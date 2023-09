Rumeurs de rencontres entre Taylor Swift et Travis Kelce : pourquoi les romances entre célébrités et NFL ne se démodent jamais

Taylor Swift et Travis Kelce ont continué d’attiser les rumeurs concernant leur relation alors que la chanteuse pop est apparue au match de dimanche de la star du football.

Swift, 33 ans, a été aperçu assis avec la mère de Kelce alors que les Chiefs de Kansas City affrontaient les Bears de Chicago. Avant son apparition surprise au stade Arrowhead, Kelce a déclaré à Pat McAfee qu’il l’avait invitée à son match – bien qu’il n’ait pas partagé de détails sur la façon dont les deux étaient connectés.

« J’ai lancé la balle dans son camp et, vous savez, je lui ai dit : ‘Je t’ai vu faire vibrer la scène à Arrowhead et tu devrais peut-être venir me voir faire vibrer la scène à Arrowhead et voir laquelle est un peu plus éclairée.’ « , a déclaré Kelce lors de l’interview.

Après le match, Kelce et Swift ont été aperçus en train de partir ensemble dans sa décapotable.

L’ailier rapproché a d’abord partagé son intérêt pour Swift après avoir assisté à son arrêt Eras Tour à Kansas City. Après le spectacle, il a révélé qu’il avait confectionné un bracelet d’amitié, un incontournable du spectacle de Swift, avec son numéro de téléphone dessus, mais il n’a pas eu l’occasion de le lui donner.

L’entraîneur-chef des New England Patriots, Bill Belichick, a même donné son avis. « Eh bien, je dirais que Travis Kelce a réalisé beaucoup de grosses prises dans sa carrière. Ce serait la plus grosse », a déclaré Belichick sur «Le spectacle de Greg Hill» le lundi.

L’attraction entre célébrités et stars du football n’est pas nouvelle. Voici un aperçu de quelques romances entre célébrités et NFL qui ont fait la une des journaux.

Gisele Bundchen et Tom Brady

L’ancienne mannequin de Victoria’s Secret Gisele Bündchen et le quarterback des New England Patriots Tom Brady, alors superstar, se sont rencontrés pour la première fois lors d’un rendez-vous à l’aveugle organisé par des amis en 2006.

« Je pense que le seul appel téléphonique qui a changé ma vie est celui de mon ami Ed, qui m’a appelé un jour et il m’a dit : ‘J’ai cette fille et je pense que tu devrais l’appeler' », se souvient Brady dans une interview pour le magazine WSJ. « J’ai fini par l’appeler, et ça a fini par être l’amour de ma vie. »

Le couple s’est marié en 2009 et a accueilli deux enfants ensemble.

Cependant, leur relation est devenue difficile en 2022 et en octobre, Bündchen et Brady avaient annoncé leur divorce.

Holly Robinson Peete et Rodney Peete

Holly Robinson Peete et son mari, Rodney Peete, se sont rencontrés pour la première fois en 1993, alors que le quart-arrière jouait pour les Lions de Détroit. Un ami commun les a présentés et ils se sont mariés plus tard en 1995.

La star de « 21 Jump Street » a récemment parlé à Fox News Digital de la décision de Tom Brady de faire des allers-retours au sujet de sa retraite et de la façon dont elle pourrait sympathiser en tant qu’épouse de la NFL.

« Je vais vous dire ceci, cependant, quand Rodney a pris sa retraite, vous savez, il n’avait pas toutes les distinctions et tout l’argent ou toutes les cloches et sifflets que Tom avait », a commencé Robinson Peete.

« Mais je sais que j’avais besoin de lui à la maison. Comme j’avais élevé ces enfants, j’avais besoin de lui à la maison, et je ne sais tout simplement pas ce que j’aurais fait s’il avait dit : ‘J’arrête maintenant. Je vais Je reviens. J’arrête », a-t-elle expliqué.

Robinson Peete a admis que « l’essentiel » de la parentalité lui incombait malgré sa carrière d’actrice réussie.

« Je sais, tout comme une épouse de la NFL, à quel point il est difficile d’élever ces enfants, et j’avais ma propre carrière que je devais aimer, vous savez, je travaillais toujours, mais l’essentiel de la parentalité m’incombait. emmener les enfants à l’école, aller aux récitals et toutes ces choses. »

Jessica Simpson et Tony Romo

Jessica Simpson et Tony Romo se sont rencontrés après que la star de la NFL a déclaré aux journalistes que la pop star était sa célébrité vers novembre 2007. Un ami a présenté Romo au père de Simpson peu de temps après, selon Glamour, et les deux ont finalement eu un premier rendez-vous.

