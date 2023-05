Rumeurs Galaxy Z Fold 5: le prochain pliable de Samsung pourrait bientôt arriver

Le prochain téléphone pliable de Samsung pourrait être juste au coin de la rue. Si le fabricant de smartphones maintient son cycle de lancement de produit typique, nous pourrions voir une autre nouvelle version du téléphone pliable de style livre de Samsung vers la période d’août. Un rapport récent suggère qu’il pourrait arriver encore plus tôt que d’habitude.

Les rumeurs indiquent que le prochain pliable de Samsung, qui devrait s’appeler le Galaxy Z Fold 5, sera une mise à jour mineure du Galaxy Z Fold 4. Parmi les changements les plus importants, on s’attend à ce qu’il y ait une charnière redessinée qui devrait réduire l’épaisseur de l’appareil. Mais, bien sûr, nous ne le saurons pas avec certitude tant que Samsung n’aura pas fait d’annonce.

Pourtant, les rumeurs pointant vers des changements de routine comme une construction plus fine suggèrent que Samsung est toujours en train de peaufiner la conception du Galaxy Z Fold. Chaque année, Samsung a apporté des modifications modestes mais utiles au physique du Z Fold qui le rendent plus agréable au goût. Avec le Galaxy Z Fold 4, par exemple, Samsung a augmenté la largeur de l’écran de couverture, un petit changement qui le fait se sentir un peu plus comme un téléphone ordinaire lorsqu’il est fermé. Mais le Z Fold 4 est toujours particulièrement souple lorsqu’il est plié par rapport à un téléphone standard, ce qui montre qu’il reste encore du travail à faire.

Samsung aura également plus de concurrence cette année maintenant que Google a présenté son premier téléphone pliable, le Pixel Fold, qui sera expédié en juin.

Voici ce que nous savons du Galaxy Z Fold 5 jusqu’à présent sur la base des rumeurs et des lancements historiques de produits Samsung.

Date de sortie du Galaxy Z Fold 5

Samsung lance généralement de nouveaux téléphones pliables en août. Le Galaxy Z Fold 4, par exemple, a été annoncé le 10 août et mis en vente le 26 août. Avant cela, le Galaxy Z Fold 3 était en magasin le 27 août 2021.

Samsung semble avoir construit une tradition autour du lancement de ses téléphones pliables en août, et il semble probable que la société fasse de même cette année. De plus, cela donne à Samsung l’occasion de générer du buzz autour de ses propres produits à l’approche de l’automne, date à laquelle Apple et Google dévoilent généralement leurs nouveaux smartphones.

Cependant, le média coréen Chosun rapporte que Samsung présentera ses nouveaux téléphones pliables plus tôt que d’habitude le 26 juillet en Corée du Sud.

Prix ​​du Galaxy Z Fold 5

Le pliable de style tablette de Samsung n’est pas bon marché. Le Galaxy Z Fold 4 commence à 1 800 $ sans échange. C’est certainement moins cher que Samsung Galaxy Fold d’origine, mais c’est toujours considérablement plus cher que votre téléphone moyen. C’est également le même prix que le Pixel Fold récemment annoncé par Google.

Nous n’avons pas beaucoup entendu parler du prix du Galaxy Z Fold 5 en ce qui concerne les fuites et les rumeurs. Mais TM Roh, président et chef de la division de l’expérience mobile de Samsung, a reconnu lors d’un entretien avec CNET en août dernier que la tarification est un défi.

« C’est définitivement un défi que nous relevons, et nous devrons le relever », a-t-il déclaré.

Conception du Galaxy Z Fold 5

Si les rumeurs s’avèrent vraies, Samsung pourrait apporter quelques améliorations au design du Galaxy Z Fold 5. L’élec et Nouvelles ETainsi que des fuites prolifiques Univers de glaceont signalé que Samsung mettra en place une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau pour le Galaxy Z Fold 5. Cela pourrait entraîner un pli moins visible et un profil plus mince lorsqu’il est fermé, similaire au Oppo Trouver N, qui a ce style de charnière. Le plus grand avantage serait que le téléphone se replie complètement sans espace, ce qui le rend plus élégant lorsqu’il est utilisé comme un téléphone normal.

