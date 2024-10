Guy Maddin est l’un des cinéastes les plus passionnants et innovants depuis des décennies, mais en tant qu’acteur Roy Dupuis, vedette du dernier film de Maddin Rumeurs (maintenant en salles) points forts, c’est le film le plus « accessible » du cinéaste canadien à ce jour. Co-réalisé avec ses collaborateurs fréquents Evan Johnson et Galen Johnson, avec également Cate Blanchett et Alicia Vikander, Rumeurs suit les dirigeants du monde à un sommet du G7, où ils sont chargés de rédiger une déclaration commune sur une crise mondiale indéfinie.

Les dirigeants des pays du G7 se réunissent en Allemagne, accueillis par la chancelière allemande Hilda Orlmann (Blanchett). Comme nous le découvrons rapidement dans le film, Hilda est attirée par le premier ministre canadien maussade et émotif, Maxime Laplace (Dupuis). Ils sont rejoints par le Premier ministre britannique Cardosa Dewindt (Nikki Amuka-Bird), le président français Sylvain Broulez (Denis Ménochet), le Premier ministre japonais Tatsuro Iwasaki (Takehiro Hira), le Premier ministre italien Antonio Lamorle (Rolando Ravello) et le président américain. Edison Wolcott (Charles Danse).

Le sommet commence par une séance photo pour les dirigeants du monde avec une « personne des tourbières », le cadavre momifié d’un homme assassiné et castré. Ensuite, ils se réunissent dans un belvédère dans la forêt allemande pour dîner et commencer leur travail. Bien sûr, rien dans cette déclaration qu’ils écrivent n’est concret, ils collaborent simplement sur les phrases vagues et les mots à la mode à sortir de leur boîte à outils de leader mondial.

Mais bientôt les dirigeants du G7 se rendent compte qu’ils sont seuls et que tout le monde dans le domaine principal a disparu, les laissant voyager à travers la forêt pour survivre, tombant étonnamment sur un cerveau géant et brillant.

Regardez : Les réalisateurs de « Rumeurs » Guy Maddin, Galen Johnson et Evan Johnson sur une idée « infiniment divertissante » font du Canada le leader du film fictif sur le sommet du G7

Pour ce qui est de l’élaboration de cette histoire autour d’un sommet du G7, l’inspiration est venue d’un certain nombre d’idées du trio de réalisateurs, en plus de ressentir un certain « épuisement » dans leur processus d’idéation.

« Nous sommes enthousiasmés par les idées et notre premier réflexe n’est pas de rejeter une idée parce qu’il n’y a pas de place pour elle, nous continuons simplement à y ajouter des éléments », a déclaré Maddin. Yahoo Canada lors du Festival international du film de Toronto (TIFF). « Nous avons donc commencé à avoir des scripts très longs et notre histoire du G7 existait comme une petite intrigue secondaire dans l’un d’entre eux. »

« Et finalement, nous en avons eu tellement marre de ces scripts qui faisaient… des milliers de pages épaisses, nous avons tout jeté, à l’exception de la partie G7, et sommes repartis de zéro, avec l’idée de créer quelque chose qui puisse être tourné. Sept personnages, essentiellement un lieu, quelque chose qui semblait pratique, mais nous avions une sorte de ton en tête, et nous sommes partis de là, donc c’est venu d’une sorte d’épuisement.

« Ayant été épuisés par le processus d’écriture des scripts et frustrés par le processus d’écriture des scripts, nous pourrions vraiment nous identifier à ces dirigeants du G7 qui ont du mal à rédiger leur déclaration », a ajouté Galen. « Vous commencez à penser que vous allez être vraiment critique et dur envers ces dirigeants, mais ensuite vous réalisez que vous êtes en train d’écrire des versions de vous-même. »

Rumeurs (Elevation Pictures)

« Nous n’aimions pas l’idée de faire une satire »

Le ton de Rumeurs est particulièrement intéressant et il y a des éléments satiriques et d’horreur dans le film, et des moments qui donnent l’impression de regarder un feuilleton. Tous combinés, cela rend le film particulièrement unique.

