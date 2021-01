Weibo est en effervescence avec le fait que le HiSilicon de Huawei est dans les étapes avancées du développement de son chipset de nouvelle génération, qui sera fabriqué sur un nœud 3 nm. La source de cela semble être une fuite Teme (RODENT950), qui a surnommé la puce Kirin 9010.

Alors que Huawei (et tous les autres fabricants de chipsets) planifient sans aucun doute l’avenir 3 nm, ce sont vraiment des projets futurs au lieu de quelque chose pour plus tard cette année – TSMC a déclaré qu’il prévoyait de démarrer la production en volume de puces 3 nm au second semestre 2022. Et TSMC est la fonderie la plus probable pour la prochaine puce Kirin, surtout si elle doit être construite sur un nœud de pointe.

Quoi qu’il en soit, le nœud 3 nm de TSMC, ou «N3» comme l’appelle la société, est assez impressionnant. Il augmentera la densité des transistors de 70%, ce qui est important car les chipsets modernes ont déjà plus de 10 milliards de transistors.

Selon les prévisions, le nouveau nœud apportera une économie d’énergie de 25 à 30% et une augmentation modeste des performances de 10 à 15%. Mais c’est pour un simple dégringolade, les chipsets construits sur N3 seront beaucoup plus rapides car le nouveau nœud permet à beaucoup plus de transistors d’être entassés dans la puce.

Donc, ne faites pas attention aux rumeurs selon lesquelles le Huawei P50 utilisera l’Exynos 9010. Si une telle puce existe, ce qui ne semble pas probable en premier lieu, ce n’est certainement pas une pièce de 3 nm.

De plus, TSMC a un processus N4 en préparation, celui-ci entrera en production en volume début 2022. Nous sommes obligés de voir quelques chipsets N4 avant l’arrivée des N3.

