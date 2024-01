Rumeurs du coordinateur défensif des Packers : Brandon Staley, Bobby Babich

La recherche du prochain coordinateur défensif des Packers de Green Bay est lancée.

La liste des candidats potentiels est longue pour remplacer Joe Barry, licencié après trois saisons à Green Bay.

Jim Léonhard. Al Harris. Ejiro Evero. Don “Clin d’œil” Martindale. Chris Harris. Ron Rivera. Leslie Frazier. Brandon Staley.

Et ce ne sont là que quelques-uns de ceux qui pourraient être intéressés par ce poste.

Voici ce que nous savons sur les personnes interviewées pour le poste, sur la base de rapports ainsi que d’autres nouvelles du carrousel d’entraîneurs de la NFL pour les Packers.

Brandon Staley

Le premier à être interviewé pour le poste de coordonnateur défensif des Packers semble être l’ancien entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Brandon Staley, comme l’ont rapporté pour la première fois Dianna Russini et Matt Schneidman de The Athletic. Staley a été congédié de son poste d’entraîneur-chef des Chargers un jour après que son équipe ait été éliminée par les Raiders de Las Vegas, 63-21, lors de la semaine 15 de la saison dernière. Cette défaite a ramené Los Angeles à 5-9.

Staley est devenu l’entraîneur-chef des Chargers en 2021 et en moins de trois saisons complètes, il a terminé avec une fiche de 24-24.

Staley s’est rapidement élevé dans les rangs des entraîneurs de la NFL après avoir appris auprès de Vic Fangio à Chicago et à Denver. Après seulement trois ans en tant qu’entraîneur des secondeurs dans la NFL, il est devenu le coordinateur défensif des Rams de Los Angeles en 2020. Les Rams ont accordé le moins de points cette saison-là, soit 18,5, ainsi que le moins de verges au total et de verges par la passe par match.

Le succès ne s’est pas traduit en tant qu’entraîneur-chef. Les Chargers ont raté les séries éliminatoires lors de sa première année après avoir perdu lors de la dernière semaine de la saison, un match dans lequel sa prise de décision a été remise en question. Los Angeles a participé aux séries éliminatoires en 2022, mais a perdu une avance de 27-0 lors d’un match wild-card contre les Jaguars de Jacksonville, s’inclinant 31-30. Malgré des attentes élevées envers Staley et les Chargers en 2023, l’équipe n’a pas réussi. La défense de l’équipe à chacune de ses trois saisons était dans la moitié inférieure de la ligue.

LaFleur a observé Staley de près la saison dernière lorsque les Packers ont battu les Chargers, 23-20, à Lambeau Field. Bien qu’ils n’aient pas été entraîneurs ensemble, ils ont la connexion avec l’entraîneur-chef des Rams, Sean McVay. Tous deux ont été entraîneurs sous ses ordres pendant un an. Staley a 41 ans.

Bobby Babich

Bobby Babich est à la recherche de son premier emploi de coordinateur.

Les Packers demandent l’autorisation d’interviewer l’entraîneur des secondeurs des Buffalo Bills pour le poste de coordonnateur défensif, rapporte Mike Garafolo du NFL Network, citant ses sources.

Garafolo rapporte que Babich a déjà passé un entretien pour le poste de coordinateur défensif avec les Giants de New York.

Babich est avec les Bills depuis 2017, d’abord en tant qu’entraîneur adjoint des arrières défensifs avant d’être promu entraîneur de sécurité. Il est l’entraîneur des secondeurs depuis 2022.

Les Bills ont été parmi les meilleures défenses de la NFL au cours des dernières saisons. Buffalo a accordé le moins de verges au total et de verges par la passe en 2021. Et la saison dernière, la défense des Bills a été classée dans le top 10 pour le total des verges, des verges par la passe et des points par match. Comme Green Bay, la saison de Buffalo s’est terminée la semaine dernière lors de la ronde de division des séries éliminatoires.

Babich a 40 ans.

Joe Barry en entretien pour les postes de coordonnateur défensif des Eagles et des Bears, selon un rapport

Barry ne perd pas de temps à essayer de revenir dans le jeu d’entraîneur.

Alors qu’il y avait un rapport selon lequel Barry pourrait rester dans l’équipe des Packers, il semble qu’il cherche déjà son prochain coup. Il aurait interviewé les Bears de Chicago et les Eagles de Philadelphie, deux équipes qui ont besoin d’un coordinateur défensif. Russini fut le premier à rapporter les entretiens.

Barry a été licencié quatre jours après l’élimination des Packers des séries éliminatoires de 2023 lors de la ronde de division contre les 49ers de San Francisco.

Barry n’a pas pu élever la défense de l’équipe au rang d’unité de premier plan au cours de ses trois années. Ils ont eu l’une des pires défenses de la NFL au cours des deux dernières années, dont la 28e la saison dernière.

LaFleur l’a embauché loin des Rams après la saison 2020 où il y a passé quatre ans en tant qu’entraîneur-chef adjoint et entraîneur des secondeurs. Les deux ont travaillé ensemble pendant un an à Los Angeles en 2017. Barry a remplacé Mike Pettine, un vestige du régime précédent.

Barry a 53 ans et a été coordonnateur défensif de trois équipes (Lions de Détroit, Commanders de Washington et Packers).