Rumeurs Pixel Fold de Google : arrivera-t-il cette année ?

Google pourrait être la prochaine grande entreprise technologique à lancer son chapeau dans l’anneau pliable. Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles un combiné flexible pourrait voir le jour, en particulier compte tenu de l’accent mis récemment par la société sur le matériel. Google a annoncé six nouveaux gadgets lors de son événement annuel pour les développeurs, dont sa première montre connectéeainsi que le lancement en juillet du Pixel 6A.

Jusqu’à présent, la société a gardé le silence sur la possibilité d’un téléphone pliable. Mais cela n’a pas empêché la rumeur de tourner et les fans de Pixel d’espérer considérer le rôle que les pliables pourraient jouer dans l’avenir de l’industrie ainsi que les actions de Google au fil des ans. En décembre 2018, il a déposé une demande de brevet pour un appareil pliableet en mai 2019, Google a confirmé qu’il avait été prototyper la technologie de pliage.

Bien que le nom du téléphone soit loin d’être confirmé, il pourrait s’appeler Pixel Fold ou peut-être le bloc-notes Pixel. Cela pourrait également arriver dès le quatrième trimestre de cette année, selon des sources fiables analyste d’affichage Ross Youngbien qu’il n’ait pas exclu la possibilité d’un lancement en 2023.

N’oubliez pas que Google n’est pas la seule entreprise à avoir rejoint le train en marche des téléphones pliables. Il y a longtemps eu des rumeurs selon lesquelles Apple se prépare à faire de même (vous pouvez lire la couverture de CNET sur un potentiel Retourner l’iPhone ici) et Samsung lancera certainement sa prochaine génération de téléphones pliables à son Événement déballé en août.

Eli Blumenthal/Crumpe



Design Pixel Fold : Plus d’Oppo Find N que de Galaxy Z Fold 3

Animations trouvées dans Android 12L, le logiciel de Google conçu spécifiquement pour les appareils à grand écran tels que comprimés et téléphones pliables, ont offert des indices sur l’apparition possible du Pixel Fold. Selon la rumeur, le pliable de Google ressemblerait au design plus grand et plus mince de Samsung. Galaxy Z Fold 3, qui a un rapport d’aspect approximatif de 22,5:18. Mais selon 9to5Google et d’autres médias, le Pixel Fold ouvert est plus susceptible de ressembler à la forme carrée du téléphone pliable d’Oppo, le Find N. Lorsqu’il est fermé, on pense qu’il a un rapport d’aspect plus proche de 18:9. Si c’est vrai, cela signifierait que, comme le Find N, le Pixel Fold pourrait être plus naturel à utiliser comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé.

Appareil photo Pixel Fold : le module de l’appareil photo peut être inférieur à celui du Pixel 6

Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs sur l’appareil photo du Pixel Fold, mais il y a de la place pour des spéculations, gracieuseté de 9to5Google. Le site Web rapporte que le Pixel Fold aura deux objectifs de 8 mégapixels orientés vers l’avant, un vraisemblablement sur la couverture et un pour l’intérieur, ainsi qu’une caméra arrière de 12 mégapixels. Le capteur principal devrait être un pas en arrière par rapport à la série Pixel 6, car il semblerait qu’il s’appuie sur le capteur IMX363 de Sony, utilisé dans le Pixel 3 en 2018, par opposition au capteur GN1 haut de gamme de Samsung, du appareil photo principal de 50 mégapixels de la série Pixel 6.

Si je devais deviner, la logique de cette décision potentielle se résume à la taille du capteur GN1, qui est l’un des plus grands capteurs de caméra sur le marché. Cela signifie qu’il sera difficile pour un téléphone pliable de le transporter sans augmenter le poids global d’un appareil pliable déjà lourd.

Lire la suite: Google Pixel 6A : le meilleur téléphone Android à moins de 500 $

Google; Capture d’écran par Stephen Shankland/CNET



Prix ​​​​du Pixel Fold: 1 400 $ à 1 800 $

On ne sait pas avec certitude combien coûtera un téléphone jusqu’au jour du lancement – si cela se produit du tout. Mais selon un rapport de 9to5Google citant une source anonyme, le prix du Pixel Fold sera inférieur à 1 800 $ (1 320 £ ou 2 500 AU $). Un autre rapport repéré par BGR en mars affirme que le prix pourrait être aussi bas que 1 399 $. C’est moins que le Galaxy Z Fold 3 de 1 800 $ de Samsung, et si c’est vrai, c’est un prix relativement bas, d’autant plus que le Pixel Fold serait le premier pliable de Google. Pour le contexte, le premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, a commencé à 1 980 $ avant que son prix ne baisse au fil des ans.

Processeur Pixel Fold : Tenseur

Étant donné que Google s’est donné la peine complexe et coûteuse de développer sa propre technologie de système sur puce, il est presque certain que le Pixel Fold fonctionnera sur le Tenseur chipset, qui a fait ses débuts sur la série Pixel 6.