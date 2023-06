Rumeurs de divorce entre Asin et Rahul Sharma : l’actrice réagit de la manière la plus épique

Asin et Rahul Sharma sont mariés depuis plus de six ans maintenant. L’actrice a quitté le cinéma après son mariage et a choisi de se concentrer sur sa vie personnelle. Le couple a la chance d’avoir une fille Arin qui a presque cinq ans. Les rumeurs selon lesquelles Asin se séparait de son mari ont fait le tour aujourd’hui après que les gens ont remarqué qu’elle avait supprimé toutes les photos de Rahul Sharma de son pseudo sur les réseaux sociaux. Premièrement, elle n’était pas très active sur les réseaux sociaux. Asin fait des publications rares et la plupart d’entre elles concernent les célébrations d’anniversaire d’Arin. Le couple prévoit beaucoup pour les fêtes de leur petit.

Asin, qui est maintenant en vacances avec Rahul Sharma, a déclaré qu’ils étaient très ensemble. L’actrice a publié une histoire sur Insta qui disait : Au milieu de nos vacances d’été en ce moment, littéralement assis l’un en face de l’autre en train de savourer notre petit-déjeuner et est tombé sur des « NOUVELLES » très imaginatives et totalement sans fondement. Cela nous rappelle la fois où nous étions assis à la maison avec nos familles en train de planifier notre mariage et nous avons appris que nous avions rompu. Sérieusement? Faites mieux svp. (Déçu d’avoir perdu 5 minutes de vacances autrement merveilleuses à ce sujet) Passez une bonne journée les gars ! »

Asin a quitté l’industrie après avoir travaillé pendant 16 ans. Elle a dit qu’elle était sûre de vouloir faire une pause après avoir été actrice pendant si longtemps. Asin a fait ses débuts en 2001 avec le film malayalam Narendran Makan Jayakanthan Vaka. L’actrice avait également fait un certain nombre de films en tamoul. En 2008, elle fait ses débuts à Bollywood avec Ghajini. Asin était jumelé avec Aamir Khan. Elle a également publié un message pour célébrer les 15 ans de ce film mémorable.

Pas plus tard qu’hier, nous avons entendu parler du divorce de Kusha Kapila avec son mari, Zorawar. Les deux étaient ensemble depuis une décennie. C’est Akshay Kumar qui a présenté Asin à Rahul Sharma, le fondateur de Micromax. Les deux se sont aimés instantanément et leur amour s’est épanoui. Maintenant, les fans peuvent se détendre étant donné qu’elle a confirmé que tout allait bien à Rahul Sharma et dans son paradis.