Rumeurs de Bill Belichick : pourquoi les équipes hésitent à embaucher la légende des Patriots

Belichick décrochera-t-il un poste d'entraîneur-chef ? par Dakota Randall



|

il y a 11 heures

|

3 minutes de lecture

La plupart des équipes, y compris les New England Patriots, accepteraient probablement d’embaucher Bill Belichick. l’entraîneur principal.

Mais Belichick, bien sûr, n’est pas n’importe quel entraîneur-chef. Pour emprunter une phrase peut-être au la plus grande émission de télévision de tous les temps : “C’est une planète (bip).”

Il y a une semaine, Belichick semblait destiné à atterrir avec les Falcons. Mais son déménagement à Atlanta aurait « perdu son élan » et les Falcons ont programmé des entretiens avec d’autres candidats de haut niveau, dont Mike Vrabel. De plus, alors que de plus en plus de postes d’entraîneur dans la NFL sont pourvus, il est juste de se demander si Belichick sera entraîneur en 2024. Après tout, il est sur le point d’avoir 72 ans.

Alors que se passe-t-il? Pourquoi les équipes hésitent-elles autant à embaucher le plus grand entraîneur de l’histoire du football ?





Plusieurs rapports indiquent que des franchises comme les Falcons craignent de donner trop de pouvoir à Belichick, qui pourrait faire exploser le personnel d’entraîneur et de front-office et les refaire comme bon lui semble. Albert Breer de Sports Illustrated a développé ce point en un morceau publié mercredi.

“Je me souviens avoir demandé à l’automne quel serait le marché pour Belichick, et la réponse, assez uniforme, était qu’il y aurait un marché pour le plus grand entraîneur de tous les temps, même à 71 ans (il sera 72 en avril) », a écrit Breer. “Mais beaucoup de ces prises étaient accompagnées d’une mise en garde : les équipes adoreraient avoir Belichick comme entraîneur, mais le problème pourrait survenir si son arrivée nécessitait beaucoup plus que cela.

« Une autre équipe lui donnerait-elle le contrôle de la liste après les bafouillages des Patriots après Tom Brady ? Un groupe de propriétaires s’engagerait-il à remettre les clés de l’autocar et à rester à l’écart ? C’est le genre de questions qui pourraient modifier les conditions du marché.

Il est encore temps pour Belichick de trouver un emploi, même si ce n’est pas à Atlanta. Et au moins un rapport indique qu’une franchise actuellement sans poste d’entraîneur vacant est intéressée à poursuivre Belichick.





Mais le temps presse. À ce stade, il semble y avoir une réelle chance que Belichick passe la saison 2024 loin des lignes de touche de la NFL.