actuelle uniquement numérique coûte 400 $. En supposant que Sony ne baisse pas le prix, cela devrait signifier qu’une PS5 Slim sans lecteur de disque devrait coûter environ 400 $. Considérant que la PS5 a déjà vendu plus de 40 millions d’unitésil n’y a pas beaucoup d’incitation à baisser le prix.

Design PS5 : est-ce vraiment beaucoup plus petit ? Est-ce même le but?

Les fabricants de consoles de jeux ont généralement tendance à publier une version repensée de leurs consoles comme mesure de réduction des coûts. De plus, il a l’avantage supplémentaire de revigorer l’intérêt du public. Ne vous attendez donc pas à ce que la PS5 Slim fasse également office de PS5 Pro.

Lorsqu’un nouveau matériel est lancé pour la première fois, il est livré avec la dernière technologie qui est généralement plus coûteuse à fabriquer. Mais à mesure que la technologie s’améliore et que la fabrication devient moins chère, cela offre l’opportunité de donner un coup de jeune au système.

Alors que la rumeur veut que la PS5 Slim soit 5cm plus court que la PS5 actuelle, elle sera probablement également plus économe en énergie. Avec cette efficacité vient moins de chaleur. Étant donné que les consoles PS5 actuelles feraient fondre les ports USB, une PS5 plus silencieuse et plus froide serait la bienvenue.

La PS5 actuelle est disponible en version lecteur de disque et en version entièrement numérique. L’unité entièrement numérique est 100 $ moins chère, à 400 $. Les rumeurs actuelles sur la PS5 Slim suggèrent que Sony expédiera une variante uniquement numérique sans lecteur de disque intégré. Mais il semble, d’après la vidéo ci-dessus, que il y aura une pièce jointe pour lecteur de disque. Ce lecteur de disque supposé n’est apparemment pas compatible avec les systèmes numériques PS5 actuels. Le coût du lecteur de disque séparé est inconnu, en supposant que ce soit même vrai.