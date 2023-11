Rumeurs de la MLB : les Phillies sont ouverts à l’échange de Nick Castellanos, les Yankees envisagent deux Cardinals, les Brewers sont prêts à être vendus

Les réunions des directeurs généraux 2023, qui devaient initialement se dérouler jusqu’à jeudi, ont été annulées un jour plus tôt parce que les dirigeants de l’équipe souffrent d’un virus de l’estomac. rapporte Sport Illustrated. La ligue ne veut pas que davantage de personnes tombent malades et il est assez facile de mener des affaires virtuellement, alors ils le feront à la place.

Voici maintenant le dernier lot de rumeurs brûlantes sur les poêles.

Les Yankees envisagent Burleson et Donovan

Les Yankees ont au moins discuté de la poursuite du voltigeur des Cardinals Alec Burleson et/ou du super utilitaire Brendan Donovan, rapporte le St. Louis Post-Dispatch. New York et St. Louis ont eu des négociations commerciales à la date limite, impliquant principalement Dylan Carlson et les lanceurs Triple-A du système des Yankees. Les Yankees ont besoin de chauves-souris gauchers et les Cardinals ont besoin de lanceurs.

Donovan, 26 ans, est le plus désirable des deux joueurs. Le vainqueur du Gold Glove utilitaire NL 2022 est un frappeur en carrière .283/.381/.398 et il a joué à tous les postes sauf lanceur, receveur et voltigeur central. Donovan se remet d’une opération au coude et devrait être prêt pour l’entraînement de printemps. Burleson, 24 ans, a connu des difficultés dans un rôle à temps partiel au cours des deux dernières années, avec une moyenne de .237/.295/.375. Il offre cependant une certaine puissance du côté gauche, ce qui manque cruellement aux Yankees.

Les Phillies sont ouverts à l’échange de Castellanos

Les Phillies sont ouverts à l’échange du voltigeur Nick Castellanos, rapporte MLB.com. Bien sûr, être ouvert au commerce avec quelqu’un et le magasiner activement sont deux choses différentes, et rien n’indique que Philadelphie pousse Castellanos dans les négociations commerciales. Les Phillies doivent à Castellanos 20 millions de dollars par an de 2024 à 2026. Ils devront probablement en payer une partie pour faciliter un échange.

Castellanos, 31 ans, a atteint .272/.311/.476 avec 29 circuits cette saison. Ses séries éliminatoires ont été mitigées : 9 sur 23 (.391) avec quatre circuits dans les Wild Card Series et Division Series, puis 1 sur 24 (.041) avec un circuit dans la Championship Series. Bryce Harper est devrait passer au premier but à temps plein, bien qu’il puisse facilement revenir au champ droit si les Phillies échangeaient Castellanos. Un échange pourrait également ouvrir la voie à des retrouvailles avec Rhys Hoskins.

Les brasseurs ouverts aux affaires

Après avoir perdu le manager Craig Counsellles Brewers sont “ouverts à déplacer pratiquement n’importe quel joueur de (leur) liste”, selon The Athletic. Les Brewers ont récemment échangé Mark Canha aux Tigres et, plus particulièrement, pourraient déplacer Willy Adames et Corbin Burnes, qui sont à un an de l’agence libre. Closer Devin Williams est à deux ans de son entrée sur le marché libre.

Les pièces commerciales les plus recherchées de Milwaukee sont de jeunes joueurs dans leurs années précédant l’arbitrage, à savoir le receveur William Contreras et les voltigeurs Sal Frelick et Garrett Mitchell. Ce sont les joueurs que les Brewers gardent et autour desquels ils construisent. Christian Yelich a une clause de non-échange complète et on lui doit 136,5 millions de dollars jusqu’en 2028, donc le déplacer sera un défi. Adames, Burnes et Williams sont les grands noms à surveiller cette intersaison.