Ce serait une amélioration très appréciée, compte tenu de l’un des Galaxy Z Fold 4 le plus gros inconvénient est qu’il se sent toujours gros lorsqu’il est plié. Des concurrents comme Oppo et Huawei ont également fait un meilleur travail pour cacher le pli, comme l’ont écrit mes collègues Sareena Dayaram et Eli Blumenthal, donc cette nouvelle charnière pourrait aider Samsung à rattraper son retard.

Galaxy Z Fold 4 de Samsung. Patrick Hollande/Crumpe

Stylet Galaxy Z Fold 5S

Le pliable de style livre de Samsung prend en charge le S Pen depuis le Galaxy Z Fold 3, il semble donc probable que le Galaxy Z Fold 5 le fera également. La question, cependant, est de savoir si vous pourrez le stocker dans l’appareil comme vous le pouvez avec le Galaxy S23 Ultra.

Nouvelles ET signalé que le Galaxy Z Fold 5 n’inclura pas d’emplacement de stockage pour le S Pen. Il y a moins de place pour le stockage du S Pen depuis que la structure de la charnière a changé, indique le rapport citant une personne proche du problème.

Cependant, un précédent rapport de L’élec a déclaré que Samsung a cité l’ajout d’un emplacement désigné pour le S Pen comme un défi qui, selon lui, doit être surmonté pour populariser davantage les téléphones pliables. Cela suggérait que Samsung envisageait effectivement d’ajouter un étui S Pen à son prochain pliable.

L’intégration du S Pen dans le Galaxy Z Fold 5 pourrait le rendre plus utile en tant qu’appareil de productivité, définissant davantage à qui ce produit est vraiment destiné. Mais le faire tout en réduisant l’épaisseur de l’appareil est certainement un défi. Une solution pourrait être de créer un mécanisme magnétique pour attacher le stylet au Z Fold 5, similaire à la façon dont l’Apple Pencil se fixe à l’iPad.

L’écran du Galaxy Z Fold 4 lorsqu’il est déplié. Kevin Heinz/Crumpe

Stockage Galaxy Z Fold 5 et autres spécifications

Le Galaxy Z Fold 5 aura probablement certaines spécifications en commun avec la gamme Galaxy S23. Le téléphone peut être disponible en options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To, tout comme le Galaxy S23 Ultra, selon Sam Mobile.

Il fonctionnera également probablement sur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm processeur, selon L’élec, tout comme la famille Galaxy S23. Samsung a optimisé la version de la puce qui se trouve à l’intérieur de ses derniers téléphones phares, il est donc possible qu’il en fasse de même pour ses prochains pliables.

Nous n’avons pas encore entendu beaucoup de rumeurs sur l’appareil photo, mais L’élec rapporte qu’il pourrait avoir une caméra selfie de 12 mégapixels et une caméra arrière à triple objectif avec une caméra principale de 50 mégapixels. Le Galaxy Z Fold 4 dispose également d’un appareil photo principal de 50 mégapixels, il semble donc que nous ne verrons pas trop de mise à niveau là-bas. Mais s’il dispose de la nouvelle édition optimisée pour Samsung du Snapdragon 8 Gen 2, nous pourrions voir certaines des améliorations en coulisses du traitement d’image qui sont arrivées sur le Galaxy S23.

La caméra frontale de 12 mégapixels représenterait également une mise à niveau de la caméra selfie de 10 mégapixels sur l’écran de couverture du Galaxy Z Fold 4, à condition que les informations de The Elec soient correctes.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold 5 semble être une amélioration modeste par rapport au Galaxy Z Fold 4. Mais si les rumeurs s’avèrent vraies, cela représentera une autre étape vers la résolution de certains des compromis esthétiques qui accompagnent les téléphones pliables. , comme les plis d’écran et les motifs épais lorsqu’ils sont fermés.