Rumeurs commerciaux NFL 2023 : Davante Adams des Raiders et Derrick Henry des Titans parmi les stars qui pourraient être mises à disposition

Cinq semaines du 2023 NFL la saison est terminée, ce qui signifie que nous sommes à plus d’un quart du calendrier d’automne. Cela signifie également que nous sommes à moins d’un mois de la date limite des échanges en cours de saison, le 31 octobre.

Avec plusieurs matchs à jouer d’ici là, la plupart des équipes – à tort ou à raison – continueront à maintenir leurs espoirs en séries éliminatoires, aussi minces soient-ils. Mais certains pourraient déjà être motivés à vendre en prévision d’une reconstruction en 2024. D’autres, quant à eux, pourraient déjà envisager des améliorations potentielles pour une poussée immédiate en séries éliminatoires.

Dans cet esprit, voici sept noms notables qui pourraient être disponibles, sinon maintenant, du moins dans les semaines à venir :

Il a le dernier mot sur tout accord potentiel grâce à une clause de non-échange, et il y a de fortes chances que même si les Vikings trouvaient un accord qui leur plaisait, il n’accepterait pas de recommencer dans un nouveau système à la mi-saison. Mais tout le reste suggère qu’une délocalisation a du sens ; Le Minnesota est dans une « reconstruction compétitive » reconnue, trébuchant au milieu d’un départ de 1-4, et Cousins, qui reste à la limite du top 10 des passeurs de poche malgré un CV inégal pour les gros matchs, devrait de toute façon entrer en agence libre après la saison.

Prétendants potentiels : Jets

Les Titans ont dansé autour d’une séparation potentielle de Tannehill pendant toute l’intersaison, émettant des engagements publics provisoires tout en consacrant un autre choix de première ronde à un éventuel successeur. Après cinq matchs, il a l’air tout aussi battu et lent que lors d’une défaite en 2022, échouant à trois reprises à guider le Tennessee à plus de 16 points. Si le directeur général Ran Carthon parvient à convaincre l’entraîneur Mike Vrabel de voir ce qu’il a en Will Levis ou Malik Willis, peut-être qu’une équipe en herbe en séries éliminatoires avec un besoin de QB mordrait.

Prétendants potentiels : Faucons, Jets

Henry a longtemps été le cœur et l’âme de l’offensive à l’ancienne des Titans, mais il est cher, vieillissant pour le poste (30 en janvier) et a déjà réalisé en moyenne moins de quatre verges par course dans trois des cinq matchs du Tennessee jusqu’à présent. Sur un contrat qui arrive à expiration, avec Tyjae Spears, beaucoup plus rapide, en tant que meneur de jeu du futur, il y a peu de raisons pour que les Titans ne mettent pas aux enchères un dos aussi usé, quel que soit son CV. Le défi, bien sûr, est de réaliser que leur fenêtre de séries éliminatoires est enfin véritablement fermée.

Prétendants potentiels : Bruns, boucaniers

Il n’en est qu’à un an et demi d’un contrat de 140 millions de dollars qui court jusqu’en 2026, et il a défendu à plusieurs reprises son emplacement sur la côte ouest après son arrivée des Packers. Mais il a également remis en question à plusieurs reprises la prise de décision et la constitution de l’effectif de Las Vegas, admettant récemment son expérience avec les Raiders n’a pas été « ce que je voulais ». Le traiter saperait l’offensive d’un des cinq meilleurs receveurs de passes, mais cela permettrait d’économiser des dizaines de millions et potentiellement de récupérer des choix élevés pour une autre reconstruction inévitable.

Prétendants potentiels : Patriotes, Corbeaux, Texans

L’entraîneur Sean Payton a minimisé la disponibilité spéculée de Sutton et de son compatriote WR Jerry Jeudy avant la saison 2023, mais maintenant que Denver est un vilain 1-4, avec Randy Gregory déjà déchargé et une mentalité de vendeur à part entière potentiellement installée, tous les paris sont éteints. Jeudy semble être une valeur plus sûre puisqu’il n’a que 24 ans, mais l’émergence de la recrue Marvin Mims pourrait aider Payton à accepter de se séparer des hommes d’État les plus âgés de la salle WR. Sutton reste une cible de possession solide, quoique peu spectaculaire.

Prétendants potentiels : Bruns, Cowboys, Texans

Pendant des années, Hunter et les Vikings se sont disputés le contrat du passeur, parvenant toujours à une résolution provisoire. Maintenant, avec le Minnesota 1-4 et le directeur général Kwesi Adofo-Mensah dépouillant la défense sous la direction du nouveau coordinateur Brian Flores, il pourrait enfin être temps pour Hunter d’être vendu aux enchères. Il a pris un bon départ en tant que seule arme de pointe de Flores avec six sacs en cinq matchs, mais cela pourrait également faire de lui la puce commerciale la plus réalisable des Vikings avant son agence libre prévue pour 2024.

Prétendants potentiels : Boucaniers, chefs, jaguars

Le All-Pro a résolu un bref différend contractuel avec l’Arizona en obtenant une augmentation de salaire avant cette saison, pour ensuite atterrir dans la réserve des blessés avec un problème aux ischio-jambiers une semaine après le début de l’année. Il est un meneur de jeu polyvalent lorsqu’il est en bonne santé, mais la défense de Jonathan Gannon a été plus courageuse que prévu, même sans lui ; Les partants actuels Jalen Thompson et K’Von Wallace ont tous deux été actifs. Reconstruire l’Arizona (1-4) pourrait économiser beaucoup d’argent en le traitant avant une potentielle agence libre en 2024.

Prétendants potentiels : Aigles, Jaguars, Lions