Rumeurs de la LNH : Igor Shesterkin rejette l’offre de contrat historique de 8 ans et 88 millions de dollars des Rangers | Actualités, scores, faits saillants, statistiques et rumeurs

Le joueur de 28 ans a signé sa dernière prolongation en 2021 et il est devenu clair en quelques mois qu’il percevrait une augmentation de salaire importante alors qu’il était en lice pour un nouveau contrat. Il a remporté le trophée Vézina en 2021-2022 après avoir mené la LNH pour le pourcentage d’arrêts (,935) et la moyenne de buts alloués (2,07).

Le prix demandé par Shesterkin a soulevé des questions plus vastes sur la valeur des gardiens de but et sur la question de savoir si c’est un investissement judicieux de consacrer une grande partie du plafond à ce poste. Il n’a jamais débuté plus de 58 matchs dans une saison et il pourrait bientôt avoir un salaire qui ferait de lui un parmi les cinq premiers gagnants dans la LNH.