« Je pense que jouer avec le ton est quelque chose que nous aimons tous et cela a intrigué beaucoup de nos téléspectateurs au fil des ans », a déclaré Maddin. « Je pense que les gens se demandent si le ton que nous présentons à l’écran est intentionnel. »

« Nous admirons tous les films et les romans, ou même les albums conceptuels de rock progressif, qui, je ne sais pas, vous entraînent simplement dans un changement de ton et quelque chose qui peut même présenter au spectateur des tons opposés en peu de temps, et c’est quelque chose que nous jouer avec. »

« Nous aimions l’idée de faire un film sur le G7, mais nous n’aimions pas l’idée de faire une satire, ce qui vous met en quelque sorte dans une situation délicate, car par définition, un film sur le G7 va être interprété comme une satire », a ajouté Galen. « Donc, chaque fois que nous en avions l’occasion, nous nous tournions vers un feuilleton, un film d’horreur de série B ou quelque chose comme ça, juste pour rester convaincus que nous ne faisions pas une satire. »

Maddin a ajouté que la seule règle qu’ils avaient pour Rumeurs Et si l’un d’entre eux sentait que le film penchait vers une éventuelle interprétation allégorique, il ferait « demi-tour ».

TORONTO, ONTARIO – 09 SEPTEMBRE : Roy Dupuis assiste à la première de « Rumours » lors du Festival international du film de Toronto 2024 au Royal Alexandra Theatre le 09 septembre 2024 à Toronto, Ontario. (Photo de Cindy Ord/Getty Images)

« Roy est peut-être un rêve que Justin aurait fait de lui-même »

Pour Dupuis, il est impossible d’éviter les comparaisons entre sa fiction Premier ministre canadien et l’actuel Premier ministre canadien, mais il ne s’agit pas d’une interprétation spécifique de Justin Trudeau.

« Je n’ai pas construit mon personnage sur Justin Trudeau, le réalisateur nous a envoyé des archives… de différents G7, juste pour que cela puisse nous inspirer principalement pour notre langage corporel, la façon dont ils se serrent la main, comment ils se tiennent debout, comment ils prennent des photos. , comment ils se sourient », a déclaré Dupuis. « Parce qu’il était important que le début du film soit proche de la réalité, pour qu’après on puisse vraiment décoller. »

« Je n’ai donc pas pensé à Justin Trudeau ou à un premier ministre en particulier, mais oui, j’ai utilisé une certaine posture, je dirais, de Justin, ou de son père, ou même… de différents premiers ministres. »

Maddin, Evan et Galen Johnson savaient dès le début du processus qu’ils voulaient Dupuis pour le rôle, même si l’acteur avait initialement rejeté cette opportunité.

« Au début, quand j’ai lu l’histoire, j’ai appelé [Guy Maddin] et j’ai dit : « Non, je ne vais pas le faire », parce que je fais cette série télévisée sur la violence familiale depuis un certain temps, et j’ai été confronté à beaucoup d’émotions et j’ai joué avec des émotions. J’en avais juste marre de jouer avec l’émotion, et mon personnage est émotif du début à la fin dans le film de Guy », a déclaré Dupuis.

« Alors on a raccroché et le personnage a juste commencé à me hanter. En fait, j’ai dû rêver environ trois, quatre jours après ça, j’ai rêvé des gens des tourbières. … Alors je l’ai rappelé et j’ai dit : ‘Eh bien, s’il n’est pas trop tard, je pense que j’y travaille déjà.' »

Faisant écho à Dupuis, les réalisateurs du film ont souligné que le personnage n’était pas destiné à être une version de Trudeau, mais peut-être une version « onirique » du premier ministre, ou un rêve qu’il aurait de lui-même.

« Nous avons basé le Premier ministre canadien uniquement sur notre version rêvée de ce qui se passerait si le Premier ministre canadien était Roy Dupuis, ou s’il s’agissait d’un poète torturé Roy Dupuis », a déclaré Evan.

« Il n’y a eu aucune tentative particulière de capturer quoi que ce soit à propos de Justin Trudeau, sauf, comme pour les autres personnages du film, des éléments très périphériques. Vous voulez des saveurs de choses que les dirigeants du monde ont pu faire, ou auraient pu faire, ou quelque chose comme ça. Je sais que les Trudeau ont eu des problèmes conjugaux après l’écriture de notre film et que Maxime a eu des problèmes conjugaux dans notre film, mais les saveurs étaient dans l’air, on peut en quelque sorte les flairer.

« Roy est peut-être un rêve que Justin aurait fait de lui-même, comme un rêve vraiment heureux de se réveiller et de se sentir bien dans sa peau toute la journée, ou quelque chose comme ça », a ajouté Maddin. « C’est aussi proche que possible de Justin. »