« J’avais des papillons qu’on n’imagine pas », se souvient-elle au magazine en 2008. « J’avais envie de vomir dans le porte-gobelet. … Il m’a fallu une éternité pour composer une tenue ! »

Simpson a été accusée par de nombreux fans des Cowboys d’avoir distrait Romo et elle a été choisie comme bouc émissaire pour les pertes de l’équipe.

Romo a rompu avec Simpson en 2009, la veille du 29e anniversaire du chanteur de « With You ». Simpson a depuis révélé que sa romance intermittente avec John Mayer avait conduit à sa séparation d’avec la star des Cowboys de Dallas. Mayer s’était présentée à la maison familiale et Simpson l’avait caché à Romo à l’époque. Romo a vu plus tard un e-mail de Mayer et a interrogé Simpson.

« Je n’avais pas du tout trompé Tony, mais je ne pouvais pas mentir et dire que je ne l’avais même pas vu », a-t-elle écrit dans ses mémoires, selon Page Six. « Et à la seconde même, il a rompu avec moi sur-le-champ – deux ans, avec un e-mail. »

Carrie Underwood et Tony Romo

Carrie Underwood était également liée à Tony Romo, même si l’on ne sait pas grand-chose de leur romance de 2007. À l’époque, les deux hommes avaient été aperçus en train d’assister à des remises de prix ensemble, mais la star de la musique country a ensuite mis fin aux rumeurs de fréquentation.

« À un moment donné, il semblait que c’était là que ça allait », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly en 2007 avant d’ajouter, « mais sans détour, il parle de football. »

Elle a poursuivi : « Je ne sais pas si c’est que je ne suis pas tout à fait son genre ou quoi que ce soit, mais je ne pense pas qu’il soit au point de sa vie où il serait prêt à sacrifier le football. Il détestait tellement que les gens Je pensais qu’il faisait plus attention à moi et que cela l’empêchait de réussir. »

Kristin Cavallari et Jay Cutler

Kristin Cavallari et Jay Cutler ont été présentés en 2010 par un ami commun. Le couple est marié depuis sept ans et partage trois enfants : sa fille Saylor et ses fils Jaxon et Camden.

Cavallari et Cutler ont annoncé leur divorce en 2020.

« C’est avec une grande tristesse qu’après 10 ans de vie commune, nous sommes parvenus à une conclusion amoureuse en divorçant », écrivait Cavallari sur les réseaux sociaux à l’époque. « Nous n’avons que de l’amour et du respect les uns pour les autres et sommes profondément reconnaissants pour les années partagées. souvenirs créés et les enfants dont nous sommes si fiers.

Ciara et Russell Wilson

Le quart-arrière des Denver Broncos Russell Wilson et sa femme Ciara se sont mariés en 2016, mais ils se sont rencontrés pour la première fois lors d’un match de basket-ball du Wisconsin en 2015, a précédemment révélé la star du football sur un Instagram Live.

« J’ai rencontré mon Boo en 2015. Je n’oublierai jamais le jour où lui et moi nous sommes rencontrés. … C’est comme, quand tu sais, tu sais », a déclaré Ciara à Sports Illustrated. « Ce que j’aime, c’est le cœur de mon mari et la façon dont il pense à nous. Il pense toujours à nous. Il aime servir dans son cœur. C’est exactement qui il est en général. »

« Lui et moi partageons la même vision pour nos bébés, ce qui, je pense, fait toute la différence, car nous sommes sur la même longueur d’onde. Il est important que nos enfants – vous savez, ils aient bien plus accès que ce que nous avions en grandissant. – nous voulons donc nous assurer de les garder humbles dans le processus pour nous assurer qu’ils font des choses comme devoir se remettre d’eux-mêmes et savoir que la vie ne vous sera pas confiée.

Ciara a un fils avec son ex Future et partage également deux enfants avec Wilson. Le couple a annoncé qu’ils attendaient un autre enfant ensemble en août.

Jessie James Decker et Eric Decker

Jessie James Decker et Eric Decker se sont rencontrés en 2011 grâce à des amis communs.

« Il s’entraînait en Arizona et j’ai reçu un texto de ma petite amie qui disait : ‘Je dîne avec ce gars que je vois, et cet autre gars vient d’arriver, et il est magnifique' », a déclaré Jessie James » Access Hollywood » en 2013. « Montrez-lui une photo de moi et voyez s’il est intéressé. »

Decker était dedans. Les deux se sont mariés en 2013 et partagent trois enfants et un quatrième en route.

