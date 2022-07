Rumeurs de transfert de lundi – Ronaldo, De Jong, Saka, Milinkovic-Savic et plus

Bienvenue à 101Récapitulatif quotidien des principales nouvelles et rumeurs sur les transferts pour le lundi 25 juillet.

Potins

Chelsea cherche à détourner l’accord du PSG pour Nordi Mukiele, bien que le Français ait un accord verbal avec les champions de France [Santi Aouna]

Fulham est sur le point de poursuivre Nortberto Neto alors qu’un accord avec Bernd Leno d’Arsenal menace de caler [Fabrizio Romano]

L’attaquant de Tottenham Troy Parrott devrait rejoindre Preston North End cet été [Mike McGrath]

Nicolas Pepe s’est engagé à continuer à Arsenal cet été, écrivant sur Instagram que “je suis concentré et déterminé avec Arsenal et mes coéquipiers” [Nicolas Pepe on Instagram]

Arsenal reste intéressé par Cody Gakpo, mais le PSV ne vendra que pour un montant supérieur à 40 millions d’euros [Eindhoven Dagblad]

Pendant ce temps, un nouveau contrat pour Bukayo Saka est proche, Edu Gaspar révélant que les progrès sont «Bons, très bons. Tout le monde est heureux.” [The Athletic]

Tout accord pour le Néerlandais aurait lieu après les éliminatoires de la Ligue des champions du PSV, où ils affronteront Monaco le 9 août. [Voetbal international]

Xavi a dit à Frenkie de Jong qu’il devait accepter une réduction de salaire cet été pour éviter d’être vendu à Manchester United alors que Barcelone cherche à se conformer au fairplay financier [Sport]

Alors qu’un accord continue de leur échapper, Manchester United a recommencé à explorer une décision pour le milieu de terrain de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. [Calcio Mercato]

Manchester United et Newcastle United surveillent tous deux l’attaquant Benjamin Sesko, qui est considéré comme un talent fantastique, cet été. [Caught Offside]

La cible de la Premier League, Victor Osimhen, a refroidi les liens avec l’élite anglaise, révélant qu’il est très heureux à Naples [Fabrizio Romano]

Manchester United ne sait toujours pas quand ou si Cristiano Ronaldo reviendra à ses côtés alors qu’il cherche à s’éloigner cet été [Daily Mail]

