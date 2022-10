Rumeurs de rencontre entre Kim Taehyung-Jennie : la version HD de la photo éditée devient virale après que BTS V partage une vidéo avec son animal de compagnie Yeontan ; les fans réagissent [View Tweets]

L’une des choses qui attirent l’attention dans BTS ARMÉE et Clignerla vie est la rumeur de rencontres entre Kim Tae Hyung et Jennie Kim. Cela ne semble pas s’éteindre et les fandoms se disputent depuis toujours ! Les deux artistes BTS V et Jenny ont gardé maman et leurs rumeurs de rencontres. En parlant des rumeurs de rencontres, chaque jour, des images apparaissent, deviennent virales et circulent en ligne, prétendant être des images divulguées comme preuve de la relation entre Taehyung et Jennie. Il n’y a eu aucune confirmation à ce sujet, mais celui qui divulgue les images affirme que tout est réel. Une photo HD semble avoir fait surface maintenant.

Nouvelles d’Hollywood: La photo retouchée de Kim Taehyung et Jennie refait surface

Ainsi, hier, V alias Kim Taehyung a partagé une vidéo avec Yeontan. C’était une vidéo mignonne et la plus adorable dans laquelle BTS V a fait jouer Yeontan avec lui avant de lui donner sa friandise. Après le partage de la vidéo, une vieille photo partagée par Gurumi Haribo a refait surface et prétendument au format HD. L’image est coupée sur le côté supérieur où l’image de Jennie est vue. La photo prétend être un appel vidéo entre les deux artistes.

Découvrez la photo modifiée de Kim Taehyung-Jennie ici

taehyung et jennie nouvelle photo hd pic.twitter.com/EuwCphBhEt jendeuxy (@jendeuxy1) 6 octobre 2022

Regardez la vidéo de Taehyung avec Yeontan ici :

Les fans réagissent à la photo de Jennie et Taehyung

ARMYs et Blinks ont précédemment qualifié les images de fausses et modifiées. Même avant que les photos ne soient qualifiées de fausses, les ARMY ont disséqué les compétences d’édition de l’éditeur de photos et de celui qui les a divulguées. Et maintenant, ils ont de nouveau claqué l’image éditée en disant que toute la porte a été éditée dans la nouvelle image. Découvrez les tweets des ARMYs/Blinks ici :

J’espère que vous pourrez l’expliquer aussi. pic.twitter.com/LVDzWRyG4j Kim Hannah (@kimhanna_05) 6 octobre 2022

Ah bon? C’est tellement évident. La photo de taehyung est réelle, mais jennie a été modifiée, c’est pourquoi vous ne pouvez pas voir tout son visage Encore à venir ? (@Tae_bangpinkAG) 6 octobre 2022

Hybe a répondu à propos des modifications de Taehyung et de l’absence d’atteinte à la vie privée. Seul Jennie’s ind. Des photos ont été divulguées, donc son agence l’a mentionnée en niant clairement votre navire abattu. TaegerBear (@btsarmy2509) 6 octobre 2022

les fans qui ont également publié les photos divulguées et l’une des raisons pour lesquelles elles ont attiré autant d’attention devraient également être poursuivis. vous ne méritez pas tous jennie et taehyung Lexis (@roses_areruby) 6 octobre 2022

Il a dit que Jennie les avait envoyés à Taehyung la question posée était Tae de Jennie qui avait posté et il a répondu que Jennie cela ne sondait rien arrêter l’illusion Reham Achraf (@RehamAs42823934) 6 octobre 2022

Vous devez arrêter avec ces putains de conspirations et laisser Taehyung et Jennie tranquilles ? https://t.co/ZYc29mkBIc Ainah News (@AinahNews) 5 octobre 2022

taehyung ne nous a jamais montré l’emplacement de sa peinture devant sa porte. la photo ft de lui et jennie l’a révélé avant lui. combien de preuves les gens ont-ils besoin d’atp pic.twitter.com/bBisqMvNgs kéké ? (@taennienews) 5 octobre 2022

Pourquoi continuez-vous à diffuser ces photos alors que hybe et yg ont dit de s’abstenir de le faire… ? Jyotishka Basak (@JyotishkaBasak) 6 octobre 2022

Quoi vraiment? Et svp évitez de diffuser ces photos sur twitter Shreya (@minnieshreya) 6 octobre 2022

Les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie

Cela fait des semaines que Kim Taehyung et Jennie sont liés. Plus tôt, les agences YG Entertainment et HYBE alias Big Hit ont publié de vagues déclarations sur des images éditées sans aborder l’affaire présumée. Le chien de compagnie de BTS V, Yeontan, a déjà été entraîné dans leur affaire présumée. Une photo prétendument cliquée par Jennie a été partagée indiquant qu’elle avait cliqué sur la photo de Yeontan.