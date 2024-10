Rumeurs NBA : Kawhi Leonard absent indéfiniment pour commencer la saison 2024-25 en raison d’une blessure au genou | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Tim Heitman/NBAE via Getty Images

La star des Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard, sera absent pour « une période indéterminée pour commencer la saison NBA » alors qu’il continue de soigner l’inflammation de son genou droit, selon ESPN. Shams Charania et Ohm Youngmisuk rapporté jeudi.

L’équipe est susceptible de pécher « par excès de prudence » tout en se concentrant sur le maintien de Leonard en bonne santé pour plus tard dans la saison 2024-25, selon Youngmisuk.

Leonard a raté à la fois la finale des séries éliminatoires des Clippers 2023-24 et les Jeux olympiques de Paris 2024 avec le même problème.

Avant la blessure, Leonard a obtenu le sixième titre All-Star de sa carrière avec une moyenne de 23,7 points, 6,1 rebonds et 3,6 passes décisives lors de 68 départs en saison régulière en 2023-24. Il a réussi un record en carrière de 52,5 pour cent sur le terrain tout en ajoutant 1,6 interceptions et 0,9 blocs par match.

Après avoir raté les huit derniers matchs de la saison régulière et le premier match des séries éliminatoires, Leonard est revenu à une moyenne de 12,0 points en deux apparitions en séries éliminatoires avant d’être de nouveau mis à l’écart par inflammation du genou réparé chirurgicalement qu’il s’est blessé en 2021 et 2023.

Leonard s’est ensuite retiré des Jeux olympiques après avoir assisté à trois camps d’entraînement avec l’équipe américaine. Grant Hill, directeur exécutif de l’équipe américaine a déclaré aux journalistes que la décision de mettre Leonard sur la touche était « dans le meilleur intérêt des Clippers et de Kawhi ».

L’historique des blessures de Leonard est une préoccupation pressante pour les Clippers, en particulier compte tenu de la prolongation de trois ans qu’il a signée en janvier et qui l’a enfermé à Los Angeles jusqu’à la saison 2026-27.

Le départ hors saison de Paul George pour les 76ers de Philadelphie a rendu Leonard plus important que jamais pour les Clippers. James Harden, qui a signé une prolongation de deux ans cet été, sera appelé à diriger l’offensive de l’équipe au cours d’une Conférence Ouest difficile alors que les Clippers s’efforcent de remettre Leonard sur le terrain le plus rapidement possible.